Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Откройте для себя уникальный Ташкент: от старинных махаллей до современных улиц. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и новые знания
Экскурсия по Ташкенту предлагает уникальную возможность пройтись по старинным махаллям и современным улицам города.
Участники увидят традиционные дома, узнают о значении махаллей, посетят одну из красивейших мечетей и знаменитый базар Чорсу. Путешествие завершится в Национальном парке Алишера Навои, где можно отдохнуть у озера.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет почувствовать дух города и познакомиться с его историей и культурой
Махалля Кукча. Старейший район Ташкента с традиционной архитектурой. Вы увидите дома с внутренними двориками, где сохранился традиционный уклад жизни. Я расскажу о значении махаллей в жизни ташкентцев и о старинных обычаях, которые живы до сих пор.
Мечеть Минор. Одна из самых красивых мечетей города. Здесь поговорим, как традиции исламского зодчества адаптируются в современном мире.
Базар Чорсу. Это не просто торговое место, а настоящий музей вкусов, ароматов и колорита. Вы узнаете, что означают узоры на узбекских лепёшках, почему пряности считались символом богатства и как правильно выбирать сухофрукты. По желанию попробуете несколько местных деликатесов.
Медресе Кукельдаш. Знаковый памятник 16 века. Вы узнаете о его роли как образовательного и духовного центра в Средней Азии, а также о его интересной судьбе.
Сквер Амира Темура. Историческая площадь, где современность сочетается с наследием прошлого. Я расскажу об архитектурных изменениях Ташкента после землетрясения 1966 года и о влиянии Амира Темура на историю региона.
Улица Сайилгох (Бродвей). Современная пешеходная зона с уличными артистами, сувенирами и атмосферой отдыха. Вы почувствуете, как живёт Ташкент сегодня.
Станция метро «Космонавты». Шедевр ташкентского метро с уникальным дизайном, посвящённым космосу. Мы заглянем внутрь, чтобы увидеть, как искусство сочетается с технологиями.
Национальный парк Алишера Навои. Это завершающая точка маршрута, где мы отдохнем у озёра, поделимся впечатлениями и насладимся спокойной атмосферой зелёного Ташкента.
Организационные детали
Программа подходит взрослым и детям с 10 лет, готовым пройти пешком 4-5 км
Мы остановимся на базаре для дегустации местных продуктов (по желанию за дополнительную плату)
Большую часть достопримечательностей осматриваем снаружи. Посещаем мечеть Хазрати Имам (включая библиотеку с Кораном Османа), рынок Чорсу и Медресе Кукельдаш (если будет открыта)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Ташкент»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эльдор, я гид в Ташкенте. На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.
Максим
5 ноя 2025
Прошлись с Эльдором по главным местам Ташкента, он отзывчиво и подробно отвечал на все вопросы, по пути рассказывал исторические факты и даже по пути на рынке купили местные деликатесы Очень советую, лучший гид!
Э
Эльмира
1 ноя 2025
Экскурсия информативная, разноплановая. Ташкент заиграл и древними и современными гранями! Много узнали о советском периоде города. Эльдор окружил заботой и юмором. Легко отвечал на любые вопросы - и о быте, и о традициях. Рынок Чорсу раскрыл нам многие (но далеко не все))) тайны, благодаря Эльдору))
Яна
27 окт 2025
Благодарим за экскурсию по Ташкенту. Эльдор очень обаятельный и приветливый гид. Понравился маршрут экскурсии, отличная находка с использованием метро в качестве достопримечательности с утилитарной функцией в рамках экскурсии. Интересно было читать дальше
узнать побольше о повседневной жизни ташкентцев. В плане информации об истории города, объектов и личностей сложилось ощущение несколько вольной интерпретации исторических фактов, дополнительные вопросы вызывают затруднения и импровизацию:) Рекомендую в качестве прогулки по городу в приятной компании!
Я
Яна
30 сен 2025
Все понравилось, рекомендую! Интересная, нескучная подача исторических фактов, классный маршрут, веселый гид. Экскурсия длилась даже дольше заявленного,спасибо!
