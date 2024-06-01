1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
105€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Семейный тур по Ташкенту: история, развлечения и творчество
Проведите волшебный день в Ташкенте, наслаждаясь семейными приключениями и творческими мастер-классами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ташкент: путешествие по старинным улочкам и вкус узбекского плова
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Ташкенту, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от $120 за человека
Индивидуальная
6 часов
Романтическое приключение в Ташкенте: экскурсия для двоих
Подарите незабываемые впечатления на экскурсии по Ташкенту: от снежного парка до ужина под звездами
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$99 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина1 июня 2024Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
- ААлександр5 мая 2024Экскурсия (автомобильная+пешеходная) была вечером в день прилёта в Ташкент. Шерзод забрал нас из отеля, машина комфортная, нас было четверо -
- ФФедор1 мая 2024Комплекс Солнце внушает, еда вкусная, маршрут отличный
- ССветлана24 апреля 2024Прекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловом. Шерзод замечательно нас повозил и рассказал все самое интересное. Много увидели, пофотографировались, и узнали про места, которые нам нужно будет посетить в следующий визит.
- ВВасилий26 февраля 2024Все прошло отлично. Интересный и познавательный маршрут.
- ТТатьяна4 декабря 2023Евгений, как гид очень понравился. Был очень заинтересован, старался дать нам максимально информации и создать максимальный комфорт. Благодаря Евгению длительная экскурсия не была утомительной, получилась интересной и насыщеной. Впечатления очень положительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Телебашня»
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