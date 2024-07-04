1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€85 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€95 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
122€92 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 160€152 за человека
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
155€140 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
150€143 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
114€97 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
105€90 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
100€95 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
150€128 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
145€131 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
141€127 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
155€140 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
100€90 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - в Кокандское ханство и город Риштан
Исследовать Узбекистан от края до края
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
300€225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
153€138 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльхан4 июля 2024Поездка была 3 Июля 2024 года. Всё очень понравилось. Общительный и знающий территорию и историю Узбекистана гид Шерзод встретил нас на машине, провел очень интересный тур и привёз обратно. Рекомендуем и будем рады его компании в следующий раз.
- ДДмитрий2 июля 2024Невероятно интересная экскурсия. Благодарю Бахагира за радушный прием.
- ВВасилий2 июля 2024Спасибо большое всё прошло просто отлично. Трансфер встреча экскурсия гид локации запомнятся на долго порекомендую своим друзьям да и сам уже знаю куда обращаться. Ещё раз спасибо
- ДДарья2 июля 2024Были на экскурсии 1.07.2024г. Спасибо Константину за проведенную экскурсию. Больше всего понравилось посещение комплекса Амирсой (на подъемнике в горы) и вод. Чарвак. После всего увиденного, наскальные рисунки уже были не так интересны. От гор были в восторге.
- ААлександр2 июля 2024Потрясающий гид - рассказал очень много про страну, на все вопросы есть ответ, как энциклопедия. По-дороге много рассказывал про Узбекистан,
- ЕЕлизавета29 июня 2024Безумно понравилась экскурсия. Очень комфортное сопровождение, экскурсовод прислушивался к моим предпочтениям относительно информации о достопримечательностях (мне интересна искусствоведческая информация). Всем советую!)
- ЕЕвгения27 июня 2024Экскурсия понравилась, Институт Солнца разок посетить стоит однозначно. Шерзод договорился с отличным гидом в институте (включен во входной билет -
- ССергей27 июня 2024Прекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото на память. Пунктуальность и точность. Машина с кондиционером, что очень важно в жару. Вкусная еда и масса впечатлений.
- ЕЕвгения26 июня 2024Экскурсия очень понравилось, все как и ожидали! Спасибо Константину за интересные рассказы об Узбекистане и просто приятную беседу. Поездка прошла легко и интересно. Мы остались довольны!
- ИИлья26 июня 2024Нашу экскурсию проводил гид Рамиль, все очень понравилось, познавательно рассказал про быт Узбекистана, интересный общительный человек, экскурсию проводит с профессиональным вождением на хорошем автомобиле.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Со скидкой»
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