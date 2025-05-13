Очароваться культурным и историческим богатством узбекской столицы, охватить все важнейшие достопримечательности города, заглянуть в прошлое, увидеть современность и узнать о жизни ташкентцев на обзорной пешеходной экскурсии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииТашкент – многогранная столица современного Узбекистана, центр культурной и политической жизни Республики. Достопримечательности Ташкента поражают своим разнообразием: здесь из шумной паутины городских дорог можно увидеть в далекой дымке заснеженные вершины Чимгана, за которыми по утрам прячется заря, восточные базары, как и сотни лет назад, оживают с первыми лучами солнца и притягивают посетителей изобилием сочных фруктов и овощей, густыми ароматами свежевыпеченного хлеба, лепешек и самсы. Культурная жизнь столицы не умолкает ни на секунду: город богат музеями, театрами и выставочными центрами; кафе, ресторанами и ночными клубами; гостиницами, парками и скверами. В летний зной можно спрятаться от жаркого солнца у журчащих фонтанов, в тени аллей многочисленных парков. Что вас ждёт? Ансамбль Хазрет Имам Одним из наиболее ярких примеров бережного отношения к архитектурным памятникам и интереса к истории в Узбекистане служит ансамбль Хазрет Имам, начало возведению которого было положено в XVI веке. В результате частых землетрясений, войн, да и просто под воздействием времени многие здания ансамбля утратили часть своего декора. Одним из наиболее ярких примеров бережного отношения к архитектурным памятникам и интереса к истории в Узбекистане служит ансамбль Хазрет Имам, начало возведению которого было положено в XVI веке. В результате частых землетрясений, войн, да и просто под воздействием времени многие здания ансамбля утратили часть своего декора. Мавзолей Абубекра Каффаля аш-Шаши – один из значительных памятников культуры и архитектуры Ташкента – входит в историко-архитектурный комплекс Хазрет Имам, расположенный в старинном районе города. Исторически сложилось так, что архитектурный ансамбль Хазрет Имам появился именно благодаря мавзолею Абубекра Каффаля аш-Шаши, вокруг которого и стали возводиться новые здания, в течение нескольких веков образовавшие целый комплекс. Площадь и архитектурный ансамбль получили название Хазрет Имам («Святой Имам») в честь прославленного имама, знатока Корана, ученого и проповедника Абубекра Каффаль аш-Шаши. Медресе Барак-хана было построено в XVI веке по указанию правителя Ташкента Навруз Ахмадхана – внука Мирзо Улугбека. Подданные считали Навруз Ахмадхана правителем, которому сопутствует удача, за что и дали ему прозвище «Барак-Хан» или «Удачливый правитель». С тех пор медресе называют прозвищем его основателя. Здание медресе Барак-хана было выстроено напротив махалли Хастимом, считавшейся центром учёных, философов и знатоков ислама. Медресе Кукельдаш – самое крупное медресе и один из наиболее известных исторических памятников Ташкента. Найти его не сложно, оно находится в историческом сердце города – в районе площади Чорсу и ташкентского Регистана. Медресе Кукельдаш – одно из крупнейших медресе XVI века, сохранившихся в Центральной Азии. Базар Чорсу – сердце Старого города Ташкента. Посетив его, вы не только увидите природные дары солнечного Узбекистана, но и сможете узнать много интересных этнографических нюансов из жизни коренного народа. В заключение можно лишь добавить, что на любом Восточном базаре принято торговаться, цены изначально закладываются с учетом последующего торга. «На Востоке, на Востоке, что за небо без луны? На Востоке, на Востоке, что за жизнь без чайханы!» Чаепитие на Востоке, чайные трапезы, отдых с короткой молитвой, часовые «заседания» с пиалушечкой горячего чая – это отдельная страница истории интереснейшей культуры восточных народов, которую можно описывать бесконечно.
Ежедневно с 09:00 до 19:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Хазрет Имам
- Мавзолей Абубекра Каффаля аш-Шаши
- Медресе Барак-хана
- Медресе Кукельдаш
- Базар Чорсу
Экскурсия длится около 3 часов
М
Майя
13 мая 2025
Увидели площадь космонавтов, театр им. Алишера Навои, самый древний Коран, медресе, базар Чорсу. Гид много рассказал о традициях и укладе исламского общества. Подвозил на машине и осматривали достопримечательности.
