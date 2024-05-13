1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия: Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ташкента, посетив квартал Хазрати Имам. Вас ждут удивительные открытия и встречи
Начало: У архитектурного комплекса Хазрати Имам
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
6 часов
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
Освоить кулинарные тонкости в неформальной обстановке и отдохнуть у живописного водоёма
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 мая 2024Экскурсия понравилась. Татьяна интересно рассказывает, подробно отвечает на вопросы. Мы остались довольны. Рекомендую.
- ООльга13 мая 2024Хочу поблагодарить Татьяну за профессионализм и за увлекательное путешествие в квартал Хазрати Имам! Это была не просто экскурсия, а путешествие,
- РРябова11 мая 2024Рекомендую, гид Татьяна отлично преподносит информацию.
- ЕЕлена15 декабря 2023Отличная получилась прогулка! Весело, познавательно, непринужденно! Отличный экскурсовод! Такой формат, как и хотелось- не лекция, а увлекательное путешествие по значимым
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Почувствовать себя местным»
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