4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВ гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$66 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
$167 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
$219 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Смотровые площадки Ташкента
Рассмотреть весь город, взглянуть на улицы и достопримечательности с непривычного ракурса
Начало: Возле гостиницы «Узбекистан»
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
$129 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор1 мая 2024Комплекс Солнце внушает, еда вкусная, маршрут отличный
- ТТатьяна4 декабря 2023Евгений, как гид очень понравился. Был очень заинтересован, старался дать нам максимально информации и создать максимальный комфорт. Благодаря Евгению длительная экскурсия не была утомительной, получилась интересной и насыщеной. Впечатления очень положительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Нескучные экскурсии»
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