читать дальше про Ташкент, на протяжении всей экскурсии не было скучно, посмотрели красивейшие места, а потом Жалол домчал нас до аэропорта Спасибо большое и однозначно рекомендуем!

Жалол - отличный гид! Предложил нам перенести экскурсию на день, чтобы погода была получше (за что отдельное спасибо) По дороге нам рассказали