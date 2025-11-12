Проведите незабываемый день на природе в компании близких вам людей! Вас ждут: оленья ферма, винодельня в Паркенте, канатки на Амирсой и Чимгане, обзор Чарвака и древняя чинара. Природа, вкус, история — всё за один день в комфорте и с личным гидом.
Описание экскурсии
Отправьтесь в увлекательное путешествие, где за один день вы:
- покормите оленей на ферме у подножия гор;
- попробуете вино в семейной винодельне Паркента, услышите немало интересного о виноделии;
- подниметесь к вершинам на капсульной канатной дороге курорта Амирсой и на открытой кресельной канатке в Чимгане;
- увидите Чарвак с высоты птичьего полёта;
- коснётесь чинара, которому более 800 лет. Комфортный транспорт, живописные маршруты и опытный гид сделают этот день по-настоящему особенным.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оленья ферма
- Винный дом в Паркенте
- Курорт Амирсой
- Большой Чимган
- Обзорная площадка над Чарваком
- Древняя Чинара в Чинарасе - священное дерево возрастом более 800 лет
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Ташкента и обратно.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
