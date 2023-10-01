Туры с животными в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Ташкенте на русском языке, цены от $895. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
«Примерим на себя роль кочевников и покатаемся на верблюдах по золотым дюнам»
18 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 200 за человека
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Аэропорт Ташкента
«После размещения в традиционном жилище кочевников отправимся исследовать окрестности на «кораблях пустыни» — верблюдах»
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$895 за человека
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
«В тур включено катание на верблюдах»
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    1 октября 2023
    Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
    Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
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    эту страну, и она превзошла все мои ожидания. Первое, что меня удивило, это разнообразие городов и культурных центров. Я посетил Самарканд, Бухару и Хиву, которые являются жемчужинами архитектуры Центральной Азии. Каждый город имеет свою уникальную историю и архитектуру, которая поражает воображение. Особенно меня поразили величественные мечети и медресе, построенные в средние века. Одним из самых ярких впечатлений было провести ночь в пустыне Кызылкум. Мы остановились в юрточном лагере, где нам предложили ужин из местных блюд и рассказали о традициях и обычаях узбеков. Ночь в пустыне была незабываемой - звезды были такими яркими и близкими, что казалось, будто можно до них дотронуться. Я впервые разглядел млечный путь и видел падающие метеоры. Озеро Айдаркуль также произвело на меня огромное впечатление. Оно находится в центре пустыни и является одним из крупнейших озер в Узбекистане. Вода в озере имеет необычный голубовато-зеленый оттенок, который делает его уникальным. Также стоить отметить невероятно вкусную еду, особенно самсу в рваных видах. Мастер класс по приготовлению плова в узбекской семье произвёл неизгладимое впечатление. Поедание настоящего инжира только что сорванного с дерева в фермерском хозяйстве, сбор хлопка, все очень интересно. Наконец, горы Чимган стали заключительным аккордом моего путешествия. Они находятся недалеко от Ташкента и являются популярным местом для отдыха и туризма.

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Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Животные»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
  2. Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
  3. Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Сиабский Базар
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 895 до 1 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Животные», 1 ⭐ отзыв, цены от $895. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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