Экскурсии со скидкой в Ташкенте 25%

Найдено 16 экскурсий в категории «Со скидкой» в Ташкенте на русском языке, цены от €85, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10085 за человека
Все краски Ташкента
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
224 отзыва
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10095 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
237 отзывов
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12292 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
101 отзыв
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 160152 за человека
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
36 отзывов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
155140 за человека
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
44 отзыва
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
150143 за человека
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11497 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10590 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
10095 за всё до 3 чел.
Ташкент - витрина социализма
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
150128 за всё до 6 чел.
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
🚉 На поезде
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
145131 за человека
Трансфер из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
141127 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
155140 за всё до 3 чел.
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
10090 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - в Кокандское ханство и город Риштан
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - в Кокандское ханство и город Риштан
Исследовать Узбекистан от края до края
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
300225 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
153138 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльхан
    4 июля 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
    Поездка была 3 Июля 2024 года. Всё очень понравилось. Общительный и знающий территорию и историю Узбекистана гид Шерзод встретил нас на машине, провел очень интересный тур и привёз обратно. Рекомендуем и будем рады его компании в следующий раз.
    Поездка была 3 Июля 2024 года. Всё очень понравилось. Общительный и знающий территорию и историю УзбекистанаПоездка была 3 Июля 2024 года. Всё очень понравилось. Общительный и знающий территорию и историю УзбекистанаПоездка была 3 Июля 2024 года. Всё очень понравилось. Общительный и знающий территорию и историю УзбекистанаПоездка была 3 Июля 2024 года. Всё очень понравилось. Общительный и знающий территорию и историю УзбекистанаПоездка была 3 Июля 2024 года. Всё очень понравилось. Общительный и знающий территорию и историю Узбекистана
  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Невероятно интересная экскурсия. Благодарю Бахагира за радушный прием.
  • В
    Василий
    2 июля 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Спасибо большое всё прошло просто отлично. Трансфер встреча экскурсия гид локации запомнятся на долго порекомендую своим друзьям да и сам уже знаю куда обращаться. Ещё раз спасибо
  • Д
    Дарья
    2 июля 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Были на экскурсии 1.07.2024г. Спасибо Константину за проведенную экскурсию. Больше всего понравилось посещение комплекса Амирсой (на подъемнике в горы) и вод. Чарвак. После всего увиденного, наскальные рисунки уже были не так интересны. От гор были в восторге.
  • А
    Александр
    2 июля 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
    Потрясающий гид - рассказал очень много про страну, на все вопросы есть ответ, как энциклопедия. По-дороге много рассказывал про Узбекистан,
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    после Гелиокомплекса отвёз на прогулку в горы Тянь-Шань, а после на вкуснейший обед с шашлыком. Очень насыщенная поездка получилась, при этом не слишком утомительная, так как дорога хорошая, забрали и привезли прям в отель.

    Потрясающий гид - рассказал очень много про страну, на все вопросы есть ответ, как энциклопедия. По-дорогеПотрясающий гид - рассказал очень много про страну, на все вопросы есть ответ, как энциклопедия. По-дорогеПотрясающий гид - рассказал очень много про страну, на все вопросы есть ответ, как энциклопедия. По-дорогеПотрясающий гид - рассказал очень много про страну, на все вопросы есть ответ, как энциклопедия. По-дороге
  • Е
    Елизавета
    29 июня 2024
    Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
    Безумно понравилась экскурсия. Очень комфортное сопровождение, экскурсовод прислушивался к моим предпочтениям относительно информации о достопримечательностях (мне интересна искусствоведческая информация). Всем советую!)
    Безумно понравилась экскурсия. Очень комфортное сопровождение, экскурсовод прислушивался к моим предпочтениям относительно информации о достопримечательностях (мне
  • Е
    Евгения
    27 июня 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
    Экскурсия понравилась, Институт Солнца разок посетить стоит однозначно. Шерзод договорился с отличным гидом в институте (включен во входной билет -
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    он все рассказал и показал, за дополнительную плату можно поправить железо, кирпичи и сделать дырку в монетке). После посетили лес Сукок - очень красивое место. Отдельное спасибо Шерзоду за вкусный шашлык! Мы остались очень довольны.

  • С
    Сергей
    27 июня 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Прекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото на память. Пунктуальность и точность. Машина с кондиционером, что очень важно в жару. Вкусная еда и масса впечатлений.
    Прекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото на
  • Е
    Евгения
    26 июня 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Экскурсия очень понравилось, все как и ожидали! Спасибо Константину за интересные рассказы об Узбекистане и просто приятную беседу. Поездка прошла легко и интересно. Мы остались довольны!
  • И
    Илья
    26 июня 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Нашу экскурсию проводил гид Рамиль, все очень понравилось, познавательно рассказал про быт Узбекистана, интересный общительный человек, экскурсию проводит с профессиональным вождением на хорошем автомобиле.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Со скидкой»

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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
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