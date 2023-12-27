Татьяна — ваш гид в Ташкенте

Провела экскурсии для 90 туристов

Приветствую всех, кто планирует посетить Узбекистан! Меня зовут Татьяна, я родилась и выросла в прекрасном Самарканде, но сейчас живу в Ташкенте. С 2000 года работаю гидом, объездила не только весь Узбекистан, но и другие страны Центральной Азии: Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан. Когда у меня получается заразить путешественников любовью к Узбекистану, считаю свою главную миссию выполненной! С удовольствием поделюсь с вами знаниями и восточным теплом без прикрас и шаблонных рассказов.

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