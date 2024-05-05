Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Авторский тур в Ташкенте

Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов

Отправляемся в большое путешествие по Узбекистану, чтобы погрузиться в восточную сказку, насладиться местной кухней, увидеть быт кочевников, побыть наедине с природой и переночевать в селе, где время замерло.

Пройдём и проедем по самым главным достопримечательностям Ташкента, Самарканда и Бухары, рассмотрим роскошный декор мечетей и медресе и заглянем в гости к местным, чтобы под чутким руководством хозяйки научиться готовить идеальный плов. Вас ждут песчаные барханы Кызылкума, свежесть озера Айдаркуль и жаркое узбекское солнце.
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Ближайшие даты:
5
мая
15
сен
22
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$810
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 10 лет.

Проживание. Будем жить в отелях 3*, 2-местные номера с удобствами, в юртовом лагере.

Питание. В программу включено питание в юртовом лагере и 3 ужина. Остальное питание в кафе и ресторанах — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Ташкенту

Встречаемся в аэропорту Ташкента и отправляемся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа, написанный в 7 веке и считающийся первоисточником священного писания.

Увидим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали 15 века — старейшую в городе, а затем посетим медресе Кукельдаш, возведённую из жжёного кирпича и украшенную разноцветной майоликой и глазурью. Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.

Следующая точка маршрута — медресе Абулкасыма. Вы увидите великолепный памятник среднеазиатского зодчества 19 века в стиле восточного Ренессанса с бирюзовыми куполами и высоким порталом. В Музее прикладного искусства Узбекистана полюбуемся как современными, так и старинными изделиями народных мастеров: ковры, живопись, графика, ткани и фарфор.

Пообедаем в ресторане, где вы попробуете ароматные и аппетитные блюда национальной кухни. После трапезы отправимся в современную часть города. Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.

Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Затем полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах.

Вечером заселимся в гостиницу и отдохнём после насыщенного дня.

Прогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по Ташкенту
2 день

Мавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базар

Позавтракаем в отеле и поедем на вокзал. На скоростном поезде доберёмся до Самарканда в 10:10. Начнём экскурсию по городу с мавзолея Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека с причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на фасадах здания. Пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.

Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где постараемся не потерять голову от буйства красок и многообразия ароматов. Вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Пополним запасы сувениров и отправимся в комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак. Время не пощадило некогда выдающееся трёхэтажное здание, от него остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Удачная конструкция постройки позволила древним учёным с минимальными погрешностями вычислить длину звёздного года: они ошиблись всего в 1 минуту. Узнаем, какие открытия удалось совершить самаркандским астрономам и почему ими восхищались европейские учёные и поедем на мастер-класс по приготовлению настоящего самаркандского плова в местной семье, где проживает несколько поколений.

Вы узнаете о разновидностях узбекского блюда из риса, разберётесь, чем они отличаются друг от друга, а затем под руководством хозяйки дома приготовите плов самостоятельно и насладитесь им на ужин.

Мавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базарМавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базарМавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базарМавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базарМавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базарМавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базарМавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базарМавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базарМавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базар
3 день

Погружение в узбекскую культуру в селе Сентоб

Позавтракаем в отеле, разместимся в машине и отправимся в поселение Сентоб, живописно расположившееся между горами Нурата и пустыней Кызылкум. Здесь ощущается полная гармония и слияние человека и природы: жители, чтущие традиции, до сих пор строят дома из камней и глины, питаются тем, что вырастили и собрали сами, а еду готовят на открытом огне.

Местные рады гостям и готовы посвятить их в свою повседневную жизнь: вы сможете приготовить лепёшки в тандыре, если повезёт, застать свадьбу и увидеть соревнования на лошадях.

Проведём время наедине с пением птиц, живописными пейзажами и лесными ароматами, расслабляясь с чашкой зелёного чая на топчане. Обязательно попробуем питьевую воду — местные гордятся её чистотой и вкусом. Сольёмся с неспешным ритмом селения, где время замерло. Поужинаем и проведём ночь в гостеприимной местной семье.

Погружение в узбекскую культуру в селе СентобПогружение в узбекскую культуру в селе СентобПогружение в узбекскую культуру в селе СентобПогружение в узбекскую культуру в селе Сентоб
4 день

Прогулка на верблюдах и озеро Айдаркуль

Насладимся завтраком в доме семьи и поедем дальше — в юртовый лагерь, затерянный в песчаных барханах. После размещения в традиционном жилище кочевников отправимся исследовать окрестности на «кораблях пустыни» — верблюдах. Желающие смогут искупаться в озере Айдаркуль — искусственном водоёме, которое называют «морем в песках» за его живописные пляжи и солёную воду.

Вечером вас ждёт яркое фольклорное мини-шоу у костра.

