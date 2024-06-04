Экскурсии с посещением канатной дороги в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Ташкенте на русском языке, цены от €96, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
233 отзыва
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
«А также, по желанию, прокатитесь по канатной дороге: старинной кресельной или современной, с закрытыми кабинками»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
12096 за всё до 4 чел.
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
«Эта новая ультрасовременная канатная дорогоа расположенная, у подножья Чаткальского хребта Тянь-Шанских гор, в 65 км»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище
«Билет на канатную дорогу оплачивается дополнительно — около 6 евро в будни, около 8 евро в выходные»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
153138 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Понаровская
    4 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!
    Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал
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    нам подробно про все места, много шутил, рассказывал про свой опыт проживания в Узбекистане. Было очень интересно, ну и конечно горы сильно запомнились. Всем советую, везде на машине, по времени даже вышли за 10 часов, но везде сфотографировались, поели вкусно в кафе Тянь-Шань (Ходжикент), просмотрели в итоге все указанные места. Потом на обратном пути Сакен оставил нас, где мы попросили (у Центрального парка - Тельмана), там еще ночью погуляли В общем, всем советую, горы и замечательный гид точно запомнятся надолго)

  • Р
    Руслан
    3 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Все было великолепно,экскурсия прошла на 5+,гид просто огонь,разменял деньги,показал где вкусно пообедать
  • К
    Константин
    20 мая 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    Лучше гор могут быть только горы. Особенно, когда поездка грамотно спланирована и чётко организована. При этом оставлен достаточный простор для импровизаций. Всем большое спасибо! P.S. Петроглифы, конечно, для больших ценителей;)
  • Ф
    Федор
    1 мая 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    Нам очень понравилось
  • А
    Алина
    8 апреля 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    Все прошло прекрасно, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Канатная дорога»

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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
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  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 140 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Канатная дорога», 238 ⭐ отзывов, цены от €96. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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