3 в 1: от Института Солнца к горам Тянь-Шаня - из Ташкента
Погрузитесь в удивительное путешествие от технологичной солнечной печи до величественных гор Тянь-Шаня и спокойных берегов Чарвака
Вас ждёт уникальная возможность за один день посетить Институт Солнца с его впечатляющей солнечной печью, подняться на канатной дороге на курорте Амирсой и насладиться видами на Тянь-Шань. Завершите день у Чарвакского водохранилища, где можно отдохнуть и прогуляться.
Путешествие дополнено посещением древних петроглифов и вековых чинар, что позволит ощутить связь с прошлым. Это экскурсия для тех, кто ценит гармонию природы и инженерии
5 причин купить эту экскурсию
🌞 Уникальная солнечная печь
🏔 Виды на Тянь-Шань
🚠 Подъём на канатной дороге
🌊 Отдых у Чарвакского водохранилища
🗿 Древние петроглифы
Что можно увидеть
Институт Солнца
Горнолыжный курорт Амирсой
Чарвакское водохранилище
Чимган
Описание экскурсии
Институт Солнца. Уникальная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, которая фокусирует лучи в одной точке и создаёт температуру свыше 3000 °C.
Горнолыжный курорт «Амирсой. Вы окажетесь в предгорьях Тянь-Шаня и подниметесь по канатной дороге, чтобы увидеть панорамы хребтов и пик Большой Чимган.
Чарвакское водохранилище. Жемчужина Западного Тянь-Шаня — искусственное озеро, созданное в 1970 году. Здесь можно отдохнуть, прогуляться или искупаться (летом).
Чимган и окрестности. По пути вы увидите многовековые чинары и наскальные рисунки — петроглифы. Завершим путешествие обедом в кафе с панорамным видом (по желанию).
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Ташкента 10:00 — прибытие в Институт Солнца 12:30 — подъём по канатной дороге на курорте «Амирсой» 15:00 — остановка в Чимгане, виды на горы и пик Большой Чимган 15:30 — отдых у Чарвакского водохранилища, в летнее время — купание 17:00 — обед в кафе с видом на горы (по желанию), осмотр петроглифов и вековых деревьев 18:00 — возвращение в Ташкент
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле (по запросу кроссовер или электрокар)
По запросу скорректируем маршрут или организуем поездку на минивэне для группы до 7 человек (подробности обсудим в переписке)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Канатная дорога в Амирсой от $17 до $20 с чел.
Входные билеты в Институт $5 с чел.
Обед (по желанию)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Альберт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 520 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Альберт, я родился и живу в Ташкенте. С 2020 года работаю в сфере туристического трансфера. Специализируюсь на встречах в аэропорту, поездках на винодельни, оленьи фермы и по другим популярным направлениям. Всегда доброжелателен, внимателен и вежлив с гостями. Работаю с командой гидов.
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Галина
8 ноя 2025
Нам повезло не только с погодой. Наш гид Тура приехал минута в минуту на идеально чистом автомобиле. Всю дорогу подробно рассказывал обо всём: истории, архитектуре, эконимике, национальных особенностях. Ответил на читать дальше
все вопросы. В институте Солнца один из сотрудников рассказал о его работе, продемонстрировал принцип работы, разрешил забраться на самый верх. Поднялись в горы на подъемнике, полюбовались видами. Посмотрели плотину Чарвакского водохранилища. Прекрасный получился день. Отдельная благодарность Туре за безопасное вождение 👌
Э
Эльмира
1 ноя 2025
Впечатляющий маршрут, комфортный электрокар, 100% забота организатора и гида! Что ещё надо для прекрасного дня в путешествии?!! Институт солнца, Чорвакское водохранилище, канатная дорога Аксой, петроглифы - то, что обязательно надо увидеть, будучи в Узбекистане. Боходдир, благодарим Вас за интеллигентность и настоящее узбекское гостеприимство!
Анна
30 окт 2025
Благодарим нашего прекрасного гида Туру за комфортную для нас поездку! Сам гид Тура очень внимательный, интелегентный и интересный человек. Пока выезжали из Ташкента погрузил нас в историю города, рассказовал о читать дальше
жизни в Ташкенте при советах и сейчас, очень интересно. Экскурсия проходила на комфортном новеньком электрокаре, манера езды максимально спокойная и безопасная. Первым объектом был институт Солнца- очень интресно!! Мы в восторге! Нам не очень повезло с погодой, поэтому мы не видели заснеженные пики наверху из-за облаков, но горы очень красивые, пейзажи осенние завораживают. Программа экскурсии очень интересная, виды красивые, узбекская кухня - максимально аутентичная и вкусная. Мы брали невероятно нежный шашлык, маставу и самсу! Везде свежевыжетые соки, удивил яблочный сок - нереально вкусно! В целом организацией поездки и увиденным очень довольны! Спасибо нашему гиду, рекомендуем всем от души, если вы хотите погрузиться в регион и провести интересно день в горах!
L
Likhacheva
24 окт 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию. Нашим гидом был Тура. Много интересного рассказал о культуре и истории Узбекистана и Ташкента. Отдельная благодарность за комфортное вождение и гибкий подход к программе (попросили заехать в высокогорную мечеть). Прекрасные виды, очень понравился институт Солнца. На мой взгляд идеальный вариант программы для поездки в окрестности Ташкента.
Э
Эллина
15 окт 2025
Были на этой экскурсии компанией из 5 девочек. Нашем гидом был Альберт. С первой же минуты знакомства произвел впечатление очень спокойного, надежного человека. Поездка была очень комфортной, кондиционер, остановки по читать дальше
требованию. По дороге рассказал историю Узбекистана, отвечал на все наши вопросы. Успели посетить с ним все красивые локации, по пути порекомендовал нам попробовать местную вкусную самсу, когда мы проголодались. Также под конец экскурсии по нашей просьбе отвез нас на Экорынок, проводил нас и помог с обменом денег. Безумно нам понравился как человек и как профессионал, очень очень благодарим его за наш красочный познавательный день. Сама экскурсия информативная, все что хотели посмотреть уместилось в 9 часов. Природа потрясающая, информации достаточно. Спасибо большое, очень рекомендуем!
В
Владимир
1 окт 2025
Ездили на экскурсию в Институт солнца, на горнолыжную базу Амирсой, поднимались на канатной дороге Чимган, были на водохранилище. Гид-водитель Тура интересный, культурный и интеллигентный человек. Очень много интересной информации рассказал. Показал как растёт хлопок, виноград, грецкий орех, миндаль и многое другое. В общей сложности 12 часов путешествовали. Рекомендую. Большое спасибо за отличный день!
С
Светлана
27 сен 2025
Ездили на электрокаре вчетвером. Очень вежливый и приятный гид. Много интересного рассказал. Спасибо!
Н
Наталья
25 сен 2025
Все было замечательно!!!
Николай
24 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию, мы полны приятных впечатлений, все прошло замечательно. Очень рекомендуем
Е
Евгения
24 сен 2025
Экскурсия понравилась, хороший гид, комфортное вождение. Институт солнца очень впечатлил, действительно уникальное место. Горы роскошны и прекрасны. Довольны что выбрали эту поездку. Спасибо за впечатления!
O
Olga
6 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Рустамом. Опытный и душевный гид, очень интересно все рассказывал. Плюс помогал делать отличные фото и видео. Вернулись и осталось море впечатлений. Спасибо большое!
М
Мария
30 авг 2025
Поездка прошла отлично, благодаря гиду Рустаму! Вовремя приехал, комфортно вёз всю поездку, по дороге рассказывал многие интересные, исторические факты о городе и об окрестностях. По дороге ещё угостил нас очень читать дальше
вкусным чаем и самсой 🥰 Активно помогал изучать новые места, делал нам куча фоток, нам очень понравилось. В конце экскурсии рассказывал нам много душевных истории о Ташкенте, огромное ему спасибо! 🫶🏻
В
Валентина
27 авг 2025
Остались очень довольны. Альберт - приятный, внимательный, спокойный и надежный гид, дал все необходимые рекомендации и интересные сведения о жизни и быте в Узбекистане, ответственно подошел к нашему графику и учел наши пожелания. Что немаловажно для нашей семьи, Альберт предоставил комфортную большую машину. Благодаря Альберту у нас сложилось благоприятное впечатление об Узбекистане и его жителях.
Юлия
27 июл 2025
Экскурсия прошла очень хорошо. Вежливый интеллигентный экскурсовод. Красивые места, кондиционер в машине очень спасал от жары, аккуратное вождение. Очень понравилось рекомендую.
Ирина
6 июл 2025
Все понравилось!!! За одну поездку посмотрели и Институт Солнца и побывали в горах. И конечно в первую очередь это заслуга нашего гида. На все наши вопросы получали ответы. Комфортный автомобиль, аккуратная манера вождения. Довольно продолжительная поездка, но вернулись не уставшими. Огромное спасибо Альберту за положительные эмоции и приятные воспоминания 🤗