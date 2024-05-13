Почувствовать себя местным – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Ташкенте на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия: Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ташкента, посетив квартал Хазрати Имам. Вас ждут удивительные открытия и встречи
Начало: У архитектурного комплекса Хазрати Имам
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
20 за человека
Всё о Ташкенте за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от 170 за всё до 6 чел.
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
Освоить кулинарные тонкости в неформальной обстановке и отдохнуть у живописного водоёма
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
    Экскурсия понравилась. Татьяна интересно рассказывает, подробно отвечает на вопросы. Мы остались довольны. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
    Хочу поблагодарить Татьяну за профессионализм и за увлекательное путешествие в квартал Хазрати Имам! Это была не просто экскурсия, а путешествие,
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    которое перенесло на сотни и даже тысячи лет назад. Неспешная комфортная прогулка по маршруту, где на каждом шагу история и интересные факты, даёт возможность погрузиться в атмосферу Востока. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ и ответы на множество наших вопросов. ❤️

  • Р
    Рябова
    11 мая 2024
    Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
    Рекомендую, гид Татьяна отлично преподносит информацию.
  • Е
    Елена
    15 декабря 2023
    Всё о Ташкенте за 1 день
    Отличная получилась прогулка! Весело, познавательно, непринужденно! Отличный экскурсовод! Такой формат, как и хотелось- не лекция, а увлекательное путешествие по значимым
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    местам города с беседой об истории, традициях, культуре, кухне. Прогулка прерывалась на дегустацию разных видов плова, лепку горшка. И все время- непрерывные разговоры, шутки, дружеская теплая душевная беседа! Спасибо! Удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Почувствовать себя местным»

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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 180. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 11 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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