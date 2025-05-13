Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Очароваться культурным и историческим богатством узбекской столицы, охватить все важнейшие достопримечательности города, заглянуть в прошлое, увидеть современность и узнать о жизни ташкентцев на обзорной пешеходной экскурсии. 5 1 отзыв

Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 3 часа
Размер группы 1-10 человек
Как проходит Пешком
Когда Ежедневно с 09:00 до 19:00.
$35 за человека

Описание экскурсии Ташкент – многогранная столица современного Узбекистана, центр культурной и политической жизни Республики. Достопримечательности Ташкента поражают своим разнообразием: здесь из шумной паутины городских дорог можно увидеть в далекой дымке заснеженные вершины Чимгана, за которыми по утрам прячется заря, восточные базары, как и сотни лет назад, оживают с первыми лучами солнца и притягивают посетителей изобилием сочных фруктов и овощей, густыми ароматами свежевыпеченного хлеба, лепешек и самсы. Культурная жизнь столицы не умолкает ни на секунду: город богат музеями, театрами и выставочными центрами; кафе, ресторанами и ночными клубами; гостиницами, парками и скверами. В летний зной можно спрятаться от жаркого солнца у журчащих фонтанов, в тени аллей многочисленных парков. Что вас ждёт? Ансамбль Хазрет Имам Одним из наиболее ярких примеров бережного отношения к архитектурным памятникам и интереса к истории в Узбекистане служит ансамбль Хазрет Имам, начало возведению которого было положено в XVI веке. В результате частых землетрясений, войн, да и просто под воздействием времени многие здания ансамбля утратили часть своего декора. Одним из наиболее ярких примеров бережного отношения к архитектурным памятникам и интереса к истории в Узбекистане служит ансамбль Хазрет Имам, начало возведению которого было положено в XVI веке. В результате частых землетрясений, войн, да и просто под воздействием времени многие здания ансамбля утратили часть своего декора. Мавзолей Абубекра Каффаля аш-Шаши – один из значительных памятников культуры и архитектуры Ташкента – входит в историко-архитектурный комплекс Хазрет Имам, расположенный в старинном районе города. Исторически сложилось так, что архитектурный ансамбль Хазрет Имам появился именно благодаря мавзолею Абубекра Каффаля аш-Шаши, вокруг которого и стали возводиться новые здания, в течение нескольких веков образовавшие целый комплекс. Площадь и архитектурный ансамбль получили название Хазрет Имам («Святой Имам») в честь прославленного имама, знатока Корана, ученого и проповедника Абубекра Каффаль аш-Шаши. Медресе Барак-хана было построено в XVI веке по указанию правителя Ташкента Навруз Ахмадхана – внука Мирзо Улугбека. Подданные считали Навруз Ахмадхана правителем, которому сопутствует удача, за что и дали ему прозвище «Барак-Хан» или «Удачливый правитель». С тех пор медресе называют прозвищем его основателя. Здание медресе Барак-хана было выстроено напротив махалли Хастимом, считавшейся центром учёных, философов и знатоков ислама. Медресе Кукельдаш – самое крупное медресе и один из наиболее известных исторических памятников Ташкента. Найти его не сложно, оно находится в историческом сердце города – в районе площади Чорсу и ташкентского Регистана. Медресе Кукельдаш – одно из крупнейших медресе XVI века, сохранившихся в Центральной Азии. Базар Чорсу – сердце Старого города Ташкента. Посетив его, вы не только увидите природные дары солнечного Узбекистана, но и сможете узнать много интересных этнографических нюансов из жизни коренного народа. В заключение можно лишь добавить, что на любом Восточном базаре принято торговаться, цены изначально закладываются с учетом последующего торга. «На Востоке, на Востоке, что за небо без луны? На Востоке, на Востоке, что за жизнь без чайханы!» Чаепитие на Востоке, чайные трапезы, отдых с короткой молитвой, часовые «заседания» с пиалушечкой горячего чая – это отдельная страница истории интереснейшей культуры восточных народов, которую можно описывать бесконечно.

