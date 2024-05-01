Т Татьяна

Евгений, как гид очень понравился. Был очень заинтересован, старался дать нам максимально информации и создать максимальный комфорт. Благодаря Евгению длительная экскурсия не была утомительной, получилась интересной и насыщеной. Впечатления очень положительные.