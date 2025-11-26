Откройте для себя Ташкентскую область: горы, кухня и культура В Ташкентской области есть множество интересных мест для посещения — как природных, так и исторических. Здесь вы сможете насладиться шикарными видами и попробовать настоящую узбекскую кухню. Наш маршрут включает в себя горнолыжные курорты Амирсой и Чимган, обед в местной чайхане с великолепным видом на водохранилище и горы Западного Тянь-Шаня, смотровую площадку Чарвака, а также наскальные рисунки и тысячелетние чинары в Чинаркенте. Важная информация:

Входные билеты на канатные дороги Амирcой (10-20$), Чимган (4$) и обед (6-15$) в стоимость тура не входят и оплачиваются отдельно.