А
Алла
27 сен 2025
Хочу выразить безумный восторг и благодарность Эльдору за знакомство с Ташкентом))) Во-первых, вместо положенных 3-4 часов, он уделил погружению в историю столицы Узбекистана больше 5 часов. Без суеты, с толком, читать дальше
расстановкой, с живыми примерами и глубокими ответами на волнующие меня вопросы)) Это было увлекательное путешествие, без нудного заученного текста, чем обычно грешат многие гиды, когда приходится по несколько раз на день говорить одну и ту же информацию)) Эльдор, спасибо Вам громадное, за ваши знания, юмор, умение находить к каждому клиенту подход, в шутливой форме отвечать на провокационные и глупые вопросы. Вы -крутой профессионал. И самое главное, видно, что вы любите свое дело!!!! Обязательно буду рекомендовать Вас своим знакомым и друзьям!!!!!
О
Ольга
20 июн 2025
Экскурсия очень понравилась - было интересно и познавательно. Эльдор провел с нами гораздо больше времени, чем было запланировано (по нашей инициативе), торговался за нас с продавцами, когда мы просили, и в целом учитывал все наши пожелания и был очень обходителен! Исключительно положительное впечатление!
M
Merujan
18 мая 2025
Отличная экскурсия, адаптировал просмотр. Города под нас индивидуально, очень довольны! Своей харизмой нам отличное настроение!
Н
Наталья
10 мая 2025
Мне не понравилась экскурсия. Гид рассказывал неинтересно. Экскурсия была похожа скорее на рассказ о жизни, который мог бы сделать любой житель Ташкента. Кроме того, в такую жару опасно пешие экскурсии проводить. Одной участнице стало дурно, она потеряла сознание
Эльдор
Ответ организатора:
Наталья, добрый день! Спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями.
Мне искренне жаль, что экскурсия не оправдала читать дальше
ваших ожиданий. Я всегда стараюсь находить баланс между историческими фактами и живыми рассказами о городе, чтобы сделать маршрут интересным и душевным. Тем не менее, если формат вам показался слишком обыденным — это важный сигнал, и я обязательно учту это в будущей работе.
Что касается погодных условий — да, в конце апреля в Ташкенте уже бывает жарко. Обычно я корректирую маршрут, делая больше остановок в тени и предлагая воду, но, видимо, в этот день этого оказалось недостаточно. Мне очень жаль, что одной из участниц стало плохо — я связывался с ней позже, чтобы убедиться, что всё в порядке, и впредь буду внимательнее отслеживать самочувствие гостей во время тура.
Спасибо ещё раз за обратную связь. Именно такие отзывы помогают мне становиться лучше и делать экскурсии комфортнее для всех путешественников.
С уважением, Эльдор
Л
Людмила
10 мая 2025
9 мая были на экскурсии по Ташкенту с Эльдором. 4 часа пролетели незаметно,посмотрели старый Ташкент,новый,парк Независимости. Настолько грамотный и опытный гид. Был интересен,внимателен,отвечал быстро на все наши вопросы. Удачи вам Эльдор.
Гелена
28 апр 2025
Спасибо Эльдору за познавательную экскурсию и интересные факты неизвестного нам Ташкента. Красивые достопримечательности. Отдельная благодарность за внимательность к туристам и за правильное отношение к жизненным ценностям. Ещё раз спасибо
Е
Евгения
11 мар 2025
Отличное было путешествие, посмотрели на город глазами человека, который в него влюблен. Спасибо за этот день, за истории, за колорит. Каждый уголок, который мы посетили, оказался наполнен не только историей, но читать дальше
и теплом, которое Вы щедро передавали нам. Ваши рассказы о традициях, культуре и жизни добавили особую атмосферу и показали Ташкент с его настоящей стороны. Спасибо за уютную атмосферу во время экскурсии. Надеюсь, что у нас будет возможность снова встретиться и исследовать новые уголки вместе!