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20%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЧимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
132$106 за всё до 4 чел.
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19%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
134$108 за всё до 4 чел.
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6 часов
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 17:00
Завтра в 21:00
от 129$123 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Чимганские горы и Чарвак
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
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Завтра в 13:00
9 сен в 09:00
от $112 за всё до 3 чел.
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10 часов
Индивидуальная
Лучший выборИз Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
9 сен в 07:30
165$141 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРавиль5 сентября 2024Все было круто!) Гид классный, хорошо разбирается в теме! Рекомендую.
- ТТарас4 сентября 2024Отличный день в Сказочном Самарканде! Описывать его красоту нет смысла, лучше приехать и увидеть самому! Поезда - просто супер, быстро,
- ДДмитрий3 сентября 2024Шикарная поездка и гид Андрей большой молодец. Аккуратно водит, машина свежая и тихая, знает много фактов и интересных историй об
- YYahor3 сентября 2024Наш гид Фархад — настоящий профессионал своего дела! Он организовал для нас потрясающую поездку на Амирсай и поход в горы
- ММарта2 сентября 2024спасибо большое Андрею за душевную экскурсию! было красиво, вкусно и душевно! очень приятная компания и комфортная поездка! всего хорошего Андрею
- ААлександр2 сентября 2024Отлично провели день, большое спасибо за экскурсию. Обязательно берите подъёмники, без них всей красоты не увидите!
- ВВиктор1 сентября 2024Это было прекрасно. Гид - супер добродушный и интересный человек, который с радостью провел как экскурсию, так и внеурочные мероприятия - заехать в банкомат, заехать за пивом:), пообедать вместе. Экскурсия - классная, места - красивейшие, великолепный способ провести выходной день.
- ШШлык1 сентября 2024Все отлично, по содержанию очень хороший выбор
- ААлександр31 августа 2024Александр прекрасно знает не только сам маршрут, но и особенности природы края: виды встречаемых растений, населяющих эти территории животных и
- ССайфулла30 августа 2024Благодарим за экскурсию! Восхитительный тур, с удовольствием послушали гида и познакомились с исторической культорой Самарканда!! 👍🤩
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На Рождество»
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