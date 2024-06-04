7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
102 500₽ за человека
2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
скидка
10%
9 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
125000112 500₽ за человека
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
8 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Поторговаться на восточных базарах, увидеть внутренний город Ичан-Кала и мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$695 за человека
6 дней
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
Увидеть главные места трёх городов, полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда и поторговаться на базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$505 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья4 июня 2024Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
- ААлена26 мая 2024Поездка с 4 по 12 мая. Тур очень насыщенный - переезд из города в город каждые 2 дня, программа очень
- AAndrei5 декабря 2023Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
- ННаиль1 октября 2023Я и моя семья купили двухдневный тур из Ташкента в Бухару-Самарканд, который в результате превратился в 3-х дневный с заездом
- NNatalia7 мая 2023Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «В июле»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
- Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
- Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
- Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
- Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
- Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Ташкенте в октябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "В июле" можно забронировать 10 авторских туров от 505 до 112 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 10 туров на 2024 год по теме «В июле», 6 ⭐ отзывов, цены от $505. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь