Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии вы почувствуете душу города! Отличие моей экскурсии в том, что вы узнаете город не только через истории и факты, а ещё через призму местного человека о быте, жизни, культуре и многом другом. Вы проживёте вечер как местный житель. После этой экскурсии вы будете знать о Ташкенте всё, что известно мне!

Описание экскурсии Что вас ждёт? Чтобы разобраться во всех дебрях города, нужен человек, влюблённый в город и желательно проживший в нём всю жизнь. Начнём со старого города и глянем на комплекс Хазрати Имам, прогуляемся по старинной махале, затем поедем на базар Чорсу, а на обед, проезжая через Монумент мужества, отправимся покушать плов, где вы сможете своими глазами увидеть, как готовят это чудо-блюдо! Как почувствуем, что плов улёгся, послушаем историю про семью Романовых, пройдёмся по Площади Независимости и направимся к современному Ташкенту. Вдоволь отдохнув, поедем на метро к мечети Минор, покушаем самую вкусную самсу за душевными разговорами.

