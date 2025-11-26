Мои заказы

Откройте для себя Ташкент: насыщенный однодневный тур по столице

Погрузитесь в атмосферу Ташкента за один день, откройте для себя его исторические памятники, духовные центры и ремесленные традиции.

Примете участие в увлекательном мастер-классе керамики, насладитесь восточными угощениями и прогуляетесь по живописным улицам, завершив день на ярком восточном базаре Чорсу!
Описание мастер-класса

Ташкент за один день: история, культура и восточные угощения Насыщенный однодневный тур по Ташкенту позволит вам увидеть главное: памятники истории, духовные центры, ремесленные традиции, атмосферу древнего базара и современный ритм столицы. Вы начнёте знакомство с городом у Монумента «Мужество», посвящённого сильному духу Ташкента после разрушительного землетрясения 1966 года. Далее посетите мастерскую известного керамиста Саида, где примете участие в мастер-классе и узнаете секреты древнего ремесла, а затем насладитесь ароматным чаем с восточными сладостями. После этого отправитесь в религиозный центр Хаст-Имам, где сохранились уникальные памятники архитектуры и древнейший Коран, а затем посетите Мемориал памяти жертв репрессий — важное место, хранящее историю тысяч судеб. Прогуляйтесь по Площади Мустакиллик, символу независимости, и сделайте остановку в Сквере Амира Темура, окружённом красивой архитектурой и живописными аллеями. Завершит вашу прогулку настоящий праздник вкуса и красок — древний восточный базар Чорсу, где бурлит жизнь, пахнет лепёшками и специями, а каждый прилавок становится отдельным приключением.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент «Мужество»
  • Религиозный центр Хаст-Имам
  • Мемориал Памяти жертв репрессий
  • Центральная площадь столицы «Мустакиллик»
  • Сквер Амира Темура
  • Рынок Чорсу
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи заранее обговаривается с туристами
Завершение: Рынок Чорсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

