Вы отправитесь из Ташкента в волшебную Бухару — город с древней истории и фантастической архитектурой. Погуляете по старинным улицам, любуясь минаретами и медресе. Услышите рассказы о прошлом, традициях и кухне региона. Увидите главные достопримечательности и почувствуете атмосферу этого города — города восточной сказки.

Описание экскурсии

Наша цель не только рассказать вам историю Бухары, но и помочь почувствовать её сердце. Для этого погрузимся в город — его площади и извилистые улицы, легенды и удивительные события. Вы узнаете об исламе и зороастризме, народных ремёслах и жизни эмиров. Изучите старинный ансамбль, состоящий из минарета 11 века, крупнейшей мечети и медресе. И попробуете местную кухню — обычно мы рекомендуем бухарский плов.

Вы увидите:

Площадь Ляби-хауз

Мавзолей Саманидов

Мавзолей Чашма-Айюб

Мечеть Боло-хауз

Крепость Арк

Архитектурный ансамбль Пои-Калян

Мечеть Магоки-Аттари

Организационные детали

Билеты на поезд («Шарк» или «Насаф») входят в стоимость экскурсии. Отдельно оплачиваются: еда и напитки (по желанию) — около €10 за чел., входные билеты в музеи — около €15 за чел.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Как проходит поездка: