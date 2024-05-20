1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
«А ещё здесь живут страусы и верблюды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$110 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
«По пути будем убирать с дороги среднеазиатских черепах и махать рукой пастухам, которые разводят верблюдов»
10 июня в 12:30
11 июня в 07:30
от €440 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин20 мая 2024Лучше гор могут быть только горы. Особенно, когда поездка грамотно спланирована и чётко организована. При этом оставлен достаточный простор для импровизаций. Всем большое спасибо! P.S. Петроглифы, конечно, для больших ценителей;)
- ФФедор1 мая 2024Нам очень понравилось
- ААлина8 апреля 2024Все прошло прекрасно, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Животные»
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Сейчас в Ташкенте в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 440. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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