На Рождество – экскурсии в Ташкенте

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Ташкенте на русском языке, цены от $106, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
На машине
скидка
20%
256 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
132$106 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
На машине
скидка
19%
267 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
134$108 за всё до 4 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
скидка
5%
117 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 17:00
Завтра в 21:00
от 129$123 за человека
Чимганские горы, курорт Амирсай, водопады «Фата невесты», Пальтау и Чарвакское водохранилище
На машине
126 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Чимганские горы и Чарвак
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
9 сен в 09:00
от $112 за всё до 3 чел.
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
На машине
На поезде
скидка
15%
51 отзыв
10 часов
Индивидуальная
Лучший выбор
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
9 сен в 07:30
165$141 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Равиль
    5 сентября 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Все было круто!) Гид классный, хорошо разбирается в теме! Рекомендую.
  • Т
    Тарас
    4 сентября 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Отличный день в Сказочном Самарканде! Описывать его красоту нет смысла, лучше приехать и увидеть самому! Поезда - просто супер, быстро,
    читать дальше

    комфортно и не заметно! Огромная благодарность всей Команде организаторов: кто был всегда с нами на связи в Ташкенте и Самарканде, Диане, гиду Бахадыру, водителю, и также нашему гиду Бахе в Ташкенте! Ребята вы все крутые, благодарю за Ваше время, эмоции, истории и новые впечатления!

  • Д
    Дмитрий
    3 сентября 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Шикарная поездка и гид Андрей большой молодец. Аккуратно водит, машина свежая и тихая, знает много фактов и интересных историй об
    читать дальше

    истории Узбекистана и окружающих местах, посоветует вкусные места и отличные обзорные площадки, легко поддержит любую беседу. В общем и целом поездка выдалась насыщенной и интересной. Крайне рекомендую!

    Шикарная поездка и гид Андрей большой молодец. Аккуратно водит, машина свежая и тихая, знает много фактовШикарная поездка и гид Андрей большой молодец. Аккуратно водит, машина свежая и тихая, знает много фактовШикарная поездка и гид Андрей большой молодец. Аккуратно водит, машина свежая и тихая, знает много фактовШикарная поездка и гид Андрей большой молодец. Аккуратно водит, машина свежая и тихая, знает много фактовШикарная поездка и гид Андрей большой молодец. Аккуратно водит, машина свежая и тихая, знает много фактов
  • Y
    Yahor
    3 сентября 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, водопады «Фата невесты», Пальтау и Чарвакское водохранилище
    Наш гид Фархад — настоящий профессионал своего дела! Он организовал для нас потрясающую поездку на Амирсай и поход в горы
    читать дальше

    к водопаду, который оставил незабываемые впечатления. Фархад отлично знает маршрут, был внимателен к каждому участнику группы и делился интересными фактами о местах, которые мы посещали. Особенное впечатление произвело уникальное место — мост через реку, который он показал нам в конце нашего путешествия. Благодаря его заботе и энтузиазму, эта экскурсия стала одним из самых ярких моментов нашего отдыха. Рекомендуем его всем, кто хочет получить максимум удовольствия от походов в горы!

    Наш гид Фархад — настоящий профессионал своего дела! Он организовал для нас потрясающую поездку на АмирсайНаш гид Фархад — настоящий профессионал своего дела! Он организовал для нас потрясающую поездку на АмирсайНаш гид Фархад — настоящий профессионал своего дела! Он организовал для нас потрясающую поездку на АмирсайНаш гид Фархад — настоящий профессионал своего дела! Он организовал для нас потрясающую поездку на АмирсайНаш гид Фархад — настоящий профессионал своего дела! Он организовал для нас потрясающую поездку на АмирсайНаш гид Фархад — настоящий профессионал своего дела! Он организовал для нас потрясающую поездку на Амирсай
  • М
    Марта
    2 сентября 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    спасибо большое Андрею за душевную экскурсию! было красиво, вкусно и душевно! очень приятная компания и комфортная поездка! всего хорошего Андрею
    читать дальше

    и команде! единственный минус организатору - до экскурсии прислали минимум инфо - как одеваться (там ветер на высоте) и когда было написано про машину (встречались около нашей гостиницы) ни марки машины, ни номера, ни цвета, ни номера телефона. Думаю, это стоит учитывать, не очень комфортно

  • А
    Александр
    2 сентября 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Отлично провели день, большое спасибо за экскурсию. Обязательно берите подъёмники, без них всей красоты не увидите!
    Отлично провели день, большое спасибо за экскурсию. Обязательно берите подъёмники, без них всей красоты не увидите!Отлично провели день, большое спасибо за экскурсию. Обязательно берите подъёмники, без них всей красоты не увидите!Отлично провели день, большое спасибо за экскурсию. Обязательно берите подъёмники, без них всей красоты не увидите!
  • В
    Виктор
    1 сентября 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Это было прекрасно. Гид - супер добродушный и интересный человек, который с радостью провел как экскурсию, так и внеурочные мероприятия - заехать в банкомат, заехать за пивом:), пообедать вместе. Экскурсия - классная, места - красивейшие, великолепный способ провести выходной день.
    Это было прекрасно. Гид - супер добродушный и интересный человек, который с радостью провел как экскурсию
  • Ш
    Шлык
    1 сентября 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Все отлично, по содержанию очень хороший выбор
  • А
    Александр
    31 августа 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, водопады «Фата невесты», Пальтау и Чарвакское водохранилище
    Александр прекрасно знает не только сам маршрут, но и особенности природы края: виды встречаемых растений, населяющих эти территории животных и
    читать дальше

    птиц. Сам маршрут здорово подходит для однодневной поездки в горы: он не утомительный и, за исключением подхода к водопаду (там на тропе есть несколько мест, которые могут оказаться неудобными для, например, неспортивных пенсионеров), не представляет трудностей для любого человека. Замечательные, исключительно радостные впечатления от поездки, особенно для человека, никогда раньше по этой местности не путешествовавшего. Всячески рекомендую, в особенности тем, у кого есть только один свободный день.

    Александр прекрасно знает не только сам маршрут, но и особенности природы края: виды встречаемых растений, населяющих эти территории животных и птицАлександр прекрасно знает не только сам маршрут, но и особенности природы края: виды встречаемых растений, населяющих эти территории животных и птицАлександр прекрасно знает не только сам маршрут, но и особенности природы края: виды встречаемых растений, населяющих эти территории животных и птиц
  • С
    Сайфулла
    30 августа 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Благодарим за экскурсию! Восхитительный тур, с удовольствием послушали гида и познакомились с исторической культорой Самарканда!! 👍🤩

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
  2. Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
  3. Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
  4. Чимганские горы, курорт Амирсай, водопады «Фата невесты», Пальтау и Чарвакское водохранилище
  5. Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Медресе Кукельдаш
  5. Площадь Независимости
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в сентябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 106 до 141 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 817 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на рождество, 817 ⭐ отзывов, цены от $106. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам