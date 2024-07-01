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была с дочерью 14 лет, поэтому выбирала что-то, что понравится нам обеим. Первый мастеркласс был роспись шкатулки, и ему можно поставить две пятерки:-) И место аутентичное, и работа очень интересная, и внимание мастера целиком распространялось только на нас. Шкатулки расписали, мастер покрыл их лаком, разместил в красивые коробочки, и мы с удовольствием поехали к следующей точке. Вышивка оказалась более сложным процессом. Нам предложили две большие заготовки, но мы в результате сошлись на том, что лучше вышить одну картину вместе. И это оказалось очень непростым делом. Мы вышили совсем немного, мастер нам помогла, но до конца этой картине очень далеко. Все материалы мы забрали с собой, и я надеюсь, что мы ее рано или поздно закончим. Если бы вышивка была раз в 10 меньше, было бы гораздо лучше. Организатор поездки Бернара показала себя с хорошей стороны - отвечала на все вопросы, все было точно по времени., довезла до всех пунктов, посоветовала хороший ресторан и организовала поездку до него. Может быть, хотелось услышать немного больше в течение всего времени, но это сразу позиционировалось как мастерклассы, а не экскурсия. Всем довольны, всем спасибо!