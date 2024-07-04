Э Эльхан Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок Поездка была 3 Июля 2024 года. Всё очень понравилось. Общительный и знающий территорию и историю Узбекистана гид Шерзод встретил нас на машине, провел очень интересный тур и привёз обратно. Рекомендуем и будем рады его компании в следующий раз.

Д Дмитрий Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова Невероятно интересная экскурсия. Благодарю Бахагира за радушный прием.

В Василий Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб» Спасибо большое всё прошло просто отлично. Трансфер встреча экскурсия гид локации запомнятся на долго порекомендую своим друзьям да и сам уже знаю куда обращаться. Ещё раз спасибо

Д Дарья Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня Были на экскурсии 1.07.2024г. Спасибо Константину за проведенную экскурсию. Больше всего понравилось посещение комплекса Амирсой (на подъемнике в горы) и вод. Чарвак. После всего увиденного, наскальные рисунки уже были не так интересны. От гор были в восторге.

А Александр Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок читать дальше после Гелиокомплекса отвёз на прогулку в горы Тянь-Шань, а после на вкуснейший обед с шашлыком. Очень насыщенная поездка получилась, при этом не слишком утомительная, так как дорога хорошая, забрали и привезли прям в отель. Потрясающий гид - рассказал очень много про страну, на все вопросы есть ответ, как энциклопедия. По-дороге много рассказывал про Узбекистан,

Е Елизавета Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Безумно понравилась экскурсия. Очень комфортное сопровождение, экскурсовод прислушивался к моим предпочтениям относительно информации о достопримечательностях (мне интересна искусствоведческая информация). Всем советую!)

Е Евгения Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок читать дальше он все рассказал и показал, за дополнительную плату можно поправить железо, кирпичи и сделать дырку в монетке). После посетили лес Сукок - очень красивое место. Отдельное спасибо Шерзоду за вкусный шашлык! Мы остались очень довольны. Экскурсия понравилась, Институт Солнца разок посетить стоит однозначно. Шерзод договорился с отличным гидом в институте (включен во входной билет -

С Сергей Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб» Прекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото на память. Пунктуальность и точность. Машина с кондиционером, что очень важно в жару. Вкусная еда и масса впечатлений.

Е Евгения Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня Экскурсия очень понравилось, все как и ожидали! Спасибо Константину за интересные рассказы об Узбекистане и просто приятную беседу. Поездка прошла легко и интересно. Мы остались довольны!