5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Лучше всего начать экскурсию с 10 утра
Завтра в 10:00
3 дек в 09:30
$60 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский и исламский Ташкент: история города
Начало: У вашей гостиницы
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Ташкент: Восток и Запад
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ансамбль Хазрати Имам»
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