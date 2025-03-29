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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЧимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Проведите день в Чимганских горах и у Чарвакского водохранилища. Насладитесь природой, прокатитесь по канатной дороге и посетите современный парк
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$114
$120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Дневная экскурсия в горы Тянь-Шань: Приключение и культура
Погрузитесь в удивительный мир гор Тянь-Шаня и Памира, где природа и культура сливаются в единое целое
Начало: Я встречу вас в гостинице
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 апр в 09:00
$140 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Ташкента в горные курорты Тянь-Шань
Начало: Ваша отель
Расписание: Экскурсия без расписаний
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 марта 2025Жалол - отличный гид! Предложил нам перенести экскурсию на день, чтобы погода была получше (за что отдельное спасибо) По дороге нам рассказали
- ВВалентин28 марта 2025Экскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендую.
- ССветлана27 марта 2025Из-за погоды пришлось срочно отменить горы. Нам предложили заменить на обзорную по Ташкенту. Экскурсия получилась очень интересная, емкая, эмоциональная. Гид
- ССевара6 ноября 2023Ездили на экскурсию 3 ноября. Гид Канат подъехал к отелю в котором мы остановились в назначенное время. Сначала поехали на
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Парк Новый Узбекистан»
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