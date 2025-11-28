Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя одно из самых живописных направлений в окрестностях Ташкента – путешествие к водопаду «Фата Невесты».



Эта экскурсия подарит вам потрясающие пейзажи Чарвакского водохранилища, знакомство с природной жемчужиной Угам – Чаткальского национального парка и гастрономическое удовольствие с видом, который запомнится навсегда.

ANASTASIYA Ваш гид в Ташкенте Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле Когда Ежедневно в утренние часы. $135 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Трансфер, смотровая площадка, фотосессия Рано утром отправляемся из Ташкента. Трансфер займет около полутора-двух часов. Первая остановка — живописная фотосессия у Чарвакского водохранилища. Затем — небольшая пауза на смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид на Чарвакское озеро. Продолжаем путешествие вдоль береговой линии водохранилища. Водопады и обед Далее нас ждет подъем на внедорожниках к прекрасному водопаду под названием «Фата Невесты». У водопада будет достаточно времени для фотосъемки, отдыха и освежающего купания. После активного отдыха нас ждет сытный обед в уютном ресторане «Шашлык», откуда можно полюбоваться панорамным видом на Чарвак. Завершение экскурсии — возвращение в Ташкент.

