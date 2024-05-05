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Авторский тур
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
10 сен в 08:00
21 сен в 14:00
$600 за человека
Авторский тур
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ММихаил5 мая 2024Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На праздники»
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Сейчас в Ташкенте в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 600 до 2 268. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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