5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
16 сен в 08:00
7 окт в 08:00
$480 за человека
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ДДина3 августа 2024Плюсы: Узбекистан, как всегда, приветлив и добродушен. Отзывчивые люди, великая история, вкусная кухня, приятные цены. Посетили Ташкент-Бухара-Самарканд. Тур организован гармонично, с учетом наших
- ЮЮлия7 июля 2024Хочу поблагодарить команду Ориент тур за отличную и продуманную организацию маршрутов по Ташкенту,Самарканду и Бухаре. Все продумано,начиная от встречи в аэропорту,трансферов
- ММихаил5 мая 2024Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На Рождество»
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Сколько стоит тур в Ташкенте в сентябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 480 до 2 268. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на рождество, 34 ⭐ отзыва, цены от $480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь