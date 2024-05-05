Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Пройдём и проедем по самым главным достопримечательностям Ташкента, Самарканда и Бухары, рассмотрим роскошный декор мечетей и медресе и заглянем в гости к местным, чтобы под чутким руководством хозяйки научиться готовить идеальный плов. Вас ждут песчаные барханы Кызылкума, свежесть озера Айдаркуль и жаркое узбекское солнце.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$810
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 10 лет.
Проживание. Будем жить в отелях 3*, 2-местные номера с удобствами, в юртовом лагере.
Питание. В программу включено питание в юртовом лагере и 3 ужина. Остальное питание в кафе и ресторанах — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по Ташкенту
Встречаемся в аэропорту Ташкента и отправляемся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа, написанный в 7 веке и считающийся первоисточником священного писания.
Увидим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали 15 века — старейшую в городе, а затем посетим медресе Кукельдаш, возведённую из жжёного кирпича и украшенную разноцветной майоликой и глазурью. Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.
Следующая точка маршрута — медресе Абулкасыма. Вы увидите великолепный памятник среднеазиатского зодчества 19 века в стиле восточного Ренессанса с бирюзовыми куполами и высоким порталом. В Музее прикладного искусства Узбекистана полюбуемся как современными, так и старинными изделиями народных мастеров: ковры, живопись, графика, ткани и фарфор.
Пообедаем в ресторане, где вы попробуете ароматные и аппетитные блюда национальной кухни. После трапезы отправимся в современную часть города. Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.
Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Затем полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах.
Вечером заселимся в гостиницу и отдохнём после насыщенного дня.
Мавзолей Гур Эмир, медресе Улугбека и Сиабский базар
Позавтракаем в отеле и поедем на вокзал. На скоростном поезде доберёмся до Самарканда в 10:10. Начнём экскурсию по городу с мавзолея Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека с причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на фасадах здания. Пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.
Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где постараемся не потерять голову от буйства красок и многообразия ароматов. Вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Пополним запасы сувениров и отправимся в комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак. Время не пощадило некогда выдающееся трёхэтажное здание, от него остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Удачная конструкция постройки позволила древним учёным с минимальными погрешностями вычислить длину звёздного года: они ошиблись всего в 1 минуту. Узнаем, какие открытия удалось совершить самаркандским астрономам и почему ими восхищались европейские учёные и поедем на мастер-класс по приготовлению настоящего самаркандского плова в местной семье, где проживает несколько поколений.
Вы узнаете о разновидностях узбекского блюда из риса, разберётесь, чем они отличаются друг от друга, а затем под руководством хозяйки дома приготовите плов самостоятельно и насладитесь им на ужин.
Погружение в узбекскую культуру в селе Сентоб
Позавтракаем в отеле, разместимся в машине и отправимся в поселение Сентоб, живописно расположившееся между горами Нурата и пустыней Кызылкум. Здесь ощущается полная гармония и слияние человека и природы: жители, чтущие традиции, до сих пор строят дома из камней и глины, питаются тем, что вырастили и собрали сами, а еду готовят на открытом огне.
Местные рады гостям и готовы посвятить их в свою повседневную жизнь: вы сможете приготовить лепёшки в тандыре, если повезёт, застать свадьбу и увидеть соревнования на лошадях.
Проведём время наедине с пением птиц, живописными пейзажами и лесными ароматами, расслабляясь с чашкой зелёного чая на топчане. Обязательно попробуем питьевую воду — местные гордятся её чистотой и вкусом. Сольёмся с неспешным ритмом селения, где время замерло. Поужинаем и проведём ночь в гостеприимной местной семье.
Прогулка на верблюдах и озеро Айдаркуль
Насладимся завтраком в доме семьи и поедем дальше — в юртовый лагерь, затерянный в песчаных барханах. После размещения в традиционном жилище кочевников отправимся исследовать окрестности на «кораблях пустыни» — верблюдах. Желающие смогут искупаться в озере Айдаркуль — искусственном водоёме, которое называют «морем в песках» за его живописные пляжи и солёную воду.
