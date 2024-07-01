Интересные программы мастер-классы Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Ташкенте на русском языке, цены от €60, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
На машине
11 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
В гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
4 авг в 10:30
8 авг в 10:30
60 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
Познакомиться с главным гастрономическим сокровищем Узбекистана и раскрыть его секреты
Начало: У вашего отеля в Ташкенте
Завтра в 11:00
2 авг в 11:00
от 130 за всё до 3 чел.
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
На машине
скидка
5%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
Освоить кулинарные тонкости в неформальной обстановке и отдохнуть у живописного водоёма
2 авг в 09:00
4 авг в 09:00
180171 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июля 2024
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    Так как мы попали в Ташкент в июне, на улице была невозможная жара, мастерклассы как времяпровождение оказались отличной идеей. Я
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    была с дочерью 14 лет, поэтому выбирала что-то, что понравится нам обеим. Первый мастеркласс был роспись шкатулки, и ему можно поставить две пятерки:-) И место аутентичное, и работа очень интересная, и внимание мастера целиком распространялось только на нас. Шкатулки расписали, мастер покрыл их лаком, разместил в красивые коробочки, и мы с удовольствием поехали к следующей точке. Вышивка оказалась более сложным процессом. Нам предложили две большие заготовки, но мы в результате сошлись на том, что лучше вышить одну картину вместе. И это оказалось очень непростым делом. Мы вышили совсем немного, мастер нам помогла, но до конца этой картине очень далеко. Все материалы мы забрали с собой, и я надеюсь, что мы ее рано или поздно закончим. Если бы вышивка была раз в 10 меньше, было бы гораздо лучше. Организатор поездки Бернара показала себя с хорошей стороны - отвечала на все вопросы, все было точно по времени., довезла до всех пунктов, посоветовала хороший ресторан и организовала поездку до него. Может быть, хотелось услышать немного больше в течение всего времени, но это сразу позиционировалось как мастерклассы, а не экскурсия. Всем довольны, всем спасибо!

  • О
    Ольга
    29 февраля 2024
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    спасибо Бернаре за потрясающий опыт рисования и вышивки под контролем настоящих мастеров. Богатое прикладное искусство Узбекистана более чем стоит того,чтобы
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    хотя бы попытаться,а с мастерами очень интересно поговорить. В расписанной шкатулке буду держать серёжки, которые нашли на Чорсу ❤️ моя благодарность за прекрасный день!

  • О
    Ольга
    28 ноября 2023
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного мастера Абдулы. Мастерская в Медресе
    Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мастер-классы»

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  1. В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
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  5. Площадь Независимости
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  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 171 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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