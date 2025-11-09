Мои заказы

Тур-погружение в культуру Узбекистана: мастер-классы, гастрономические открытия и фольклорное шоу

Научиться готовить манты и лепёшки, побывать в керамической мастерской и на бумажной фабрике
В туре вы познакомитесь с традициями Узбекистана, понаблюдаете за работой местных ремесленников, узнаете секреты вкуснейших национальных блюд и полюбуетесь старинными медресе, мечетями и крепостями.

В Ташкенте спустимся в метро, погуляем по
комплексу Хазрати Имам, где хранится Коран Халифа Османа, и отведаем плова.

В Самарканде своими руками приготовим традиционную лепёшку в тандыре, увидим мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда. А ещё побываем на бумажной фабрике «Мерос», научимся делать манты и посетим древнюю обсерваторию. В Бухаре попадём на яркое фольклорное шоу с танцами и демонстрацией костюмов.

В Гиджуване заглянем в мастерскую потомственных керамистов, а в Хиве пройдёмся по улочкам города в городе Ичан-Кала.

Ближайшие даты:
18
ноя25
ноя
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ташкентом и вкусный плов на обед

По прилёте в аэропорт Ташкента вас встретит водитель и отвезёт в гостиницу. Заселение возможно с 14:00.

После размещения — знакомство со столицей. Вы посетите архитектурный комплекс Хазрати Имам, где хранится уникальная реликвия — Коран Халифа Османа, и медресе Кукельдаш. Прогуляетесь в поисках необычных сувениров и угощений по колоритному базару «Чорсу», заглянете в современный Ташкентский сити-парк и пройдётесь по аллее «Бродвей».

Вкусно пообедаем в центре плова «Беш Козон». После побываем на станциях метро, посетим Музей прикладного искусства, а также площади Независимости, Амира Тимура и Памяти и почестей.

Вечером — трансфер в гостиницу.

2 день

Прогулка по Самарканду и кулинарный мастер-класс

Позавтракаем и поедем на ж/д вокзал, а оттуда — на поезде в Самарканд. Прибудем в город и начнём экскурсию. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, побываете на площади Регистан и посетите мечеть Биби-Ханум. Пообедаем и пройдёмся по шумным торговым рядам Сиабского базара. А ещё полюбуемся ансамблем мавзолеев Шахи-Зинда, самые древние строения которого относятся к 11 веку.

Вечером вас ждёт кулинарный мастер-класс: будем готовить манты в местном доме под руководством гостеприимной хозяйки. Вы узнаете секреты традиционного блюда и насладитесь результатом своей работы во время ужина.

Ночуем в отеле в Самарканде.

3 день

Обсерватория Улугбека, бумажная фабрика и выпечка лепёшек в тандыре

Утром в отеле вы встретитесь с гидом и водителем, чтобы продолжить знакомство с чудесами Самарканда.

Дебютная остановка — обсерватория Улугбека 15 века, первая в Центральной Азии. Здесь вы узнаете о выдающемся учёном и астрономе Улугбеке, а также о значении его работ для развития астрономии в Средние века. Затем вы посетите мемориальный комплекс Святого Даниила.

В селе Конгил посетите самаркандскую бумажную фабрику «Мерос», где познакомитесь с секретами изготовления шёлковой бумаги по древним технологиям. И даже сможете сами почувствовать себя ремесленниками и принять участие в процессе.

Дальше отправимся на кулинарный мастер-класс, чтобы приготовить ароматные лепёшки. Повар расскажет, как правильно замешать тесто, вылепить изделие и запечь его в тандыре. Затем отведаем наших лепёшек с чаем.

Вечером прибудем на ж/д вокзал и отправимся на поезде в Бухару. По прибытии — заселение в отель.

4 день

Достопримечательности Бухары и фольклорное шоу

Позавтракаем и начнём пешеходную экскурсию по Бухаре. Вы посетите комплекс Пои-Калян, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, крытый базар Тим Абдулла-хана, старинную мечеть Магоки-Аттари, ансамбль Ляби-Хауз с прудом, крепость Арк и мечеть Боло-Хауз с резными колоннами. А ещё осмотрите мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб, услышите удивительные легенды и погрузитесь в историю города.

За ужином насладимся не только блюдами, но и фольклорным шоу: концертом, танцами и показом восточных нарядов в медресе Нодир-Девон-Беги.

5 день

Мастерская керамики в Гиждуване и переезд в Хиву

Позавтракаем и рано утром поедем в деревушку Гиждуван. Расстояние — около 50 км. По дороге осмотрим минарет Вабкента 12 века, некогда служивший маяком для караванов, что шли по Великому шёлковому пути.

В Гиджуване заглянем в мастерскую семьи Нарзуллаевых, где из поколения в поколение передаются секреты изготовления керамики. Узнаем историю этого ремесла и секреты местной гончарной школы, а затем отправимся в Хиву через красные пески пустыни Кызылкум.

Ехать предстоит долго, поэтому по пути будем делать остановки на обед и отдых, а ещё побываем на берегу реки Амударьи, одной из крупнейших в Центральной Азии.

По прибытии в Хиву — трансфер в отель.

6 день

Внутренний город Ичан-Кала и перелёт в Ташкент

После завтрака начнём знакомство с внутренним городом Ичан-Кала, обнесённым крепостными стенами. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим мечеть Джума, осмотрим крепость Куня-Арк и незавершённый минарет Кальта-Минор — символ Хивы. Ещё побываем в медресе Мухаммада Амин Хана и роскошном дворце Таш-Хаули.

На обед попробуем традиционное хорезмское блюдо — шивит оши (лагман на укропном настое). После трапезы осмотрим мавзолеи Пахлавана Махмуда и Саида Алауддина, а также медресе Ислам-ходжа.

Вечером поедем в аэропорт Ургенча и вылетим в Ташкент. По прибытии в столицу — трансфер в отель.

7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт к вашему рейсу. Обратите внимание: выезд из отеля до 12:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$860
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
  • Частный комфортабельный транспорт во время экскурсий, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на поезда Ташкент - Самарканд и Самарканд - Бухара (эконом-класс)
  • НДС, туристический налог в отелях
  • Мастер-классы по приготовлению лепёшек и мантов
  • Фольклорное шоу во время ужина в Бухаре
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Внутренний рейс Ургенч - Ташкент
  • Питание вне программы
  • Трансфер в ресторан для ужина
  • Фото и видеосборы в некоторых достопримечательностях (от $2)
  • Отдельно оплачиваются услуги гида:
  • Вариант 1: русскоговорящий маршрутный (постоянный) гид с 1-й по 7-й дни - $770 за группу (стоимость также включает размещение, авиа и ж/д билеты гида)
  • Вариант 2: русскоговорящий локальный - $70 в день за группу. Локальный гид сопровождает гостей только на экскурсиях. Во время передвижений между городами гостей никто не будет сопровождать
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, доставим к вашему рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нилуфар
Нилуфар — ваша команда гидов в Ташкенте
Приветствую вас, наши дорогие гости! Меня зовут Нилуфар. Я сертифицированный гид-экскурсовод по городу Самарканд. С детства увлекалась историей и традициями своего народа. Очень люблю общение и знакомство с новыми людьми, поэтому
безумно люблю то, чем занимаюсь. Мы — команда гидов. На экскурсию выхожу я либо другой опытный гид из нашей дружной команды. С нами ваше путешествие в Самарканд станет незабываемым и интересным. До скорой встречи!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Ташкента