Вечером вас ждёт яркое фольклорное мини-шоу у костра.
Город Нурата и петроглифы по дороге в Бухару
Позавтракаем в лагере и поедем в Бухару. По пути заедем в город Нурата. Согласно легенде, люди долго бродили по бесконечной пустыне в поисках оазиса, пока луч света не указал на лучшее место, где и основали поселение. Посетим крепость Нур в. до н. э., основанную Александром Македонским. Она служила пограничным сооружением между землевладельческими угодиями и дикими неосвоенными степями.
На месте стоянки древних людей рассмотрим петроглифы — наскальные рисунки, изображающие животных, сцены охоты и жизни. По дороге пообедаем, а затем заедем в мастерскую керамистов Нарзуллаевых в Гиджуване, где производство керамики в традиционном стиле зародилось более 300 лет назад.
К вечеру прибудем в Бухару и разместимся в отеле.
Комплексы Боло-Хауз, Пой Калян и Ляби-Хауз
После завтрака начнём прогулку по древнему городу с мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб с колодцем, который, по преданиям, появился после того, как Иов ударил посохом по земле и спас жителей от жажды.
Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Войдём в здание через открытую веранду, своды которой держат изящные деревянные колонны. После отправимся в крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира. Доберёмся до центрального комплекса Бухары Пой Калян, расположенном на площади Регистан. Здесь располагаются сооружения 12-16 веков: мечеть Калян, минарт Калян и медресе Мири Араб. Побываем в торговых куполах, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.
Дойдём до медресе Улугбека 15 века. Здесь студентов обучали математике, астрономии и арабскому языку. Медресе Абдулазиз-хана возведена на 100 лет позже, но образует с соседним зданием единый ансамбль, демонстрирующий мощь среднеазиатских архитекторов и декораторов. Следующая точка маршрута — медресе Медресе Абдулазиз-хана, во внешнем декоре которого впервые была использована жёлтая краска, а на стена запечатлены китайские драконы и птицы счастья.
Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки. На площади можно выпить зелёный чай и подкрепиться необычным блюдом национальной кухни. Завершим экскурсию примерно в 15:00, затем — свободное время.
Дворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди
Сегодня отправляемся за пределы Бухары и держим курс на летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Саида Алихмана. Окажемся во дворце Ситораи Мохи-хоса, архитектура которого причудливо сплетает восточные традиции среднеазиатского стиля с европейским.
Зайдём внутрь и поразимся ярким интерьерам, рассмотрим витражи и уникальную резьбу по ганчу на зеркальном фоне — техника впервые была применена при оформлении тронного зала дворца. На экскурсии вы узнаете, как сложилась судьба прогрессивного бухарского правителя, как строилась необычная резиденция и чем сооуружение живёт сейчас.
Затем посетим мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, влекущий паломников со всего мира. Богослов Накшбанди был духовным наставником великого полководца Тимура, совершал хадж в Мекку 32 раза и призывал людей к скромности и труду.
Пройдёмся по роскошному саду во внутреннем дворе, рассмотрим богато декорированные фасады и купола сооружений. Услышим, как жил религиозный деятель, почему его считают покровителем Бухары и святым человеком, узнаем, в чём суть суфизма, увидим старинные мечети, медресе и захоронение Накшбанди.
После обеда сядем на скоростной поезд до Бухары в 15:55 и прибудем в город в 19:50, затем — трансфер в отель. Вы сможете вылететь поздним рейсом или остаться на ещё одну ночь — она включена в стоимость.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по маршруту и в юртовом лагере
- Питание в юртовом лагере, 3 ужина, завтраки
- Услуги гида
- Билеты на скоростные поезда Ташкент-Самарканд и Бухара-Ташкент (эконом-класс)
- Мастер-класс по плову
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Что не входит в цену
- Билеты до Узбекистана и обратно
- Обеды и ужины