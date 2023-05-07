8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
102 500₽ за человека
8 дней
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
31 окт в 14:00
1 ноя в 14:00
$795 за человека
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
30 окт в 16:00
2 ноя в 16:00
$1 340 за человека
10 дней
Великий шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
1 ноя в 12:00
$1 480 за человека
Последние отзывы на туры
- NNatalia7 мая 2023Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «В ноябре»
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- Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
- Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
- Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
- Великий шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
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Сколько стоит тур в Ташкенте в октябре 2024
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