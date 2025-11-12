Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Проведите незабываемый день на природе в компании близких вам людей! Вас ждут: оленья ферма, винодельня в Паркенте, канатки на Амирсой и Чимгане, обзор Чарвака и древняя чинара. Природа, вкус, история — всё за один день в комфорте и с личным гидом.