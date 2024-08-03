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в гостиницу,встречи в отелях и коммуникации с гидами. У меня были гиды по Ташкенту Умид,по Самарканду Миршод,и по Бухаре Шавкат,благодарю их от души за любовь к своей земле и исторический экскурс в солнечный Узбекистан. Меня пленила древняя Бухара,ее аутентичные улочки не могу никак забыть. Самарканд красив,переливается красками,древние мечети,много туристов из Европы. Ташкент современный,быстрый и по своему уникален. Самый жаркий как мне показалось,из тех городов,где я побывала. Очень вкусные и сахарные фрукты! Обалденная еда,очень большие порции,после которых соовсем не хочется ужинать:) Рынок,базары -обожаю торговаться! Местные тоже это любят,так что торгуйтесь. Гостиницы ребятами подобраны с очень удобными локациями,особенно в Ташкенте,топчик. Пешком можно прогуляться до Ташкент сити и Мэджик сити. Мне ещё очень понравились улочки у сетевой гостиницы (название забыла). Можно вообще много и долго перечислять все прелести этой замечательной и гостеприимной страны. Но лучше приехать и все прочувствовать лично! Мне ещё выпал бонус-я была Сержем так не в сезон (с 27.06-3.07),т е в самое жаркое по меркам местных время и получилось,что тур у меня получился просто индивидуальный! Все 33 удовольствия для меня:) P.s-не знаю как другим,я лично хорошо жару переношу,поэтому у кого таких проблем нет,можете смело ехать не в сезон. Кепку на голову,солнечный крем,вода,хорошее настроение и все будет отлично!