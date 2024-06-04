1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
«А также, по желанию, прокатитесь по канатной дороге: старинной кресельной или современной, с закрытыми кабинками»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
120€96 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
«Эта новая ультрасовременная канатная дорогоа расположенная, у подножья Чаткальского хребта Тянь-Шанских гор, в 65 км»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище
«Билет на канатную дорогу оплачивается дополнительно — около 6 евро в будни, около 8 евро в выходные»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
153€138 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППонаровская4 июня 2024Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!
- РРуслан4 июня 2024Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал
- РРуслан3 июня 2024Все было великолепно,экскурсия прошла на 5+,гид просто огонь,разменял деньги,показал где вкусно пообедать
- ККонстантин20 мая 2024Лучше гор могут быть только горы. Особенно, когда поездка грамотно спланирована и чётко организована. При этом оставлен достаточный простор для импровизаций. Всем большое спасибо! P.S. Петроглифы, конечно, для больших ценителей;)
- ФФедор1 мая 2024Нам очень понравилось
- ААлина8 апреля 2024Все прошло прекрасно, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Канатная дорога»
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