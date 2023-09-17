Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Предлагаем необычный маршрут по Узбекистану: примерим на себя роль кочевников, идущих караваном по пустыне, и заночуем под звёздами, послушаем местного исполнителя, сидя у костра, и полюбуемся Чарвакским водохранилищем, отражающим горные вершины.
А как же сказочные мечети, разноцветная мозаика, восточный колорит и шумные базары? Всё будет! Вы научитесь делать самаркандский плов, испечёте лепёшку в тандыре, побываете на «море в песках» — озере Айдаркуль и увидите Ташкент, Бухару, Хиву и Самарканд во всём великолепии.
А как же сказочные мечети, разноцветная мозаика, восточный колорит и шумные базары? Всё будет! Вы научитесь делать самаркандский плов, испечёте лепёшку в тандыре, побываете на «море в песках» — озере Айдаркуль и увидите Ташкент, Бухару, Хиву и Самарканд во всём великолепии.
Ближайшие даты:
17
сен
сен
1
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби отеля в ТашкентеЗавершение: Аэропорт Ташкента, рейсы после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асия — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1483 туристов
Уважаемые гости нашего солнечного Узбекистана! Меня зовут Асия, я родилась и выросла в нашей стране, впитала всю культуру гостеприимного узбекского народа и делюсь теперь всем этим в компании гидов-единомышленников с вами. Добро пожаловать в страну, манящую своими тайнами, куполами, минаретами, улыбками встречающих вас людей; гостеприимства, распахивающего двери в жизнь древнего Самарканда, священной Бухары и неприступной Хивы, ну и многоликого Ташкента. Мы ждем вас, чтобы погрузить в манящую историю этих прекрасных городов!Задать вопрос
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Летние
Многодневные туры
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Самарканд
Природа и пейзажи
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Дата и количество участников выбирается при бронировании