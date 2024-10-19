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одного сбоя при сложной логистике и большом количестве гостей, приезжающих в разное время с разных мест по разным программам. У нас сформировалась небольшая группа в 9 человек, было очень комфортно. Погода шикарная, гостиницы отличные, народ очень радушный, очень-очень хорошие экскурсоводы, некоторые просто удивительные по своей харизме. Они влюбили нас в эту сказочную страну. Спасибо огромное организаторам! Все, конечно, не успеть посмотреть и съесть, но это повод подумать о следующем путешествии! Всем рекомендуем!!!