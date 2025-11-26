Откройте для себя удивительные уголки Ташкентской области, где вас ждут захватывающие горнолыжные курорты Амирсой и Чимган, а также живописные виды с чайханы на водохранилище.
Насладитесь настоящей узбекской кухней и исследуйте наскальные рисунки в Чинаркенте, погружаясь в атмосферу природы и истории.
Описание экскурсии
Откройте для себя Ташкентскую область: горы, кухня и культура В Ташкентской области есть множество интересных мест для посещения — как природных, так и исторических. Здесь вы сможете насладиться шикарными видами и попробовать настоящую узбекскую кухню. Наш маршрут включает в себя горнолыжные курорты Амирсой и Чимган, обед в местной чайхане с великолепным видом на водохранилище и горы Западного Тянь-Шаня, смотровую площадку Чарвака, а также наскальные рисунки и тысячелетние чинары в Чинаркенте. Важная информация:
Входные билеты на канатные дороги Амирcой (10-20$), Чимган (4$) и обед (6-15$) в стоимость тура не входят и оплачиваются отдельно.
Примерное время выезда из Ташкента 9.30. Примерное время возвращения 17.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжный курорт Амирсой
- Горнолыжный курорт Чимган
- Чарвакское водохранилище
- Наскальные рисунки в Чинаркенте
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты на канатную дорогу Амирсой - 10-20$
- Входные билеты на канатную дорогу Чимган - 4$
- Обед - 6-15$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шота Руставели 35 или заберут из гостиницы
Завершение: Шота Руставели 35 или по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Примерное время выезда из Ташкента 9.30. Примерное время возвращения 17.30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Входные билеты на канатные дороги Амирcой (10-20$)
- Чимган (4$) и обед (6-15$) в стоимость тура не входят и оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
