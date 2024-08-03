На Рождество – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Ташкенте на русском языке, цены от $480. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
На машине
33 отзыва
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
16 сен в 08:00
7 окт в 08:00
$480 за человека
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
На машине
1 отзыв
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На машине
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$950 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дина
    3 августа 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Плюсы: Узбекистан, как всегда, приветлив и добродушен. Отзывчивые люди, великая история, вкусная кухня, приятные цены. Посетили Ташкент-Бухара-Самарканд. Тур организован гармонично, с учетом наших
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    пожеланий. Все вопросы по туру задала заранее. Отвечают быстро. Особенно хочется отметить бухарского гида/девушку по имени Саодат. Это прям воплощение самой доброй, радушной и гостеприимной хозяйки Узбекистана. Минусы: Для поездки выбрали самое жаркое время года. В Самарканде заплатили 300€ за экскурсию в экодеревушку, где производят бумагу - исключительно из-за мастер-класса. Хотели, чтобы дети окунулись в эту атмосферу лично. В итоге, нам просто показали как делать бумагу. Интересно, но мы это видели уже десятки раз в разных странах. Честно, было жаль потраченных 300€, ожидания были другими.

  • Ю
    Юлия
    7 июля 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Хочу поблагодарить команду Ориент тур за отличную и продуманную организацию маршрутов по Ташкенту,Самарканду и Бухаре. Все продумано,начиная от встречи в аэропорту,трансферов
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    в гостиницу,встречи в отелях и коммуникации с гидами. У меня были гиды по Ташкенту Умид,по Самарканду Миршод,и по Бухаре Шавкат,благодарю их от души за любовь к своей земле и исторический экскурс в солнечный Узбекистан. Меня пленила древняя Бухара,ее аутентичные улочки не могу никак забыть. Самарканд красив,переливается красками,древние мечети,много туристов из Европы. Ташкент современный,быстрый и по своему уникален. Самый жаркий как мне показалось,из тех городов,где я побывала. Очень вкусные и сахарные фрукты! Обалденная еда,очень большие порции,после которых соовсем не хочется ужинать:) Рынок,базары -обожаю торговаться! Местные тоже это любят,так что торгуйтесь. Гостиницы ребятами подобраны с очень удобными локациями,особенно в Ташкенте,топчик. Пешком можно прогуляться до Ташкент сити и Мэджик сити. Мне ещё очень понравились улочки у сетевой гостиницы (название забыла). Можно вообще много и долго перечислять все прелести этой замечательной и гостеприимной страны. Но лучше приехать и все прочувствовать лично! Мне ещё выпал бонус-я была Сержем так не в сезон (с 27.06-3.07),т е в самое жаркое по меркам местных время и получилось,что тур у меня получился просто индивидуальный! Все 33 удовольствия для меня:) P.s-не знаю как другим,я лично хорошо жару переношу,поэтому у кого таких проблем нет,можете смело ехать не в сезон. Кепку на голову,солнечный крем,вода,хорошее настроение и все будет отлично!

  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
    Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
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    мы за неделю познакомились с Самаркандом, Шахрисабзом, Бухарой, Хивой, Ургенчем и Ташкентом. Таким образом вместо 4-х городов нам показали 6! В каждом городе Сиявуш подобрал для нас отличных местных экскурсоводов, досконально знающих свой край. Было и озеро Айдаркуль, и ночевка в юрте (там самый лучший сон!) Сиявуш рекомендовал места с лучшей и недорогой узбекской кухней. Мы получили максимально возможное от Узбекистана за короткое время, влюбились в страну и ее жителей и уже думаем о следующей поездке сюда.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На Рождество»

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Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Обсерватория Улугбека
  3. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Ташкенте в сентябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 480 до 2 268. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на рождество, 34 ⭐ отзыва, цены от $480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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