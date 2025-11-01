В Владимир Отличная экскурсия. Спасибо Алексею, рекомендую!

Elena Алексей прекрасный рассказчик, история интересна и познавательна и взрослым, и детям 👍 отличный юмор добавил улыбок всем, однозначно рекомендуем, поедем с Алексеем еще в Институт Солнца 😇

С Сергей Алексею глубокий респект и огромное спасибо за высочайший профессионализм и мастерство прекрасного рассказчика!!! Шесть часов экскурсии пролетели как один миг! Супер! Здорово!

Т Татьяна Спасибо за прекрасную обзорную экскурсию! Информации много, но это не просто сухие факты, а наглядное представление истории Ташкента. Видно, что Алексей любит свой город и очень много о нем знает.

Анна Алексей, спасибо вам большое за экскурсию! Было оч интересно и оч комфортно)

Ю Юлия Спасибо Алексею за интересную экскурсию! Здорово, что у него с собой был вспомогательный материал - все рассказывал и показывал! Особенно понравилась экскурсия нашим родителям - представителям 60-х годов, как и сам Алексей: было много общих тем и неформальных разговоров. Благодарим и желаем успехов!

Ульяна читать дальше до вылета самолёта; 2) минимально ходить, потому что с нами были 2 дамы возраста 85 и 88 лет 🤗; 3) поесть вкусно в перерыве; 4) узнать что-то нестандартное про Ташкент. Получила всё, что планировала.

Никто не устал, всем было интересно на экскурсии и вкусно на обеде. Алексей знает много не самых банальных фактов про Ташкент, отвечает на все вопросы и спокойно реагировал на не самые обычные наши запросы☝️😉👌 Здравствуйте. 16 сентября, мы были на автомобильной экскурсии по Ташкенту с Алексеем. Я выбирала такой вариант, чтобы можно было удовлетворить все мои требования, а это: 1) с пользой провести время

Е Екатерина Спасибо большое Алексею за интересную и познавательную экскурсию, были с детьми, очень понравилось всем! За несколько часов увидели очень разный Ташкент! Будем рекомендовать друзьям.

Е Екатерина читать дальше буднях города, о его советском прошлом. Отдельное спасибо за воду - наших запасов оказалась недостаточно ((Однозначно рекомендуем эту и другие экскурсии Алексея - уверена, они такие же интересные и познавательные! Спасибо за знакомство с прекрасным жарким Ташкентом! Алексей - прекрасный рассказчик! Человек образованный, свой город любит и знает на все сто! Очень понравилось, что Алексей рассказал не только информацию по программе экскурсии, но и много фактов о

A Alla Алексей прекрасный рассказчик! Знает много фактов, при этом имеет своё мнение, может его аргументировать, но никому ничего не навязывая. Отвечает на дополнительные вопросы, помогает с решением поступающих нестандартных просьб:-)

Спасибо за отличное многочасовое первое знакомство с Ташкентом!

A Aivars Хороший и очень много знаюшций гид. Знал ответ на все вопроси даже не по теме.