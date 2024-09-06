После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 50% непосредственно организатору, а остаток суммы — за 45 дней до начала тура.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3*: Human Hotel или Art de Luxe (Ташкент), Arkanchi или New Star Khiva (Хива), Old House или Khurdjin (Бухара), Arba Hotel или Jahongir Premium (Самарканд). Одноместное — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях, приветственный ужин в Ташкенте, 2 обеда (в 4 и 8 дни), кулинарные мастер-классы с дегустациями. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.