Вы посетите горнолыжный курорт мирового уровня Амирсой, где сможете прокатиться на канатной дороге до смотровой площадки, откуда видна гора Чимган и пейзажи Тянь-Шаньских гор.
Затем вы отправитесь к рукотворному Чарвакскому водохранилищу, увидите плотину, спуститесь на стоянку караванов и рассмотрите поближе древние наскальные рисунки.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Вам откроется панорама Чаткальских гор Западного Тянь-Шаня. Посетим горнолыжный курорт мирового уровня Амирсой, где вам откроется величие Чаткальских гор. Затем отправимся к подножью Тянь-Шаньских гор, к горе Чимган высотой 3309 метров над уровнем моря, где можно подняться на парно-сидельной канатной дороге открытого типа на смотровую площадку на высоте 1975 метров. Вы увидите воочию гору Чимган и пейзажи Тянь-Шаньских гор. Затем отправимся к истокам Чарвакского водохранилища реки Чаткал (основной источник Чарвакского водохранилища и резервуара пресной воды города Ташкента), где вам откроется великолепие Чаткальского заповедника и посёлка Бричмула, воспетые русскими бардами Никитиными. После отправимся на само Чарвакское водохранилище, где по желанию можно полетать на парапланах и увидеть объём водохранилища, созданного рукотворно во времена социализма. Затем побываем у плотины, где на самой высокой точке вам откроются масштабы строительства и прекрасные пейзажи. После спускаемся на стоянку древних караванов, проходящих по великому Шёлковому пути, увидим Чинары возрастом 850 и 450 лет, а также посетим наскальные рисунки-петроглифы, 5000 лет до нашей эры.
Каждый день по договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарвакское водохранилище
- Чимган
- Плотина
- Река Чаткал
- Горнолыжный комплекс Амирсой
- Горы Тянь-Шаня
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед - около $10/чел.
- Подъём на фуникулёре - 165000 сумов в будние дни 195000 сумов в выходные
Место начала и завершения?
У места вашей локации
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день по договорённости.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
