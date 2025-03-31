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На скором поезде в Бухару и обратно + экскурсия по городу

Путешествие из Ташкента в Бухару на скором поезде. Узнайте о культуре и истории города, посетите знаменитые достопримечательности и насладитесь местной кухней
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Ташкента в Бухару на скором поезде. Вас ждёт погружение в историю и культуру этого древнего города.

Прогулка по старинным улицам, знакомство с исламом и зороастризмом, а
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также изучение народных ремёсел. В программе посещение знаменитых архитектурных ансамблей и мавзолеев. Насладитесь атмосферой восточной сказки и попробуйте традиционный бухарский плов. Эта экскурсия станет незабываемым приключением для всех любителей истории и культуры

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚄 Путешествие на скором поезде
  • 🏛️ Посещение исторических памятников
  • 🍽️ Вкус местной кухни
  • 🕌 Погружение в культуру ислама
  • 📜 Узнать о жизни эмиров
  • 🌟 Атмосфера восточной сказки

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для поездки - апрель, май, сентябрь и октябрь. В это время экскурсия особенно комфортна, позволяя насладиться атмосферой Бухары и её культурными сокровищами.
На скором поезде в Бухару и обратно + экскурсия по городу
На скором поезде в Бухару и обратно + экскурсия по городу
На скором поезде в Бухару и обратно + экскурсия по городу
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Площадь Ляби-хауз
  • Мавзолей Саманидов
  • Мавзолей Чашма-Айюб
  • Мечеть Боло-хауз
  • Крепость Арк
  • Архитектурный ансамбль Пои-Калян
  • Мечеть Магоки-Аттари

Описание экскурсии

Наша цель не только рассказать вам историю Бухары, но и помочь почувствовать её сердце. Для этого погрузимся в город — его площади и извилистые улицы, легенды и удивительные события. Вы узнаете об исламе и зороастризме, народных ремёслах и жизни эмиров. Изучите старинный ансамбль, состоящий из минарета 11 века, крупнейшей мечети и медресе. И попробуете местную кухню — обычно мы рекомендуем бухарский плов.

Вы увидите:

  • Площадь Ляби-хауз
  • Мавзолей Саманидов
  • Мавзолей Чашма-Айюб
  • Мечеть Боло-хауз
  • Крепость Арк
  • Архитектурный ансамбль Пои-Калян
  • Мечеть Магоки-Аттари

Организационные детали

  • Билеты на поезд («Шарк» или «Насаф») входят в стоимость экскурсии. Отдельно оплачиваются: еда и напитки (по желанию) — около €10 за чел., входные билеты в музеи — около €15 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Как проходит поездка:

  • Нам потребуются ваши паспортные данные. Они нужны для покупки билетов
  • По запросу можем организовать авиаперелёт — подробности уточняйте в переписке
  • Мы заранее пришлём вам билеты на поезд туда и обратно, а встретимся уже в Бухаре. Дорога обратно также пройдёт без гида
  • Выезд из Ташкента согласно билетам. Ориентировочное время с 08:30. Прибытие в Бухару около 14:35. Прибытие в Ташкент — от 23:45 до 05:10 утра.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ляби-хауз в Бухаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
31 мар 2025
Азамат, отлично все организовал за очень короткое время, купил билеты на поезд, к экскурсии в Бухаре, добавили экскурсию в Самарканд. За 1 день мы посмотрели все основные достопримечательности. Все прошло отлично. Рекомендую.
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