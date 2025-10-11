Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: колорит Старого города
Исследуйте древний Ташкент: от базара Чорсу до медресе Кукельдаш. Погрузитесь в историю и культуру, ощутите атмосферу Старого города
Начало: У метро «Чорсу»
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
$40 за человека
Групповая
до 15 чел.
Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Откройте для себя уникальный Ташкент: от старинных махаллей до современных улиц. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У станции метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
10 окт в 16:00
11 окт в 16:00
$50 за человека
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
$13 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в октябре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 50. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 165 ⭐ отзывов, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь