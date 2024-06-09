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тайнам Вселенной.



Вас ждет посещение Института Солнца, где вы сможете воочию увидеть далекие галактики и узнать о работе астрономов.



Вас встретит опытный гид-астроном, который поделится уникальными знаниями о Большой Медведице, Полярной звезде и лунной поверхности.



Не упустите шанс загадать желание, ведь по преданиям, оно обязательно сбудется, если загадать его, глядя на звездное небо.



Ваше путешествие будет не только познавательным, но и волшебным, ведь звезды всегда были источником вдохновения и мечтаний. Забронируйте свой тур и позвольте ночному небу Ташкента раскрыть перед вами свои секреты