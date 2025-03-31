Лучшие месяцы для поездки - апрель, май, сентябрь и октябрь. В это время экскурсия особенно комфортна, позволяя насладиться атмосферой Бухары и её культурными сокровищами.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Ташкента в Бухару на скором поезде. Вас ждёт погружение в историю и культуру этого древнего города.Прогулка по старинным улицам, знакомство с исламом и зороастризмом, а

также изучение народных ремёсел. В программе посещение знаменитых архитектурных ансамблей и мавзолеев. Насладитесь атмосферой восточной сказки и попробуйте традиционный бухарский плов. Эта экскурсия станет незабываемым приключением для всех любителей истории и культуры

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Описание экскурсии

Наша цель не только рассказать вам историю Бухары, но и помочь почувствовать её сердце. Для этого погрузимся в город — его площади и извилистые улицы, легенды и удивительные события. Вы узнаете об исламе и зороастризме, народных ремёслах и жизни эмиров. Изучите старинный ансамбль, состоящий из минарета 11 века, крупнейшей мечети и медресе. И попробуете местную кухню — обычно мы рекомендуем бухарский плов.

Вы увидите:

Площадь Ляби-хауз

Мавзолей Саманидов

Мавзолей Чашма-Айюб

Мечеть Боло-хауз

Крепость Арк

Архитектурный ансамбль Пои-Калян

Мечеть Магоки-Аттари

Организационные детали

Билеты на поезд («Шарк» или «Насаф») входят в стоимость экскурсии. Отдельно оплачиваются: еда и напитки (по желанию) — около €10 за чел., входные билеты в музеи — около €15 за чел.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Как проходит поездка: