Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Знакомство с Ташкентом и вкусный плов на обед
По прилёте в аэропорт Ташкента вас встретит водитель и отвезёт в гостиницу. Заселение возможно с 14:00.
После размещения — знакомство со столицей. Вы посетите архитектурный комплекс Хазрати Имам, где хранится уникальная реликвия — Коран Халифа Османа, и медресе Кукельдаш. Прогуляетесь в поисках необычных сувениров и угощений по колоритному базару «Чорсу», заглянете в современный Ташкентский сити-парк и пройдётесь по аллее «Бродвей».
Вкусно пообедаем в центре плова «Беш Козон». После побываем на станциях метро, посетим Музей прикладного искусства, а также площади Независимости, Амира Тимура и Памяти и почестей.
Вечером — трансфер в гостиницу.
Прогулка по Самарканду и кулинарный мастер-класс
Позавтракаем и поедем на ж/д вокзал, а оттуда — на поезде в Самарканд. Прибудем в город и начнём экскурсию. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, побываете на площади Регистан и посетите мечеть Биби-Ханум. Пообедаем и пройдёмся по шумным торговым рядам Сиабского базара. А ещё полюбуемся ансамблем мавзолеев Шахи-Зинда, самые древние строения которого относятся к 11 веку.
Вечером вас ждёт кулинарный мастер-класс: будем готовить манты в местном доме под руководством гостеприимной хозяйки. Вы узнаете секреты традиционного блюда и насладитесь результатом своей работы во время ужина.
Ночуем в отеле в Самарканде.
Обсерватория Улугбека, бумажная фабрика и выпечка лепёшек в тандыре
Утром в отеле вы встретитесь с гидом и водителем, чтобы продолжить знакомство с чудесами Самарканда.
Дебютная остановка — обсерватория Улугбека 15 века, первая в Центральной Азии. Здесь вы узнаете о выдающемся учёном и астрономе Улугбеке, а также о значении его работ для развития астрономии в Средние века. Затем вы посетите мемориальный комплекс Святого Даниила.
В селе Конгил посетите самаркандскую бумажную фабрику «Мерос», где познакомитесь с секретами изготовления шёлковой бумаги по древним технологиям. И даже сможете сами почувствовать себя ремесленниками и принять участие в процессе.
Дальше отправимся на кулинарный мастер-класс, чтобы приготовить ароматные лепёшки. Повар расскажет, как правильно замешать тесто, вылепить изделие и запечь его в тандыре. Затем отведаем наших лепёшек с чаем.
Вечером прибудем на ж/д вокзал и отправимся на поезде в Бухару. По прибытии — заселение в отель.
Достопримечательности Бухары и фольклорное шоу
Позавтракаем и начнём пешеходную экскурсию по Бухаре. Вы посетите комплекс Пои-Калян, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, крытый базар Тим Абдулла-хана, старинную мечеть Магоки-Аттари, ансамбль Ляби-Хауз с прудом, крепость Арк и мечеть Боло-Хауз с резными колоннами. А ещё осмотрите мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб, услышите удивительные легенды и погрузитесь в историю города.
За ужином насладимся не только блюдами, но и фольклорным шоу: концертом, танцами и показом восточных нарядов в медресе Нодир-Девон-Беги.
Мастерская керамики в Гиждуване и переезд в Хиву
Позавтракаем и рано утром поедем в деревушку Гиждуван. Расстояние — около 50 км. По дороге осмотрим минарет Вабкента 12 века, некогда служивший маяком для караванов, что шли по Великому шёлковому пути.
В Гиджуване заглянем в мастерскую семьи Нарзуллаевых, где из поколения в поколение передаются секреты изготовления керамики. Узнаем историю этого ремесла и секреты местной гончарной школы, а затем отправимся в Хиву через красные пески пустыни Кызылкум.
Ехать предстоит долго, поэтому по пути будем делать остановки на обед и отдых, а ещё побываем на берегу реки Амударьи, одной из крупнейших в Центральной Азии.
По прибытии в Хиву — трансфер в отель.
Внутренний город Ичан-Кала и перелёт в Ташкент
После завтрака начнём знакомство с внутренним городом Ичан-Кала, обнесённым крепостными стенами. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим мечеть Джума, осмотрим крепость Куня-Арк и незавершённый минарет Кальта-Минор — символ Хивы. Ещё побываем в медресе Мухаммада Амин Хана и роскошном дворце Таш-Хаули.
На обед попробуем традиционное хорезмское блюдо — шивит оши (лагман на укропном настое). После трапезы осмотрим мавзолеи Пахлавана Махмуда и Саида Алауддина, а также медресе Ислам-ходжа.
Вечером поедем в аэропорт Ургенча и вылетим в Ташкент. По прибытии в столицу — трансфер в отель.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт к вашему рейсу. Обратите внимание: выезд из отеля до 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$860
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
- Частный комфортабельный транспорт во время экскурсий, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на поезда Ташкент - Самарканд и Самарканд - Бухара (эконом-класс)
- НДС, туристический налог в отелях
- Мастер-классы по приготовлению лепёшек и мантов
- Фольклорное шоу во время ужина в Бухаре
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Внутренний рейс Ургенч - Ташкент
- Питание вне программы
- Трансфер в ресторан для ужина
- Фото и видеосборы в некоторых достопримечательностях (от $2)
- Отдельно оплачиваются услуги гида:
- Вариант 1: русскоговорящий маршрутный (постоянный) гид с 1-й по 7-й дни - $770 за группу (стоимость также включает размещение, авиа и ж/д билеты гида)
- Вариант 2: русскоговорящий локальный - $70 в день за группу. Локальный гид сопровождает гостей только на экскурсиях. Во время передвижений между городами гостей никто не будет сопровождать