Парк Новый Узбекистан – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Новый Узбекистан» в Ташкенте на русском языке, цены от $114, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
На машине
9 часов
-
5%
330 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Проведите день в Чимганских горах и у Чарвакского водохранилища. Насладитесь природой, прокатитесь по канатной дороге и посетите современный парк
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$114$120 за всё до 4 чел.
Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Дневная экскурсия в горы Тянь-Шань: Приключение и культура
Погрузитесь в удивительный мир гор Тянь-Шаня и Памира, где природа и культура сливаются в единое целое
Начало: Я встречу вас в гостинице
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 апр в 09:00
$140 за экскурсию
Из Ташкента в горные курорты Тянь-Шань
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Ташкента в горные курорты Тянь-Шань
Начало: Ваша отель
Расписание: Экскурсия без расписаний
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 марта 2025
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Жалол - отличный гид! Предложил нам перенести экскурсию на день, чтобы погода была получше (за что отдельное спасибо) По дороге нам рассказали
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    про Ташкент, на протяжении всей экскурсии не было скучно, посмотрели красивейшие места, а потом Жалол домчал нас до аэропорта Спасибо большое и однозначно рекомендуем!

  • В
    Валентин
    28 марта 2025
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Экскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендую.
    Экскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендуюЭкскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендуюЭкскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендуюЭкскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендуюЭкскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендуюЭкскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендуюЭкскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендуюЭкскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендуюЭкскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендуюЭкскурсия просто отличная! Гид Сакен прекрасно подаёт информацию. С ним было очень интересно. Всем рекомендую
  • С
    Светлана
    27 марта 2025
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Из-за погоды пришлось срочно отменить горы. Нам предложили заменить на обзорную по Ташкенту. Экскурсия получилась очень интересная, емкая, эмоциональная. Гид
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    Маргарита отвечала на абсолютно любые вопросы, хорошо нас чувствовала: что-то мы пропускали(до этого уже побывали в Бухаре и Самарканде), где-то наоборот задерживались. Однозначно советую.

    Из-за погоды пришлось срочно отменить горы. Нам предложили заменить на обзорную по Ташкенту. Экскурсия получилась оченьИз-за погоды пришлось срочно отменить горы. Нам предложили заменить на обзорную по Ташкенту. Экскурсия получилась оченьИз-за погоды пришлось срочно отменить горы. Нам предложили заменить на обзорную по Ташкенту. Экскурсия получилась оченьИз-за погоды пришлось срочно отменить горы. Нам предложили заменить на обзорную по Ташкенту. Экскурсия получилась оченьИз-за погоды пришлось срочно отменить горы. Нам предложили заменить на обзорную по Ташкенту. Экскурсия получилась оченьИз-за погоды пришлось срочно отменить горы. Нам предложили заменить на обзорную по Ташкенту. Экскурсия получилась оченьИз-за погоды пришлось срочно отменить горы. Нам предложили заменить на обзорную по Ташкенту. Экскурсия получилась оченьИз-за погоды пришлось срочно отменить горы. Нам предложили заменить на обзорную по Ташкенту. Экскурсия получилась очень
  • С
    Севара
    6 ноября 2023
    Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
    Ездили на экскурсию 3 ноября. Гид Канат подъехал к отелю в котором мы остановились в назначенное время. Сначала поехали на
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    канатную дорогу Амирсой. В течении всего пути Канат рассказывал о Ташкенте, промышленных городах, Узбекистане в целом. Очень понравился Амирсой, Чарвакское водохранилище, большой и малый Чимган. Купили наивкуснейший горный мёд у местного пчеловода. Поездкой очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Парк Новый Узбекистан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
  2. Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
  3. Из Ташкента в горные курорты Тянь-Шань
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Старый город
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
  8. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в апреле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Парк Новый Узбекистан" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 140 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 332 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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