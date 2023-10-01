9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
29 сен в 08:00
$1 150 за человека
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
14 окт в 10:00
21 окт в 10:00
$1 250 за человека
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
16 сен в 10:00
14 окт в 10:00
$910 за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей1 октября 2023Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Чимган»
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Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Чимган», 1 ⭐ отзыв, цены от $910. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь