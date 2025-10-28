Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы начнём с гелиокомплекса «Солнце», сочетающего уникальную архитектуру и научные достижения. Затем нас ждут живописные горы Чимган и озеро Чарвак с его зеркальной поверхностью.



В завершение мы откроем для себя древние петроглифы Ходжикента, рассказывающие о богатой истории этих мест. 5 3 отзыва

Описание экскурсии Что вас ждёт? Мы начнём наше приключение с гелиокомплекса «Солнце», где уникальная архитектура переплетается с передовыми научными достижениями. Далее наш маршрут приведёт нас к величественным горам Чимган, где вы сможете насладиться безмятежной природой, а затем — к пленительному озеру Чарвак, отражающему небесную синеву. Но это ещё не всё! Мы также исследуем древние петроглифы Ходжикента, которые поведают о многовековой истории этих мест и станут связующим звеном между прошлым и настоящим.

Институт Солнца

Канатка Амирсай

Озеро Чарвак

Древние петроглифы и вековые платаны

