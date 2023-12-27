Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Групповая экскурсия в Ташкенте

Погулять в мини-группе по одной из старейших махалле города и прикоснуться к местной жизни

Приглашаю исследовать древний колоритный квартал Хазрати Имам, сосредоточенный вокруг главной площади Старого города. Я помогу вам погрузиться в традиции людей, живущих на его маленьких улочках. Расскажу об их повседневном быте и особенностях устройства махалли. Не обойдётся и без великолепной узбекской архитектуры с бирюзовыми куполами!
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Ближайшие даты:
27
дек
28
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янв
10
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янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€19
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа прогулки вы:

  • Заглянете в гости к мастеру по традиционным узбекским тканям. Раскроете, чем отличается «адрас» от «атласа» и как происходит таинство окрашивания.
  • Посетите главную площадь Старого города — Хазрати Имам. Я расшифрую её название и покажу постройки разных периодов: медресе и мечети с голубыми куполами. Расскажу, где, по преданию, замурован священный волос пророка Мухаммеда и другие интересные факты.
  • Увидите знаменитый Коран Халифа Османа. Это один из древнейших и наиболее хорошо сохранившихся коранов в мире. Здесь мы затронем тему ислама и историю появления священной книги мусульман.
  • Осмотрите снаружи и изнутри самую большую мечеть в Ташкенте, где одновременно могут молиться около 5000 человек. Я расшифрую надписи на трёх её порталах.

Организационные детали

Билеты в музей Корана оплачиваются отдельно — 40 тысяч сум с человека.

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у архитектурного комплекса Хазрати Имам
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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