Погулять в мини-группе по одной из старейших махалле города и прикоснуться к местной жизни
Приглашаю исследовать древний колоритный квартал Хазрати Имам, сосредоточенный вокруг главной площади Старого города. Я помогу вам погрузиться в традиции людей, живущих на его маленьких улочках. Расскажу об их повседневном быте и особенностях устройства махалли. Не обойдётся и без великолепной узбекской архитектуры с бирюзовыми куполами!
Ближайшие даты:
27
дек
дек
28
дек
дек
5
янв
янв
10
янв
янв
11
янв
янв
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янв
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
За 2 часа прогулки вы:
- Заглянете в гости к мастеру по традиционным узбекским тканям. Раскроете, чем отличается «адрас» от «атласа» и как происходит таинство окрашивания.
- Посетите главную площадь Старого города — Хазрати Имам. Я расшифрую её название и покажу постройки разных периодов: медресе и мечети с голубыми куполами. Расскажу, где, по преданию, замурован священный волос пророка Мухаммеда и другие интересные факты.
- Увидите знаменитый Коран Халифа Османа. Это один из древнейших и наиболее хорошо сохранившихся коранов в мире. Здесь мы затронем тему ислама и историю появления священной книги мусульман.
- Осмотрите снаружи и изнутри самую большую мечеть в Ташкенте, где одновременно могут молиться около 5000 человек. Я расшифрую надписи на трёх её порталах.
Организационные детали
Билеты в музей Корана оплачиваются отдельно — 40 тысяч сум с человека.
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у архитектурного комплекса Хазрати Имам
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Ташкенте
Провела экскурсии для 90 туристов
Приветствую всех, кто планирует посетить Узбекистан! Меня зовут Татьяна, я родилась и выросла в прекрасном Самарканде, но сейчас живу в Ташкенте. С 2000 года работаю гидом, объездила не только весь Узбекистан, но и другие страны Центральной Азии: Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан. Когда у меня получается заразить путешественников любовью к Узбекистану, считаю свою главную миссию выполненной! С удовольствием поделюсь с вами знаниями и восточным теплом без прикрас и шаблонных рассказов.
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