Экскурсии на телебашню в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Телебашня» в Ташкенте на русском языке, цены от €95, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ташкент - витрина социализма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
150 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10595 за всё до 4 чел.
Увлекательный семейный тур с детьми по Ташкенту
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Семейный тур по Ташкенту: история, развлечения и творчество
Проведите волшебный день в Ташкенте, наслаждаясь семейными приключениями и творческими мастер-классами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Ташкент: старые улочки с историей и настоящий плов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Ташкент: путешествие по старинным улочкам и вкус узбекского плова
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Ташкенту, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от $120 за человека
Романтическая экскурсия по Ташкенту
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Романтическое приключение в Ташкенте: экскурсия для двоих
Подарите незабываемые впечатления на экскурсии по Ташкенту: от снежного парка до ужина под звездами
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$99 за человека
Советский модернизм в Ташкенте
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Экскурсия (автомобильная+пешеходная) была вечером в день прилёта в Ташкент. Шерзод забрал нас из отеля, машина комфортная, нас было четверо -
    читать дальше

    всем места вполне хватило. Рассказывает очень интересно, доступно для обычных туристов, легко отвечает на все вопросы, ориентируется на наши пожелания (тут под задержались, тут мимо прошли)… Вместе поужинали в Центре плова - Шерзод очень интересно рассказал нам про виды и плова, способы приготовления и другие национальные блюда. Экскурсия познавательная, нам было достаточно.

  • Ф
    Федор
    1 мая 2024
    Ташкент - витрина социализма
    Комплекс Солнце внушает, еда вкусная, маршрут отличный
  • С
    Светлана
    24 апреля 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Прекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловом. Шерзод замечательно нас повозил и рассказал все самое интересное. Много увидели, пофотографировались, и узнали про места, которые нам нужно будет посетить в следующий визит.
    Прекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловомПрекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловомПрекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловом
  • В
    Василий
    26 февраля 2024
    По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
    Все прошло отлично. Интересный и познавательный маршрут.
  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2023
    Ташкент - витрина социализма
    Евгений, как гид очень понравился. Был очень заинтересован, старался дать нам максимально информации и создать максимальный комфорт. Благодаря Евгению длительная экскурсия не была утомительной, получилась интересной и насыщеной. Впечатления очень положительные.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Телебашня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Ташкент - витрина социализма
  2. По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
  3. Магия вечернего Ташкента
  4. Увлекательный семейный тур с детьми по Ташкенту
  5. Ташкент: старые улочки с историей и настоящий плов
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Телебашня" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 95 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Телебашня», 30 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам