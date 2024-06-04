Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы

Начало: В удобном вам месте в Ташкенте

«Эта новая ультрасовременная канатная дорогоа расположенная, у подножья Чаткальского хребта Тянь-Шанских гор, в 65 км»