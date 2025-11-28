Откройте для себя одно из самых живописных направлений в окрестностях Ташкента – путешествие к водопаду «Фата Невесты».
Эта экскурсия подарит вам потрясающие пейзажи Чарвакского водохранилища, знакомство с природной жемчужиной Угам – Чаткальского национального парка и гастрономическое удовольствие с видом, который запомнится навсегда.
Эта экскурсия подарит вам потрясающие пейзажи Чарвакского водохранилища, знакомство с природной жемчужиной Угам – Чаткальского национального парка и гастрономическое удовольствие с видом, который запомнится навсегда.
Описание экскурсииТрансфер, смотровая площадка, фотосессия Рано утром отправляемся из Ташкента. Трансфер займет около полутора-двух часов. Первая остановка — живописная фотосессия у Чарвакского водохранилища. Затем — небольшая пауза на смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид на Чарвакское озеро. Продолжаем путешествие вдоль береговой линии водохранилища. Водопады и обед Далее нас ждет подъем на внедорожниках к прекрасному водопаду под названием «Фата Невесты». У водопада будет достаточно времени для фотосъемки, отдыха и освежающего купания. После активного отдыха нас ждет сытный обед в уютном ресторане «Шашлык», откуда можно полюбоваться панорамным видом на Чарвак. Завершение экскурсии — возвращение в Ташкент.
Ежедневно в утренние часы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарвакское водохранилище
- Живописные деревушки
- Водопады «Фата Невесты»
- Слияние рек
- Хвойный лес
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Джип до водопада
- Обед
- Эко сбор
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в утренние часы.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
Групповая
до 24 чел.
Чимганские горы, курорт Амирсай, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на автопешеходной экскурсии в группе
Начало: У парка Ашхабад
Расписание: ежедневно в 09:00
26 дек в 09:00
4 янв в 09:00
$57 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Горы Чимгана и изумрудный Чарвак - из Ташкента
Из Ташкента в Чимганские горы и Чарвакское водохранилище: лёгкий треккинг, канатная дорога и отдых у воды. Потрясающие виды и чистый воздух
Начало: У метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$65 за человека