Прогулка на верблюдах и озеро АйдаркульПрогулка на верблюдах и озеро АйдаркульПрогулка на верблюдах и озеро АйдаркульПрогулка на верблюдах и озеро АйдаркульПрогулка на верблюдах и озеро Айдаркуль
5 день

Город Нурата и петроглифы по дороге в Бухару

Позавтракаем в лагере и поедем в Бухару. По пути заедем в город Нурата. Согласно легенде, люди долго бродили по бесконечной пустыне в поисках оазиса, пока луч света не указал на лучшее место, где и основали поселение. Посетим крепость Нур в. до н. э., основанную Александром Македонским. Она служила пограничным сооружением между землевладельческими угодиями и дикими неосвоенными степями.

На месте стоянки древних людей рассмотрим петроглифы — наскальные рисунки, изображающие животных, сцены охоты и жизни. По дороге пообедаем, а затем заедем в мастерскую керамистов Нарзуллаевых в Гиджуване, где производство керамики в традиционном стиле зародилось более 300 лет назад.

К вечеру прибудем в Бухару и разместимся в отеле.

Город Нурата и петроглифы по дороге в БухаруГород Нурата и петроглифы по дороге в БухаруГород Нурата и петроглифы по дороге в Бухару
6 день

Комплексы Боло-Хауз, Пой Калян и Ляби-Хауз

После завтрака начнём прогулку по древнему городу с мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб с колодцем, который, по преданиям, появился после того, как Иов ударил посохом по земле и спас жителей от жажды.

Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Войдём в здание через открытую веранду, своды которой держат изящные деревянные колонны. После отправимся в крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира. Доберёмся до центрального комплекса Бухары Пой Калян, расположенном на площади Регистан. Здесь располагаются сооружения 12-16 веков: мечеть Калян, минарт Калян и медресе Мири Араб. Побываем в торговых куполах, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.

Дойдём до медресе Улугбека 15 века. Здесь студентов обучали математике, астрономии и арабскому языку. Медресе Абдулазиз-хана возведена на 100 лет позже, но образует с соседним зданием единый ансамбль, демонстрирующий мощь среднеазиатских архитекторов и декораторов. Следующая точка маршрута — медресе Медресе Абдулазиз-хана, во внешнем декоре которого впервые была использована жёлтая краска, а на стена запечатлены китайские драконы и птицы счастья.

Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки. На площади можно выпить зелёный чай и подкрепиться необычным блюдом национальной кухни. Завершим экскурсию примерно в 15:00, затем — свободное время.

Комплексы Боло-Хауз, Пой Калян и Ляби-ХаузКомплексы Боло-Хауз, Пой Калян и Ляби-ХаузКомплексы Боло-Хауз, Пой Калян и Ляби-ХаузКомплексы Боло-Хауз, Пой Калян и Ляби-ХаузКомплексы Боло-Хауз, Пой Калян и Ляби-Хауз
7 день

Дворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди

Сегодня отправляемся за пределы Бухары и держим курс на летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Саида Алихмана. Окажемся во дворце Ситораи Мохи-хоса, архитектура которого причудливо сплетает восточные традиции среднеазиатского стиля с европейским.

Зайдём внутрь и поразимся ярким интерьерам, рассмотрим витражи и уникальную резьбу по ганчу на зеркальном фоне — техника впервые была применена при оформлении тронного зала дворца. На экскурсии вы узнаете, как сложилась судьба прогрессивного бухарского правителя, как строилась необычная резиденция и чем сооуружение живёт сейчас.

Затем посетим мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, влекущий паломников со всего мира. Богослов Накшбанди был духовным наставником великого полководца Тимура, совершал хадж в Мекку 32 раза и призывал людей к скромности и труду.
Пройдёмся по роскошному саду во внутреннем дворе, рассмотрим богато декорированные фасады и купола сооружений. Услышим, как жил религиозный деятель, почему его считают покровителем Бухары и святым человеком, узнаем, в чём суть суфизма, увидим старинные мечети, медресе и захоронение Накшбанди.

После обеда сядем на скоростной поезд до Бухары в 15:55 и прибудем в город в 19:50, затем — трансфер в отель. Вы сможете вылететь поздним рейсом или остаться на ещё одну ночь — она включена в стоимость.

Дворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина НакшбандиДворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина НакшбандиДворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина НакшбандиДворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях по маршруту и в юртовом лагере
  • Питание в юртовом лагере, 3 ужина, завтраки
  • Услуги гида
  • Билеты на скоростные поезда Ташкент-Самарканд и Бухара-Ташкент (эконом-класс)
  • Мастер-класс по плову
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Что не входит в цену
  • Билеты до Узбекистана и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента
Завершение: Бухара, 19:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараСамаркандПрирода и пейзажиГорыЖивотныеНа верблюдах

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