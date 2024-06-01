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всем места вполне хватило. Рассказывает очень интересно, доступно для обычных туристов, легко отвечает на все вопросы, ориентируется на наши пожелания (тут под задержались, тут мимо прошли)… Вместе поужинали в Центре плова - Шерзод очень интересно рассказал нам про виды и плова, способы приготовления и другие национальные блюда. Экскурсия познавательная, нам было достаточно.