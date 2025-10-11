Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Ташкенте на русском языке, цены от $13. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 14 отзывов Мини-группа до 10 чел. Ташкент: колорит Старого города Исследуйте древний Ташкент: от базара Чорсу до медресе Кукельдаш. Погрузитесь в историю и культуру, ощутите атмосферу Старого города Начало: У метро «Чорсу» $40 за человека Пешая 4 часа 8 отзывов Групповая до 15 чел. Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц Откройте для себя уникальный Ташкент: от старинных махаллей до современных улиц. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и новые знания Начало: У станции метро «Ташкент» Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00 $50 за человека Пешая 1.5 часа 143 отзыва Групповая до 20 чел. Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи Начало: На набережной Анхора Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00 $13 за человека Другие экскурсии Ташкента

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Городские экскурсии»

Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 165 ⭐ отзывов, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь