Ташкент - это место, где история и современность идут рука об руку.
Здесь можно увидеть первые учебные заведения европейского типа, полюбоваться памятником Амиру Темуру и посетить мемориальный комплекс «Мужество». В Хазрати
Здесь можно увидеть первые учебные заведения европейского типа, полюбоваться памятником Амиру Темуру и посетить мемориальный комплекс «Мужество». В Хазрати
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📚 Исторические знания
- 🕌 Религиозные центры
- 🌆 Европейская и азиатская части
- 🚶♂️ Прогулка по Старому городу
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Памятник Амиру Темуру
- Мемориальный комплекс «Мужество»
- Хазрати Имам
- Медресе Баракхан
- Мавзолей Кафаль-Аль-Шаши
Описание экскурсии
В европейской части города вы полюбуетесь архитектурой периода освоения Туркестана Россией и увидите:
- Первые учебные заведения европейского типа (женскую и мужскую гимназии) и здания первых промышленных предприятий
- Памятник Амиру Темуру — важному персонажу в истории Центральной Азии
- Мемориальный комплекс «Мужество», воздвигнутый в память о землетрясении 1966 года
- Электростанцию на канале Анхор
А в Азиатской части:
- Посетите главный религиозный центр Ташкента Хазрати Имам, состоящий из медресе Баракхан, мавзолея Кафаль-Аль-Шаши и библиотеки, где хранится Коран 7 века
- Рассмотрите старинные медресе, мечети и не менее грандиозные современные религиозные сооружения
- Увидите лабиринт улиц Старого города
Вы узнаете, как из сельскохозяйственной общины город превратился в один из торговых центров на Великом шёлковом пути, а затем стал индустриальной столицей русского Туркистана и главным городом советского Узбекистана. Я расскажу легенду об Александре Македонском, о нашествии Чингисхана, о появлении ислама. В судьбе древнего Корана в своё время поучаствовал В. И. Ленин, и мы разберёмся, как и когда это произошло.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне
- Программа подойдёт взрослым и детям с 9 лет
- Отдельно оплачивается вход в библиотеку — 50000 сум с человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 165 туристов
Если вы попали на эту страницу, вы собрались в Азию, в Узбекистан. А значит, ваше сердце и ваш дух требуют новых знаний, новых впечатлений, новых встреч. Я — тот, кто точно вам в этом поможет! В туристической сфере я работаю более 30 лет, и поверьте: мне есть, чем вас удивить и чем порадовать. Ваш дядя Лёша.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
1 ноя 2025
Отличная экскурсия. Спасибо Алексею, рекомендую!
Elena
27 окт 2025
Алексей прекрасный рассказчик, история интересна и познавательна и взрослым, и детям 👍 отличный юмор добавил улыбок всем, однозначно рекомендуем, поедем с Алексеем еще в Институт Солнца 😇
С
Сергей
18 окт 2025
Алексею глубокий респект и огромное спасибо за высочайший профессионализм и мастерство прекрасного рассказчика!!! Шесть часов экскурсии пролетели как один миг! Супер! Здорово!
Т
Татьяна
15 окт 2025
Спасибо за прекрасную обзорную экскурсию! Информации много, но это не просто сухие факты, а наглядное представление истории Ташкента. Видно, что Алексей любит свой город и очень много о нем знает.
Анна
13 окт 2025
Алексей, спасибо вам большое за экскурсию! Было оч интересно и оч комфортно)
Ю
Юлия
20 сен 2025
Спасибо Алексею за интересную экскурсию! Здорово, что у него с собой был вспомогательный материал - все рассказывал и показывал! Особенно понравилась экскурсия нашим родителям - представителям 60-х годов, как и сам Алексей: было много общих тем и неформальных разговоров. Благодарим и желаем успехов!
Ульяна
17 сен 2025
Здравствуйте. 16 сентября, мы были на автомобильной экскурсии по Ташкенту с Алексеем. Я выбирала такой вариант, чтобы можно было удовлетворить все мои требования, а это: 1) с пользой провести время
Е
Екатерина
2 июл 2025
Спасибо большое Алексею за интересную и познавательную экскурсию, были с детьми, очень понравилось всем! За несколько часов увидели очень разный Ташкент! Будем рекомендовать друзьям.
Е
Екатерина
14 июн 2025
Алексей - прекрасный рассказчик! Человек образованный, свой город любит и знает на все сто! Очень понравилось, что Алексей рассказал не только информацию по программе экскурсии, но и много фактов о
A
Alla
14 апр 2025
Алексей прекрасный рассказчик! Знает много фактов, при этом имеет своё мнение, может его аргументировать, но никому ничего не навязывая. Отвечает на дополнительные вопросы, помогает с решением поступающих нестандартных просьб:-)
Спасибо за отличное многочасовое первое знакомство с Ташкентом!
Спасибо за отличное многочасовое первое знакомство с Ташкентом!
A
Aivars
18 мар 2025
Хороший и очень много знаюшций гид. Знал ответ на все вопроси даже не по теме.
Д
Дмитрий
6 мар 2025
Были с женой в Ташкенте впервые. Алексея выбрали по привлекательности его информации про себя на сайте.
И мы не ошиблись. Авто/пешеходная экскурсия оправдала наши ожидания. Все понравилось. Алексей родился в Ташкенте и показывал свой город сквозь года, время и личные переживания.
Спасибо вам за приятное времяпровождения в этом красивом городе
И мы не ошиблись. Авто/пешеходная экскурсия оправдала наши ожидания. Все понравилось. Алексей родился в Ташкенте и показывал свой город сквозь года, время и личные переживания.
Спасибо вам за приятное времяпровождения в этом красивом городе
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В гостях у Ташкента: Белая мечеть, Телебашня, Базар Чорсу и другие
Добро пожаловать в Ташкент! Окунитесь в культурное богатство столицы, исследуя её знаковые достопримечательности и наслаждаясь традиционными блюдами
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€185 за человека