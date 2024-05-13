читать дальше которое перенесло на сотни и даже тысячи лет назад. Неспешная комфортная прогулка по маршруту, где на каждом шагу история и интересные факты, даёт возможность погрузиться в атмосферу Востока. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ и ответы на множество наших вопросов. ❤️

Хочу поблагодарить Татьяну за профессионализм и за увлекательное путешествие в квартал Хазрати Имам! Это была не просто экскурсия, а путешествие,