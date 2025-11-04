Узбекистан — это не только знойные пустыни и равнины. Совсем рядом с шумным Ташкентом вас ждут горы, которые подарят прохладу, покой и вдохновение.
Эта экскурсия — возможность увидеть страну с новой стороны, прикоснуться к ее природе и культуре, а главное — провести день в компании друзей, наслаждаясь красотой и уютом.
Описание экскурсии
Приглашаю вас на увлекательную индивидуальную экскурсию по живописным уголкам Узбекистана — в мир прохладных гор, бирюзовых вод и многовековой истории! Это путешествие пройдет в теплой, дружеской атмосфере, без спешки и суеты, чтобы вы могли насладиться каждым моментом.
Горные курорты Амирсой и Чимган
Вы окунетесь в приятную прохладу горного воздуха, вдохнете кристально чистый аромат природы и насладитесь величественными пейзажами Чимганских гор. А для тех, кто любит высоту и приключения, — поездка на канатной дороге! Вы сможете выбрать: прокатиться на старинной открытой кресельной дороге, чувствуя ветер в лицо, или насладиться видами из комфорта современной закрытой кабинки.
Чарвакское водохранилище
Мы сделаем остановку на высоком холме, откуда открывается завораживающий вид на знаменитое бирюзовое озеро, окруженное могучими Тянь-Шаньскими горами. Это идеальное место, чтобы сделать потрясающие фотографии и просто насладиться красотой природы.
Поселок Ходжикент
Здесь вас ждет встреча с историей и природой: 850-летние чинары, под тенью которых можно отдохнуть, небольшой горный водопад и древние петроглифы на скалах, рассказывающие о прошлом этих мест. А еще — вкуснейший обед в традициях узбекской кухни! Вас ждут блюда с неповторимым вкусом, которые оставят самые теплые воспоминания. Парк «Новый Узбекистан»На обратном пути мы заглянем в современный парк, созданный в честь 30-летия независимости страны. Здесь вы увидите искусственное озеро, сверкающие фонтаны, амфитеатр и необычные арт-объекты. Это место — яркий пример того, как гармонично сочетаются традиции и современность.
Экскурсия без расписаний
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжные курорты Амирсой и Чимган
- Чарвакское водохранилище
- Поселок Ходжикент
- Парк «Новый Узбекистан»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
- Питание
- Оплаты заездов в тур зоны
Место начала и завершения?
Ваша отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия без расписаний
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Березина
4 ноя 2025
3.11.25 🍁-
экскурсия "из Ташкента в горы" для двоих гостей из России 🇷🇺…
Гости - в восторге!!!
Большое спасибо за экскурсию Гиду Хайрулле! Всё было замечательно!
Удачи и успехов Хайрулле!
Е
Евгений
3 мая 2025
Хотелось поблагодарить Хайруллу за экскурсию в горные курорты Тянь-Шань. Это был чудесный день, насыщенный, полный эмоций и впечатлений, которые увезём с собой в Россию. Экскурсия позволила узнать много интересного о
Д
Денис
28 апр 2025
27 апреля брали экскурсию" Из Ташкента в горы Тянь-Шань". Гид Хайрула приятный в общении, многое рассказал и показал, хорошо организовал время. Очень советую!
