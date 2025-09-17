Вы — транзитный пассажир с длительной пересадкой в Ташкенте? Тогда не упустите возможность познакомиться с нашей прекрасной столицей! Мы обязательно покажем вам Старый город, новый Ташкент и попробуем плов.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы встретимся в удобной для вас точке города и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями. Путешествовать будем на комфортабельном легковом автомобиле. Затем вас отвезут на вокзал или в аэропорт. Вместе с вами мы разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы открыли для себя как можно больше визитных карточек Ташкента. Вы увидите мечеть Хаст Имам, деловой центр Ташкент-сити, Ташкентскую телебашню. Прогуляетесь по колоритному базару Чорсу, скверу Амира Темура, Площади Независимости и другим известным местам Ташкента. А ещё попробуете разные виды плова в одном из самых больших плов-центров Узбекистана — «Беш-Казан». В поездке гид поделится увлекательными историями и поможет сделать фотографии в самых живописных локациях.
Ежедневно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Ташкент
- Новый Ташкент
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
$78
$82 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Завтра в 06:30
19 сен в 06:30
$165 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Трансфер Ташкент - Самарканд - Ташкент на комфортном автомобиле
Начало: Северный вокзал, Метро Ташкента
Завтра в 06:00
19 сен в 06:00
$80 за человека