Чимган – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Чимган» в Ташкенте на русском языке, цены от $910. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
На автобусе
На верблюдах
1 отзыв
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
29 сен в 08:00
$1 150 за человека
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
На машине
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
14 окт в 10:00
21 окт в 10:00
$1 250 за человека
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
На машине
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
16 сен в 10:00
14 окт в 10:00
$910 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    1 октября 2023
    Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
    Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
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    эту страну, и она превзошла все мои ожидания. Первое, что меня удивило, это разнообразие городов и культурных центров. Я посетил Самарканд, Бухару и Хиву, которые являются жемчужинами архитектуры Центральной Азии. Каждый город имеет свою уникальную историю и архитектуру, которая поражает воображение. Особенно меня поразили величественные мечети и медресе, построенные в средние века. Одним из самых ярких впечатлений было провести ночь в пустыне Кызылкум. Мы остановились в юрточном лагере, где нам предложили ужин из местных блюд и рассказали о традициях и обычаях узбеков. Ночь в пустыне была незабываемой - звезды были такими яркими и близкими, что казалось, будто можно до них дотронуться. Я впервые разглядел млечный путь и видел падающие метеоры. Озеро Айдаркуль также произвело на меня огромное впечатление. Оно находится в центре пустыни и является одним из крупнейших озер в Узбекистане. Вода в озере имеет необычный голубовато-зеленый оттенок, который делает его уникальным. Также стоить отметить невероятно вкусную еду, особенно самсу в рваных видах. Мастер класс по приготовлению плова в узбекской семье произвёл неизгладимое впечатление. Поедание настоящего инжира только что сорванного с дерева в фермерском хозяйстве, сбор хлопка, все очень интересно. Наконец, горы Чимган стали заключительным аккордом моего путешествия. Они находятся недалеко от Ташкента и являются популярным местом для отдыха и туризма.

    Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Чимган»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
  2. Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
  3. Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Площадь Регистан
  3. Обсерватория Улугбека
  4. Сиабский Базар
  5. Мечеть Биби-Ханым
  6. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Ташкенте в сентябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Чимган" можно забронировать 3 тура от 910 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Чимган», 1 ⭐ отзыв, цены от $910. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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