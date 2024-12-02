Ансамбль Хазрати Имам – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Ансамбль Хазрати Имам» в Ташкенте на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
Пешая
На машине
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Лучше всего начать экскурсию с 10 утра
Завтра в 10:00
3 дек в 09:30
$60 за человека
Советский и исламский Ташкент: история города
Пешая
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский и исламский Ташкент: история города
Начало: У вашей гостиницы
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
Ташкент: Восток и Запад
Пешая
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Ташкент: Восток и Запад
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ансамбль Хазрати Имам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
  2. Советский и исламский Ташкент: история города
  3. Ташкент: Восток и Запад
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Минор
  3. Старый город
  4. Медресе Кукельдаш
  5. Площадь Независимости
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Ансамбль Хазрати Имам" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 110.
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