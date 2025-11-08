Вас ждёт уникальная возможность за один день посетить Институт Солнца с его впечатляющей солнечной печью, подняться на канатной дороге на курорте Амирсой и насладиться видами на Тянь-Шань. Завершите день у Чарвакского водохранилища, где можно отдохнуть и прогуляться. Путешествие дополнено посещением древних петроглифов и вековых чинар, что позволит ощутить связь с прошлым. Это экскурсия для тех, кто ценит гармонию природы и инженерии

Описание экскурсии

Институт Солнца. Уникальная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, которая фокусирует лучи в одной точке и создаёт температуру свыше 3000 °C.

Горнолыжный курорт «Амирсой. Вы окажетесь в предгорьях Тянь-Шаня и подниметесь по канатной дороге, чтобы увидеть панорамы хребтов и пик Большой Чимган.

Чарвакское водохранилище. Жемчужина Западного Тянь-Шаня — искусственное озеро, созданное в 1970 году. Здесь можно отдохнуть, прогуляться или искупаться (летом).

Чимган и окрестности. По пути вы увидите многовековые чинары и наскальные рисунки — петроглифы. Завершим путешествие обедом в кафе с панорамным видом (по желанию).

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Ташкента

10:00 — прибытие в Институт Солнца

12:30 — подъём по канатной дороге на курорте «Амирсой»

15:00 — остановка в Чимгане, виды на горы и пик Большой Чимган

15:30 — отдых у Чарвакского водохранилища, в летнее время — купание

17:00 — обед в кафе с видом на горы (по желанию), осмотр петроглифов и вековых деревьев

18:00 — возвращение в Ташкент

Организационные детали

Поездка проходит на легковом автомобиле (по запросу кроссовер или электрокар)

По запросу скорректируем маршрут или организуем поездку на минивэне для группы до 7 человек (подробности обсудим в переписке)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы