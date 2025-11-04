Приглашаю вас на увлекательную индивидуальную экскурсию по живописным уголкам Узбекистана — в мир прохладных гор, бирюзовых вод и многовековой истории! Это путешествие пройдет в теплой, дружеской атмосфере, без спешки и суеты, чтобы вы могли насладиться каждым моментом.

Горные курорты Амирсой и Чимган

Вы окунетесь в приятную прохладу горного воздуха, вдохнете кристально чистый аромат природы и насладитесь величественными пейзажами Чимганских гор. А для тех, кто любит высоту и приключения, — поездка на канатной дороге! Вы сможете выбрать: прокатиться на старинной открытой кресельной дороге, чувствуя ветер в лицо, или насладиться видами из комфорта современной закрытой кабинки.

Чарвакское водохранилище

Мы сделаем остановку на высоком холме, откуда открывается завораживающий вид на знаменитое бирюзовое озеро, окруженное могучими Тянь-Шаньскими горами. Это идеальное место, чтобы сделать потрясающие фотографии и просто насладиться красотой природы.

Поселок Ходжикент

Здесь вас ждет встреча с историей и природой: 850-летние чинары, под тенью которых можно отдохнуть, небольшой горный водопад и древние петроглифы на скалах, рассказывающие о прошлом этих мест. А еще — вкуснейший обед в традициях узбекской кухни! Вас ждут блюда с неповторимым вкусом, которые оставят самые теплые воспоминания. Парк «Новый Узбекистан»На обратном пути мы заглянем в современный парк, созданный в честь 30-летия независимости страны. Здесь вы увидите искусственное озеро, сверкающие фонтаны, амфитеатр и необычные арт-объекты. Это место — яркий пример того, как гармонично сочетаются традиции и современность.