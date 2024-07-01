4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВ гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
4 авг в 10:30
8 авг в 10:30
€60 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
Познакомиться с главным гастрономическим сокровищем Узбекистана и раскрыть его секреты
Начало: У вашего отеля в Ташкенте
Завтра в 11:00
2 авг в 11:00
от €130 за всё до 3 чел.
скидка
5%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
Освоить кулинарные тонкости в неформальной обстановке и отдохнуть у живописного водоёма
2 авг в 09:00
4 авг в 09:00
180€171 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июля 2024Так как мы попали в Ташкент в июне, на улице была невозможная жара, мастерклассы как времяпровождение оказались отличной идеей. Я
- ООльга29 февраля 2024спасибо Бернаре за потрясающий опыт рисования и вышивки под контролем настоящих мастеров. Богатое прикладное искусство Узбекистана более чем стоит того,чтобы
- ООльга28 ноября 2023Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного мастера Абдулы. Мастерская в Медресе
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мастер-классы»
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