Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы — транзитный пассажир с длительной пересадкой в Ташкенте? Тогда не упустите возможность познакомиться с нашей прекрасной столицей! Мы обязательно покажем вам Старый город, новый Ташкент и попробуем плов.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Мы встретимся в удобной для вас точке города и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями. Путешествовать будем на комфортабельном легковом автомобиле. Затем вас отвезут на вокзал или в аэропорт. Вместе с вами мы разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы открыли для себя как можно больше визитных карточек Ташкента. Вы увидите мечеть Хаст Имам, деловой центр Ташкент-сити, Ташкентскую телебашню. Прогуляетесь по колоритному базару Чорсу, скверу Амира Темура, Площади Независимости и другим известным местам Ташкента. А ещё попробуете разные виды плова в одном из самых больших плов-центров Узбекистана — «Беш-Казан». В поездке гид поделится увлекательными историями и поможет сделать фотографии в самых живописных локациях.