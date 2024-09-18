скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
«Знакомство с благородными оленями»
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
154$139 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тянь-Шанские горы, оленья ферма и семейная винодельня (из Ташкента)
Полюбоваться горными видами, познакомиться с пятнистыми оленями и посетить уютную винодельню
«Побываете на ферме с пятнистыми оленями»
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
$170 за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, водохранилище, водопад
Начало: По договоренности с туристом
«Наше путешествие приведет нас на оленью ферму, где мы окунемся в мир дикой природы и сможем наблюдать за прекрасными оленями»
Завтра в 08:00
28 дек в 08:00
$115 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 сентября 2024Спасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровне
- ЕЕлена27 июля 2024На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени за ограждением. Но всё
- ККонстантин20 мая 2024Лучше гор могут быть только горы. Особенно, когда поездка грамотно спланирована и чётко организована. При этом оставлен достаточный простор для импровизаций. Всем большое спасибо! P.S. Петроглифы, конечно, для больших ценителей;)
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «К оленям»
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