Ночной астрономический тур к звездам в гелиокомплексе под Ташкентом

Погрузитесь в атмосферу ночного неба Ташкента, изучая созвездия и небесные тела в компании профессионального астронома
Представьте себе ночь под бархатным небосводом, где каждая звезда играет свою роль в космической гармонии.

Наш ночной астрономический тур предлагает вам не просто взглянуть на звездное небо, но и прикоснуться к
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тайнам Вселенной.

Вас ждет посещение Института Солнца, где вы сможете воочию увидеть далекие галактики и узнать о работе астрономов.

Вас встретит опытный гид-астроном, который поделится уникальными знаниями о Большой Медведице, Полярной звезде и лунной поверхности.

Не упустите шанс загадать желание, ведь по преданиям, оно обязательно сбудется, если загадать его, глядя на звездное небо.

Ваше путешествие будет не только познавательным, но и волшебным, ведь звезды всегда были источником вдохновения и мечтаний. Забронируйте свой тур и позвольте ночному небу Ташкента раскрыть перед вами свои секреты

Ночной астрономический тур к звездам в гелиокомплексе под Ташкентом
Ночной астрономический тур к звездам в гелиокомплексе под Ташкентом
Ночной астрономический тур к звездам в гелиокомплексе под Ташкентом
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Что вас ожидает:

  • Институт Солнца
  • Гелиокомплекс
  • Звезды, луну, планеты

Описание экскурсии

Открыть тайны космоса и бесконечной вселенной, насладиться магией ночного неба и звездами. Ночной тур в Институте Солнца под Ташкентом Приглашаем вас совершить увлекательное ночное путешествие к гелиокомплексу и Институту материаловедения при НПО «Физика-Солнце». Вместе откроем для себя волшебное небо и насладимся наблюдением за звездами. Также приятным бонусом поездки станет возможность загадать заветное желание. Прибыв к цели нашего приключения, вы непременно оцените потрясающую люстру, уникальную в своем роде, а штатный астроном с удовольствием поведает о Полярной звезде, тайнах Большой Медведицы и поверхности Луны, а также со знанием, но без излишней назидательности ответит на возникшие вопросы.

Каждый день в 18:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Институт Солнца
  • Гелиокомплекс
  • Звезды, луну, планеты
Что включено
  • Услуга гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты от 20$ c человека
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 18:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия автобильно-пешеходня, загородная
  • Начало в 18:00, выезд из Ташкента 60 км
  • Наблюдение за небесными светилами в большой телескоп
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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