Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана

Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Приглашаем за одно путешествие исследовать четыре узбекских города — Ташкент, Хиву, Бухару и Самарканд.

Вы увидите главные достопримечательности страны, возраст которых исчисляется столетиями: мечети, медресе, усыпальницы, дворцы и крепости.

В программе запланированы
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два кулинарных мастер-класса по приготовлению традиционных лепёшек и, конечно, плова.

Также вы сможете поторговаться на настоящем восточном базаре Чорсу, полюбоваться рекой Амударьёй, заглянуть в дом потомственного керамиста Абдулло и заказать шёлковый ковёр с собственным портретом.

Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 50% непосредственно организатору, а остаток суммы — за 45 дней до начала тура.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3*: Human Hotel или Art de Luxe (Ташкент), Arkanchi или New Star Khiva (Хива), Old House или Khurdjin (Бухара), Arba Hotel или Jahongir Premium (Самарканд). Одноместное — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях, приветственный ужин в Ташкенте, 2 обеда (в 4 и 8 дни), кулинарные мастер-классы с дегустациями. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Узбекистан

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером состоится приветственный ужин в национальном ресторане. Для тех, кто прилетит поздно, ужин проведём на следующий день.

Прибытие в УзбекистанПрибытие в Узбекистан
2 день

Променад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, сквер

После завтрака отправимся гулять по старому центру Ташкента — столицы и крупнейшего города Узбекистана, первые упоминания о котором датированы 2 веком до н. э. Посетим религиозный ансамбль Хазрати Имам, состоящий из мечетей, медресе и мавзолеев. В их стенах хранятся священные артефакты — Коран Османа и волос пророка Мухаммеда.

Пройдёмся среди рядов шумного базара Чорсу, пестрящий яркими тканями и благоухающий ароматами специй. Пообедав в центре плова, познакомимся с современным Ташкентом. Увидим памятники Независимости и Счастливой матери, арку «Эзгулик» и дворец великого князя Николая Романова, погуляем по тенистым аллеям среди фонтанов в сквере Амира Темура.

Променад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, скверПроменад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, скверПроменад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, скверПроменад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, скверПроменад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, скверПроменад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, скверПроменад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, скверПроменад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, скверПроменад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, скверПроменад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, скверПроменад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, сквер
3 день

Перелёт в Ургенч, переезд в Хиву

До полудня — свободное время. Затем поедем в аэропорт и на самолёте доберёмся до Ургенча. Далее — трансфер в Хиву, размещение в отеле.

Перелёт в Ургенч, переезд в ХивуПерелёт в Ургенч, переезд в Хиву
4 день

Знакомство с Хивой: крепости, дворец хана, медресе, минареты, мавзолей, Джума-мечеть, кулинарный мастер-класс

Утром после завтрака пешком отправимся исследовать новый город — невероятный оазис в окружении двух пустынь, который был частью древних торговых маршрутов. Осмотрим крепости Ичан-Кала и Куня-Арк, ханский дворцовый комплекс Таш-Ховли.

Затем — мастер-класс по приготовлению традиционных лепёшек с последующей дегустацией. Пообедаем в национальном ресторане.

Позже продолжим изучать Хиву. Полюбуемся медресе Мухаммад Амин-хана, минаретами Кальта-Минар и Ислам-Ходжа, мавзолеем Пахлаван Махмуда и Джума-мечетью.

Знакомство с Хивой: крепости, дворец хана, медресе, минареты, мавзолей, Джума-мечеть, кулинарный мастер-классЗнакомство с Хивой: крепости, дворец хана, медресе, минареты, мавзолей, Джума-мечеть, кулинарный мастер-классЗнакомство с Хивой: крепости, дворец хана, медресе, минареты, мавзолей, Джума-мечеть, кулинарный мастер-классЗнакомство с Хивой: крепости, дворец хана, медресе, минареты, мавзолей, Джума-мечеть, кулинарный мастер-классЗнакомство с Хивой: крепости, дворец хана, медресе, минареты, мавзолей, Джума-мечеть, кулинарный мастер-классЗнакомство с Хивой: крепости, дворец хана, медресе, минареты, мавзолей, Джума-мечеть, кулинарный мастер-класс
5 день

Переезд в Бухару

Позавтракаем и через пустыню Кызылкум поедем в Бухару (7-8 часов в пути). Если в группе будет менее 15 человек, отправимся на поезде. По дороге будем останавливаться, чтобы полюбоваться рекой Амударьёй и пообедать.

