Мы начнём с гелиокомплекса «Солнце», сочетающего уникальную архитектуру и научные достижения. Затем нас ждут живописные горы Чимган и озеро Чарвак с его зеркальной поверхностью.
В завершение мы откроем для себя древние петроглифы Ходжикента, рассказывающие о богатой истории этих мест.
В завершение мы откроем для себя древние петроглифы Ходжикента, рассказывающие о богатой истории этих мест.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы начнём наше приключение с гелиокомплекса «Солнце», где уникальная архитектура переплетается с передовыми научными достижениями. Далее наш маршрут приведёт нас к величественным горам Чимган, где вы сможете насладиться безмятежной природой, а затем — к пленительному озеру Чарвак, отражающему небесную синеву. Но это ещё не всё! Мы также исследуем древние петроглифы Ходжикента, которые поведают о многовековой истории этих мест и станут связующим звеном между прошлым и настоящим.
Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Институт Солнца
- Канатка Амирсай
- Озеро Чарвак
- Древние петроглифы и вековые платаны
- Канатка Чиноркент
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в городе Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
28 окт 2025
Прекрасная и полноценная экскурсия на целый день! Даже дня оказалось мало, чтобы насладиться всеми видами и красотами! Нашей семье очень понравилось. Познавательная часть в институте Солнца 🌞 затем поиключенчнская часть
Д
Дмитрий
6 мая 2025
все прошло отлично
A
Angela
9 апр 2025
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Мини-группа
до 4 чел.
Горы Чимгана и изумрудный Чарвак - из Ташкента
Из Ташкента в Чимганские горы и Чарвакское водохранилище: лёгкий треккинг, канатная дорога и отдых у воды. Потрясающие виды и чистый воздух
Начало: У метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$65 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента
Путешествие в Чимганские горы подарит вам незабываемые впечатления и уникальные открытия в компании опытного гида
Завтра в 07:00
18 ноя в 07:00
$129
$135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чарвак, Чимган и Институт Солнца: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
$274 за всё до 3 чел.