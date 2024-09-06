Вы увидите главные достопримечательности страны, возраст которых исчисляется столетиями: мечети, медресе, усыпальницы, дворцы и крепости.
В программе запланированы
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 50% непосредственно организатору, а остаток суммы — за 45 дней до начала тура.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 3*: Human Hotel или Art de Luxe (Ташкент), Arkanchi или New Star Khiva (Хива), Old House или Khurdjin (Бухара), Arba Hotel или Jahongir Premium (Самарканд). Одноместное — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях, приветственный ужин в Ташкенте, 2 обеда (в 4 и 8 дни), кулинарные мастер-классы с дегустациями. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Узбекистан
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером состоится приветственный ужин в национальном ресторане. Для тех, кто прилетит поздно, ужин проведём на следующий день.
Променад по Ташкенту: ансамбль Хазрати Имам, базар Чорсу, памятники, дворец, сквер
После завтрака отправимся гулять по старому центру Ташкента — столицы и крупнейшего города Узбекистана, первые упоминания о котором датированы 2 веком до н. э. Посетим религиозный ансамбль Хазрати Имам, состоящий из мечетей, медресе и мавзолеев. В их стенах хранятся священные артефакты — Коран Османа и волос пророка Мухаммеда.
Пройдёмся среди рядов шумного базара Чорсу, пестрящий яркими тканями и благоухающий ароматами специй. Пообедав в центре плова, познакомимся с современным Ташкентом. Увидим памятники Независимости и Счастливой матери, арку «Эзгулик» и дворец великого князя Николая Романова, погуляем по тенистым аллеям среди фонтанов в сквере Амира Темура.
Перелёт в Ургенч, переезд в Хиву
До полудня — свободное время. Затем поедем в аэропорт и на самолёте доберёмся до Ургенча. Далее — трансфер в Хиву, размещение в отеле.
Знакомство с Хивой: крепости, дворец хана, медресе, минареты, мавзолей, Джума-мечеть, кулинарный мастер-класс
Утром после завтрака пешком отправимся исследовать новый город — невероятный оазис в окружении двух пустынь, который был частью древних торговых маршрутов. Осмотрим крепости Ичан-Кала и Куня-Арк, ханский дворцовый комплекс Таш-Ховли.
Затем — мастер-класс по приготовлению традиционных лепёшек с последующей дегустацией. Пообедаем в национальном ресторане.
Позже продолжим изучать Хиву. Полюбуемся медресе Мухаммад Амин-хана, минаретами Кальта-Минар и Ислам-Ходжа, мавзолеем Пахлаван Махмуда и Джума-мечетью.
Переезд в Бухару
Позавтракаем и через пустыню Кызылкум поедем в Бухару (7-8 часов в пути). Если в группе будет менее 15 человек, отправимся на поезде. По дороге будем останавливаться, чтобы полюбоваться рекой Амударьёй и пообедать.
Прогулка по Бухаре: Ляби-Хауз, мечети, медресе, крепость, мавзолеи
В первой половине дня пойдём гулять по Бухаре — одному из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех эпох, начиная с 9 века. Познакомимся с архитектурным ансамблем Ляби-Хауз, осмотрим многочисленные мечети и медресе.
После обеда в национальном кафе продолжим исследовать город. На нашем пути снова встретятся медресе, цитадель Арк, мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб. Вечером можно посетить узбекскую баню (за доплату).
Переезд в Самарканд
В первой половине дня осмотри пригород Бухары. В 15:00 поедем в Самарканд (около 2,5 часов в пути). Если в группе будет менее 15 человек, отправимся на поезде. По дороге сделаем остановку в доме потомственного керамиста Абдулло. По прибытии — трансфер в отель, размещение и отдых.
Экскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, мавзолеи, мечеть, базар, кулинарный мастер-класс
Весь сегодняшний день посвятим великолепному Самарканду — бывшей столице империи Тамерлана и династии Тимуридов, городу, который более двух тысячелетий являлся важным пунктом Великого Шёлкового пути. Увидим средневековую обсерваторию Улугбека, некрополь местной знати Шахи-Зинда, мавзолеи, имеющие огромное религиозное и культурное значение.
После — мастер-класс по приготовлению плова с дегустацией и обед. Затем продолжим экскурсию и увидим соборную мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар, усыпальницу Гур-Эмир, где упокоены Тамерлан и некоторые члены его семьи.
Далее узнаем, как делают самаркандскую бумагу и шёлковые ковры. Можно будет заказать ковёр со своим портретом любого размера. В отель вернёмся вечером.
Возвращение в Ташкент, самостоятельный шопинг
Освободим номера и на машине поедем в Ташкент (4 часа в пути). Если этот день выпадет на выходной, отправимся на утреннем скоростном поезде. По приезде в столицу Узбекистана и размещения в отеле — свободное время. Его можно посвятить шопингу: здесь принято покупать керамику, тюбетейки, изделия с вышивкой и резьбой по дереву, изделия из кожи.
Завершающий день
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|117 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда, 1 ужин, кулинарные мастер-классы с дегустациями
- Входные билеты и экскурсии по программе, налоги и сборы в отелях
- Билеты на скоростные поезда
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно
- Обеды, ужины и питание вне программы - от 900 ₽ за большую порцию
- Билет на самолёт Ташкент-Ургенч - от 18 000 ₽
- Медицинская страховка
- Баня
- Доплата за одноместное размещение - 22 000 ₽