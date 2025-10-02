Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите горнолыжный курорт мирового уровня Амирсой, где сможете прокатиться на канатной дороге до смотровой площадки, откуда видна гора Чимган и пейзажи Тянь-Шаньских гор.



Затем вы отправитесь к рукотворному Чарвакскому водохранилищу, увидите плотину, спуститесь на стоянку караванов и рассмотрите поближе древние наскальные рисунки.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Вам откроется панорама Чаткальских гор Западного Тянь-Шаня. Посетим горнолыжный курорт мирового уровня Амирсой, где вам откроется величие Чаткальских гор. Затем отправимся к подножью Тянь-Шаньских гор, к горе Чимган высотой 3309 метров над уровнем моря, где можно подняться на парно-сидельной канатной дороге открытого типа на смотровую площадку на высоте 1975 метров. Вы увидите воочию гору Чимган и пейзажи Тянь-Шаньских гор. Затем отправимся к истокам Чарвакского водохранилища реки Чаткал (основной источник Чарвакского водохранилища и резервуара пресной воды города Ташкента), где вам откроется великолепие Чаткальского заповедника и посёлка Бричмула, воспетые русскими бардами Никитиными. После отправимся на само Чарвакское водохранилище, где по желанию можно полетать на парапланах и увидеть объём водохранилища, созданного рукотворно во времена социализма. Затем побываем у плотины, где на самой высокой точке вам откроются масштабы строительства и прекрасные пейзажи. После спускаемся на стоянку древних караванов, проходящих по великому Шёлковому пути, увидим Чинары возрастом 850 и 450 лет, а также посетим наскальные рисунки-петроглифы, 5000 лет до нашей эры.

