Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу Ташкента за один день, откройте для себя его исторические памятники, духовные центры и ремесленные традиции.



Примете участие в увлекательном мастер-классе керамики, насладитесь восточными угощениями и прогуляетесь по живописным улицам, завершив день на ярком восточном базаре Чорсу!

Шахзода Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Личный мастер-класс Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком $110 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание мастер-класса Ташкент за один день: история, культура и восточные угощения Насыщенный однодневный тур по Ташкенту позволит вам увидеть главное: памятники истории, духовные центры, ремесленные традиции, атмосферу древнего базара и современный ритм столицы. Вы начнёте знакомство с городом у Монумента «Мужество», посвящённого сильному духу Ташкента после разрушительного землетрясения 1966 года. Далее посетите мастерскую известного керамиста Саида, где примете участие в мастер-классе и узнаете секреты древнего ремесла, а затем насладитесь ароматным чаем с восточными сладостями. После этого отправитесь в религиозный центр Хаст-Имам, где сохранились уникальные памятники архитектуры и древнейший Коран, а затем посетите Мемориал памяти жертв репрессий — важное место, хранящее историю тысяч судеб. Прогуляйтесь по Площади Мустакиллик, символу независимости, и сделайте остановку в Сквере Амира Темура, окружённом красивой архитектурой и живописными аллеями. Завершит вашу прогулку настоящий праздник вкуса и красок — древний восточный базар Чорсу, где бурлит жизнь, пахнет лепёшками и специями, а каждый прилавок становится отдельным приключением.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату