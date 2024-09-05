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птиц. Сам маршрут здорово подходит для однодневной поездки в горы: он не утомительный и, за исключением подхода к водопаду (там на тропе есть несколько мест, которые могут оказаться неудобными для, например, неспортивных пенсионеров), не представляет трудностей для любого человека. Замечательные, исключительно радостные впечатления от поездки, особенно для человека, никогда раньше по этой местности не путешествовавшего. Всячески рекомендую, в особенности тем, у кого есть только один свободный день.