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Сияй, Ташкент — звезда Востока!

Проникнуться колоритом города и открыть его историю и архитектуру на экскурсии по главным местам

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Группа не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около вашего отеля
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Рита
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Рита – Гид в Ташкенте
Интересно и с теплотой я покажу вам свой родной город 🏙️.

Комплекс Хаст-Иман с бирюзовыми куполами и оживленный базар, современные мечеть Минор и телебашня, рассказы о завоевателях и традициях — за 5 часов вы составите объемное впечатление о древнем и новом Ташкенте и лучше поймете историю 📖 и культуру Узбекистана в целом.
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!

Что вас ожидает

Старый Ташкент и хроники Узбекистана
Знакомиться с нашей доброй столицей вы начнете там, где жизнь протекает спокойно и тихо, как и должно быть на Востоке. В Старом городе отправным пунктом станет монументальный комплекс Хаст-Имам: я расскажу о великом человеке, которому посвящено это место, объясню архитектурные тонкости медресе и мавзолея, покажу подлинную рукопись Корана 7 века. После мы погрузимся в атмосферу восточного базара Чорсу: вы попробуете себя в умении торговаться, которым обладает каждый уважающий себя узбек.

Пока вы будете рассматривать «декорации» древнего Ташкента, я открою истоки города и увлеку вас вглубь прошлого Узбекистана. Вы узнаете, как страна пришла к независимости, познакомитесь с ее символикой и обычаями. А еще заглянете в медресе Кукельдаш, где каллиграфы изящным шрифтом напишут ваше имя на арабском!

История и символы Нового Ташкента
Чтобы знакомство со столицей было полным, мы отправимся в новую часть города. В сквере Амира Темура поговорим о личности Тамерлана и жизни Ташкента после завоевания Царской Россией; неподалеку увидим телебашню, погуляем по ташкентскому Бродвею и полюбуемся белоснежной мечетью Минор. Также в программе Монумент Мужества в красивом парке: он поставлен в память о землетрясении, о котором я расскажу. Конечно, вас впечатлит ташкентское метро — мы посетим несколько станций в национальном стиле.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но между объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте ( 1,5$ за 10 поездок)
  • Входные билеты не включены в стоимость — 5$ за все, обед в Центре плова также оплачивается дополнительно
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Сияй, Ташкент — звезда Востока!

Экскурсия проводится в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Место встречи для начала около вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Рита
Рита
Приветствую путешественников! Меня зовут Мариетта, мне 19 лет. Несмотря на столь юный возраст, у меня есть сертификат от национальной компании Узбектуризм. Опыт работы — 2 года. Родилась и живу в Ташкенте. Увлекаюсь историей, этнографией. Очень люблю свой родной город и с удовольствием проведу для вас обзорную экскурсию по Ташкенту. Если у вас есть особые интересы, то готова разработать индивидуальный маршрут по интересующей тематике.
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4 отзыва оставили туристы

11 января 2020
В целом экскурсия интересная, познавательная. Очень хорошее впечатление от экскурсовода. Не хватило знакомства со старым городом (а это было заявлено в резюме по экскурсии).
2 января 2020
Замечательная гид. Сама любит Ташкент, знает историю. Очень коммуникабельна, можно менять экскурсию по ходу в зависимости от нашего желания. Подскажет, покажет. В отличие от других гидов перемещение по Ташкенту происходит на метро, что тоже достаточно интересно. Спасибо Рите за проведённый с пользой день. Здоровья, счастья и больше экскурсантов. Гости из Новосибирска.
25 декабря 2019
Большое спасибо Рите за интересную и содержательную экскурсию. Отлично владеет информацией в части истории, архитектуры, культуры. Узнал много интересных фактов. Помимо прочего, Рита согласилась провести экскурсию в вечернее время (был в городе проездом), за что - отдельное спасибо! Рекомендую!
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