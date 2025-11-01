Мои заказы

Ташкент - город контрастов

Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где старинные мечети соседствуют с современными зданиями. Узнайте, как город стал индустриальной столицей
Ташкент - это место, где история и современность идут рука об руку.

Здесь можно увидеть первые учебные заведения европейского типа, полюбоваться памятником Амиру Темуру и посетить мемориальный комплекс «Мужество». В Хазрати
читать дальше

Имам вас ждут древние медресе и Коран 7 века.

Экскурсия предлагает уникальную возможность понять, как город превратился из сельскохозяйственной общины в индустриальную столицу. Не упустите шанс узнать о влиянии Александра Македонского и Чингисхана на историю Ташкента

5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📚 Исторические знания
  • 🕌 Религиозные центры
  • 🌆 Европейская и азиатская части
  • 🚶‍♂️ Прогулка по Старому городу
Ташкент - город контрастов© Алексей
Ташкент - город контрастов© Алексей
Ташкент - город контрастов© Алексей
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя20
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Памятник Амиру Темуру
  • Мемориальный комплекс «Мужество»
  • Хазрати Имам
  • Медресе Баракхан
  • Мавзолей Кафаль-Аль-Шаши

Описание экскурсии

В европейской части города вы полюбуетесь архитектурой периода освоения Туркестана Россией и увидите:

  • Первые учебные заведения европейского типа (женскую и мужскую гимназии) и здания первых промышленных предприятий
  • Памятник Амиру Темуру — важному персонажу в истории Центральной Азии
  • Мемориальный комплекс «Мужество», воздвигнутый в память о землетрясении 1966 года
  • Электростанцию на канале Анхор

А в Азиатской части:

  • Посетите главный религиозный центр Ташкента Хазрати Имам, состоящий из медресе Баракхан, мавзолея Кафаль-Аль-Шаши и библиотеки, где хранится Коран 7 века
  • Рассмотрите старинные медресе, мечети и не менее грандиозные современные религиозные сооружения
  • Увидите лабиринт улиц Старого города

Вы узнаете, как из сельскохозяйственной общины город превратился в один из торговых центров на Великом шёлковом пути, а затем стал индустриальной столицей русского Туркистана и главным городом советского Узбекистана. Я расскажу легенду об Александре Македонском, о нашествии Чингисхана, о появлении ислама. В судьбе древнего Корана в своё время поучаствовал В. И. Ленин, и мы разберёмся, как и когда это произошло.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 9 лет
  • Отдельно оплачивается вход в библиотеку — 50000 сум с человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 165 туристов
Если вы попали на эту страницу, вы собрались в Азию, в Узбекистан. А значит, ваше сердце и ваш дух требуют новых знаний, новых впечатлений, новых встреч. Я — тот, кто точно вам в этом поможет! В туристической сфере я работаю более 30 лет, и поверьте: мне есть, чем вас удивить и чем порадовать. Ваш дядя Лёша.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
В
Владимир
1 ноя 2025
Отличная экскурсия. Спасибо Алексею, рекомендую!
Elena
Elena
27 окт 2025
Алексей прекрасный рассказчик, история интересна и познавательна и взрослым, и детям 👍 отличный юмор добавил улыбок всем, однозначно рекомендуем, поедем с Алексеем еще в Институт Солнца 😇
С
Сергей
18 окт 2025
Алексею глубокий респект и огромное спасибо за высочайший профессионализм и мастерство прекрасного рассказчика!!! Шесть часов экскурсии пролетели как один миг! Супер! Здорово!
Т
Татьяна
15 окт 2025
Спасибо за прекрасную обзорную экскурсию! Информации много, но это не просто сухие факты, а наглядное представление истории Ташкента. Видно, что Алексей любит свой город и очень много о нем знает.
Анна
Анна
13 окт 2025
Алексей, спасибо вам большое за экскурсию! Было оч интересно и оч комфортно)
Ю
Юлия
20 сен 2025
Спасибо Алексею за интересную экскурсию! Здорово, что у него с собой был вспомогательный материал - все рассказывал и показывал! Особенно понравилась экскурсия нашим родителям - представителям 60-х годов, как и сам Алексей: было много общих тем и неформальных разговоров. Благодарим и желаем успехов!
Ульяна
Ульяна
17 сен 2025
Здравствуйте. 16 сентября, мы были на автомобильной экскурсии по Ташкенту с Алексеем. Я выбирала такой вариант, чтобы можно было удовлетворить все мои требования, а это: 1) с пользой провести время
читать дальше

до вылета самолёта; 2) минимально ходить, потому что с нами были 2 дамы возраста 85 и 88 лет 🤗; 3) поесть вкусно в перерыве; 4) узнать что-то нестандартное про Ташкент. Получила всё, что планировала.
Никто не устал, всем было интересно на экскурсии и вкусно на обеде. Алексей знает много не самых банальных фактов про Ташкент, отвечает на все вопросы и спокойно реагировал на не самые обычные наши запросы☝️😉👌

Е
Екатерина
2 июл 2025
Спасибо большое Алексею за интересную и познавательную экскурсию, были с детьми, очень понравилось всем! За несколько часов увидели очень разный Ташкент! Будем рекомендовать друзьям.
Е
Екатерина
14 июн 2025
Алексей - прекрасный рассказчик! Человек образованный, свой город любит и знает на все сто! Очень понравилось, что Алексей рассказал не только информацию по программе экскурсии, но и много фактов о
читать дальше

буднях города, о его советском прошлом. Отдельное спасибо за воду - наших запасов оказалась недостаточно ((Однозначно рекомендуем эту и другие экскурсии Алексея - уверена, они такие же интересные и познавательные! Спасибо за знакомство с прекрасным жарким Ташкентом!

A
Alla
14 апр 2025
Алексей прекрасный рассказчик! Знает много фактов, при этом имеет своё мнение, может его аргументировать, но никому ничего не навязывая. Отвечает на дополнительные вопросы, помогает с решением поступающих нестандартных просьб:-)
Спасибо за отличное многочасовое первое знакомство с Ташкентом!
A
Aivars
18 мар 2025
Хороший и очень много знаюшций гид. Знал ответ на все вопроси даже не по теме.
Д
Дмитрий
6 мар 2025
Были с женой в Ташкенте впервые. Алексея выбрали по привлекательности его информации про себя на сайте.
И мы не ошиблись. Авто/пешеходная экскурсия оправдала наши ожидания. Все понравилось. Алексей родился в Ташкенте и показывал свой город сквозь года, время и личные переживания.
Спасибо вам за приятное времяпровождения в этом красивом городе

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
6 часов
202 отзыва
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от $135 за человека
В гостях у Ташкента
На машине
7 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гостях у Ташкента: Белая мечеть, Телебашня, Базар Чорсу и другие
Добро пожаловать в Ташкент! Окунитесь в культурное богатство столицы, исследуя её знаковые достопримечательности и наслаждаясь традиционными блюдами
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$165 за всё до 4 чел.
С Ташкентом - на ты
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€185 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте