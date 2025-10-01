На этой экскурсии вы почувствуете душу города! Отличие моей экскурсии в том, что вы узнаете город не только через истории и факты, а ещё через призму местного человека о быте, жизни, культуре и многом другом. Вы проживёте вечер как местный житель. После этой экскурсии вы будете знать о Ташкенте всё, что известно мне!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Чтобы разобраться во всех дебрях города, нужен человек, влюблённый в город и желательно проживший в нём всю жизнь. Начнём со старого города и глянем на комплекс Хазрати Имам, прогуляемся по старинной махале, затем поедем на базар Чорсу, а на обед, проезжая через Монумент мужества, отправимся покушать плов, где вы сможете своими глазами увидеть, как готовят это чудо-блюдо! Как почувствуем, что плов улёгся, послушаем историю про семью Романовых, пройдёмся по Площади Независимости и направимся к современному Ташкенту. Вдоволь отдохнув, поедем на метро к мечети Минор, покушаем самую вкусную самсу за душевными разговорами.
По договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Хазрати Имам (где вы сможете увидеть Коран Османа VII века)
- Старинная махаля
- Базар Чорсу
- Площадь Амира Темура, Бродвей, Куранты, Монумент мужества (проездом)
- Чайхона с трёхтонным казаном плова (тут будем вкусно кушать плов)
- Площадь Независимости
- Бывшая резиденция Князя Романова
- Ташкент сити
- Ташкентское метро (Станции Алишера Навои)
- Мечеть Минор
- Дворец дружбы народов, Magic city на общественном транспорте (по желанию)
Что включено
- Входные билеты
- Передвижение во время экскурсии на машине
- Встреча в вашем отеле
Что не входит в цену
- Обед (около 5$ с человека)
- Самса (3$ с человека)
- Если вас больше 3 человек, можем арендовать другой транспорт: транспорт оплачивается отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашем отеле
Завершение: Ташкент сити
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $135 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 3 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
$110
$115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за человека