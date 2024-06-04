В июле – туры в Ташкенте

Найдено 10 туров в категории «В июле» в Ташкенте на русском языке, цены от $505, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
На машине
1 отзыв
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
На автобусе
1 отзыв
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
102 500 за человека
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
На машине
3 отзыва
2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
скидка
10%
1 отзыв
9 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
125000112 500 за человека
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
На машине
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
На машине
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
На машине
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
На машине
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
На машине
8 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Поторговаться на восточных базарах, увидеть внутренний город Ичан-Кала и мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$695 за человека
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
На машине
6 дней
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
Увидеть главные места трёх городов, полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда и поторговаться на базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$505 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
  • А
    Алена
    26 мая 2024
    Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
    Поездка с 4 по 12 мая. Тур очень насыщенный - переезд из города в город каждые 2 дня, программа очень
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    интересная, полное погружение в историю. Немного не хватило времени на Самарканд, была экскурсия на целый день, но к концу дня уже немного перенасытились впечатлениями, воспринимать материал было немного тяжело, лучше планировать на полных 2 дня. Для себя решили, что оптимально было бы ехать на 2 недели, чтобы остановиться на большее время в отдельных городах и еще съездить на природу. К организации тура вопросов нет, Андрей все оптимально спланировал, всегда был на связи, каждый день контролировал, чтобы мы ничего не забыли. Все отели были небольшими, чистыми, для 3 звезд вполне приличными, учитывая, что мы только ночевали в них. Трансферы все были организованы вовремя. Гиды в Хиве, Бухаре и Самарканде были на высшем уровне, подача материала без излишнего нагромождения деталей, но дающая достаточное представление об исторических фактах. Рекомендую тур и Андрея в качестве организатора, готова рассмотреть другие туры под его организацией:)

  • A
    Andrei
    5 декабря 2023
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
  • Н
    Наиль
    1 октября 2023
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Я и моя семья купили двухдневный тур из Ташкента в Бухару-Самарканд, который в результате превратился в 3-х дневный с заездом
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    в Шахризабс. Нас возил на автомобиле Сиявуш и он же организовал этот тур. Тур получился очень насыщенный и интересный. Мы посетили много мест во всех этих городах и получили массу интересной информации. Гиды - Фируза (в Бухаре) и Тигран (в Шахризабсе) были просто великолепны. Единственное, что я бы изменил в этом туре, -это добираться в Бухару не на автомобиле (9 часов), а на поезде или самолете. А уже из Бухары лучше ехать на автомобиле. Это и интересно и необременительно. Рекомендую этот тур, всем кто хочет познакомиться в Узбекистаном. Он и недорогой по деньгам и недолгий по времени. А организатор - Сиявуш - вообще классный! Ставлю туру 5 с плюсом. Наиль Забиров - Хвалитель (Казань).

  • N
    Natalia
    7 мая 2023
    Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
    Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «В июле»

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  1. Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
  2. Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
  3. Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
  4. Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
  5. Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Сиабский Базар
  4. Площадь Регистан
  5. Обсерватория Улугбека
  6. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Ташкенте в октябре 2024
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Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 10 туров на 2024 год по теме «В июле», 6 ⭐ отзывов, цены от $505. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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