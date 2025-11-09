По прилёте в аэропорт Ташкента вас встретит водитель и отвезёт в гостиницу. Заселение возможно с 14:00.

После размещения — знакомство со столицей. Вы посетите архитектурный комплекс Хазрати Имам, где хранится уникальная реликвия — Коран Халифа Османа, и медресе Кукельдаш. Прогуляетесь в поисках необычных сувениров и угощений по колоритному базару «Чорсу», заглянете в современный Ташкентский сити-парк и пройдётесь по аллее «Бродвей».

Вкусно пообедаем в центре плова «Беш Козон». После побываем на станциях метро, посетим Музей прикладного искусства, а также площади Независимости, Амира Тимура и Памяти и почестей.

Вечером — трансфер в гостиницу.