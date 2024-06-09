Представьте себе ночь под бархатным небосводом, где каждая звезда играет свою роль в космической гармонии.
Наш ночной астрономический тур предлагает вам не просто взглянуть на звездное небо, но и прикоснуться к
Наш ночной астрономический тур предлагает вам не просто взглянуть на звездное небо, но и прикоснуться к
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Что вас ожидает:
- Институт Солнца
- Гелиокомплекс
- Звезды, луну, планеты
Описание экскурсии
Открыть тайны космоса и бесконечной вселенной, насладиться магией ночного неба и звездами. Ночной тур в Институте Солнца под Ташкентом Приглашаем вас совершить увлекательное ночное путешествие к гелиокомплексу и Институту материаловедения при НПО «Физика-Солнце». Вместе откроем для себя волшебное небо и насладимся наблюдением за звездами. Также приятным бонусом поездки станет возможность загадать заветное желание. Прибыв к цели нашего приключения, вы непременно оцените потрясающую люстру, уникальную в своем роде, а штатный астроном с удовольствием поведает о Полярной звезде, тайнах Большой Медведицы и поверхности Луны, а также со знанием, но без излишней назидательности ответит на возникшие вопросы.
Каждый день в 18:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Институт Солнца
- Гелиокомплекс
- Звезды, луну, планеты
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты от 20$ c человека
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 18:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия автобильно-пешеходня, загородная
- Начало в 18:00, выезд из Ташкента 60 км
- Наблюдение за небесными светилами в большой телескоп
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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