Комплекс Хазрати Имам – экскурсии в Ташкенте

Найдено 7 экскурсий в категории «Комплекс Хазрати Имам» в Ташкенте на русском языке, цены от €20, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний и современный Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
68 отзывов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
120 за всё до 3 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
103 за всё до 3 чел.
Ташкент - столица дружбы и тепла
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10595 за всё до 4 чел.
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия: Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ташкента, посетив квартал Хазрати Имам. Вас ждут удивительные открытия и встречи
Начало: У архитектурного комплекса Хазрати Имам
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
20 за человека
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
10090 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древний и современный Ташкент
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия
  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
  • А
    Артем
    3 июня 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Норм
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Древний и современный Ташкент
    Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.
  • Ж
    Женя
    24 мая 2024
    Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
    Отличная экскурсия! Большое спасибо нашему гиду Шерзоду. Отличная подача материала. Было очень увлекательно и вкусно 😁 Нас голодных и уставших отвели в отличный местный стрит-фуд.
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Прекрасная идея познакомиться с Ташкентом, если у вас есть время между поездом и самолётом или между самолётами. Организовано было все превосходно,
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    встретили на вокзале, проводили в аэропорт и успели показать столько всего, что мы даже не представляли себе, что такое возможно. Оксана оказалась таким заботливым человеком,что уже уставшая от предыдущих экскурсионных дней наша компания вдруг заулыбалась, оживилась и с радостью смотрела на красоты Ташкента и слушала интересный рассказ. Прекрасно организованный обед и вечерняя прогулка на гондолах были особенными "изюминками" программы. Большое спасибо за познавательную и красивую прогулку с хорошим настроением и в очень комфортных условиях!!!

  • Р
    Ринат
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
    Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым
  • А
    Анатолий
    15 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
    Евгений, отличный гид и человек. Все подробно рассказал и показал. Всем рекомендую экскурсию с Евгением. Нам понравилось. Спасибо большое 😊 Ташкент красивый город, особенно вечером👍🏼🇺🇿
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
    Все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Комплекс Хазрати Имам»

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  4. Ташкент - столица дружбы и тепла
  5. Магия вечернего Ташкента
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
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  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Комплекс Хазрати Имам" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Комплекс Хазрати Имам», 148 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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