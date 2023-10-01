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Авторский тур
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
«Примерим на себя роль кочевников и покатаемся на верблюдах по золотым дюнам»
18 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 200 за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Аэропорт Ташкента
«После размещения в традиционном жилище кочевников отправимся исследовать окрестности на «кораблях пустыни» — верблюдах»
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$895 за человека
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
«В тур включено катание на верблюдах»
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей1 октября 2023Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Животные»
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