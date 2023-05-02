5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ташкент - столица солнечного Узбекистана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский и исламский Ташкент: история города
Начало: У вашей гостиницы
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Ташкент: Восток и Запад
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл2 мая 2023Все очень понравилось, экскурсовод Бахром был вежливым и дал очень много информации. Посетили множество локаций. Рекомендую такую экскурсию в первые дни посещения города. Разве что цена дороговата.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Монумент Мужества»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Монумент Мужества" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 140. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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