Переезд в БухаруПереезд в Бухару
6 день

Прогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеи

В первой половине дня пойдём гулять по Бухаре — одному из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех эпох, начиная с 9 века. Познакомимся с архитектурным ансамблем Ляби-Хауз, осмотрим многочисленные мечети и медресе.

После обеда в национальном кафе продолжим исследовать город. На нашем пути снова встретятся медресе, цитадель Арк, мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб. Вечером можно посетить узбекскую баню (за доплату).

Прогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеиПрогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеиПрогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеиПрогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеиПрогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеиПрогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеиПрогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеиПрогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеиПрогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеи
7 день

Переезд в Самарканд

В первой половине дня осмотри пригород Бухары. В 15:00 поедем в Самарканд (около 2,5 часов в пути). Если в группе будет менее 15 человек, отправимся на поезде. По дороге сделаем остановку в доме потомственного керамиста Абдулло. По прибытии — трансфер в отель, размещение и отдых.

Переезд в СамаркандПереезд в Самарканд
8 день

Экскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-класс

Весь сегодняшний день посвятим великолепному Самарканду — бывшей столице империи Тамерлана и династии Тимуридов, городу, который более двух тысячелетий являлся важным пунктом Великого Шёлкового пути. Увидим средневековую обсерваторию Улугбека, некрополь местной знати Шахи-Зинда, мавзолеи, имеющие огромное религиозное и культурное значение.

После — мастер-класс по приготовлению плова с дегустацией и обед. Затем продолжим экскурсию и увидим соборную мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар, усыпальницу Гур-Эмир, где упокоены Тамерлан и некоторые члены его семьи.

Далее узнаем, как делают самаркандскую бумагу и шёлковые ковры. Можно будет заказать ковёр со своим портретом любого размера. В отель вернёмся вечером.

Экскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-классЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-классЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-классЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-классЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-классЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-классЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-классЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-классЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-классЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-класс
9 день

Возвращение в Ташкент, самостоятельный шопинг

Освободим номера и на машине поедем в Ташкент (4 часа в пути). Если этот день выпадет на выходной, отправимся на утреннем скоростном поезде. По приезде в столицу Узбекистана и размещения в отеле — свободное время. Его можно посвятить шопингу: здесь принято покупать керамику, тюбетейки, изделия с вышивкой и резьбой по дереву, изделия из кожи.

Возвращение в Ташкент, самостоятельный шопингВозвращение в Ташкент, самостоятельный шопингВозвращение в Ташкент, самостоятельный шопингВозвращение в Ташкент, самостоятельный шопингВозвращение в Ташкент, самостоятельный шопинг
10 день

Завершающий день

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет117 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда, 1 ужин, кулинарные мастер-классы с дегустациями
  • Входные билеты и экскурсии по программе, налоги и сборы в отелях
  • Билеты на скоростные поезда
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно
  • Обеды, ужины и питание вне программы - от 900 ₽ за большую порцию
  • Билет на самолёт Ташкент-Ургенч - от 18 000 ₽
  • Медицинская страховка
  • Баня
  • Доплата за одноместное размещение - 22 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Ташкента, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыТуры на 10 днейОбсерватория УлугбекаПопулярные местаБухараКрепость АркМавзолей СаманидовЛяби-ХаузСамаркандБазар ЧорсуСквер Амира Тимура (Тамерлана)Мавзолей Гур-ЭмирМавзолей Чашма-АйюбХиваМастер-классыГастрономические

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