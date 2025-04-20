Приглашаем вас в насыщенное путешествие по Ташкенту — городу, где переплетаются двухтысячелетняя история и энергия современности.
Вы увидите древний Коран в Хаст-Имаме, окунётесь в восточный колорит рынка Чорсу, полюбуетесь панорамой города с телебашни и прогуляетесь от дома Романовых до площади Независимости. Это экскурсия подарит вам живые впечатления от культуры, кухни и архитектуры Средней Азии.
Вы увидите древний Коран в Хаст-Имаме, окунётесь в восточный колорит рынка Чорсу, полюбуетесь панорамой города с телебашни и прогуляетесь от дома Романовых до площади Независимости. Это экскурсия подарит вам живые впечатления от культуры, кухни и архитектуры Средней Азии.
Описание экскурсииПриглашаю вас в захватывающее путешествие по Ташкенту — древнему городу с историей более двух тысяч лет, где традиции Востока органично сочетаются с динамикой современной столицы. Экскурсия «Сияй, Ташкент — Звезда Востока» откроет перед вами город, в котором прошлое и настоящее переплетаются в каждой улице и площади. Наш маршрут проведёт вас по ключевым достопримечательностям Ташкента. Мы начнём с комплекса Хаст-Имам — духовного центра города, где хранится одна из важнейших реликвий исламского мира — Коран халифа Усмана, написанный на оленьем пергаменте в VIII веке. Это место удивит вас архитектурой, украшенной бирюзовыми куполами и резным мрамором. Затем окунёмся в атмосферу древнего восточного базара — рынка Чорсу. Здесь вас ждут ароматы специй, свежие фрукты, традиционная посуда, текстиль и неповторимый колорит торговли, где можно почувствовать себя настоящим путешественником Великого Шёлкового пути. Следующей остановкой станет Центр плова Беш Казан, где вы увидите процесс приготовления главного блюда узбекской кухни в огромных казанах и узнаете, почему плов считается настоящей душой узбекского застолья. Поднимемся на смотровую площадку Ташкентской телебашни — одной из самых высоких в мире. Отсюда перед вами откроется панорама города, а в экспозиции вы увидите модели знаменитых башен разных стран. Заглянем в Дом Романовых — особняк Николая Романова, потомка российской императорской семьи, сосланного в Ташкент в конце XIX века. Здесь вы услышите удивительную историю его жизни в далёком восточном городе. Прогуляемся по площади Мустакилик (Независимости) — главной площади Ташкента, которая за века сменила множество имён, но сохранила свою значимость как символ города. Посетим Монумент Мужества, рассказывающий о трагическом землетрясении 1966 года и о том, как Ташкент смог подняться из руин, став современным мегаполисом. Окажемся в сквере Амира Тимура, где памятник великому полководцу напоминает о героическом прошлом Средней Азии, а в центре города почувствуем современный ритм столицы. Не обойдём вниманием и Театр Оперы и Балета имени Навои, где европейская архитектура гармонично соединяется с восточными узорами. Это одно из красивейших зданий города и важный культурный центр Узбекистана. На протяжении экскурсии я расскажу вам, как древний Чач или Шаш превратился в сияющий Ташкент — город, который сохранил тепло Востока и открылся миру. От древних святынь до современных небоскрёбов — этот маршрут подойдёт и тем, кто ищет историю, и тем, кто ценит живую культуру. Ташкент ждёт вас — откройте его вместе со мной! Важная информация:
- Способы оплаты на месте: - онлайн-перевод (росс. карта), - наличными в сумах и долларах.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Хаст-Имам
- Рынок Чорсу
- Центр плова Беш казан
- Телебашня
- Дом Рамановых
- Площадь Мустакилик
- Монумент мужества
- Музей Амира Тимура
- Театр Оперы и Балета
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Онлайн-перевод (росс. карта)
- Наличными в сумах и долларах
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Джафар❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Все прошло великолепно: история, внимание и конечно же плов
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