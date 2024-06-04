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встретили на вокзале, проводили в аэропорт и успели показать столько всего, что мы даже не представляли себе, что такое возможно. Оксана оказалась таким заботливым человеком,что уже уставшая от предыдущих экскурсионных дней наша компания вдруг заулыбалась, оживилась и с радостью смотрела на красоты Ташкента и слушала интересный рассказ. Прекрасно организованный обед и вечерняя прогулка на гондолах были особенными "изюминками" программы. Большое спасибо за познавательную и красивую прогулку с хорошим настроением и в очень комфортных условиях!!!