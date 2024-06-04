Монумент «Мужество» – экскурсии в Ташкенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Монумент «Мужество»» в Ташкенте на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний и современный Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
68 отзывов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
120 за всё до 3 чел.
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
105 отзывов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Огни ночного Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
100 за всё до 3 чел.
Ташкент - столица дружбы и тепла
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
119 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древний и современный Ташкент
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия
  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
  • С
    Станислав
    28 мая 2024
    Огни ночного Ташкента
    Очень энергичный и эмоциональный обзор основных точек города - есть о чем рассказать и что послушать - закладывайте от 3 часов иначе будет сложно все успеть
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей души хотим поблагодарить этих
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    замечательных людей, которые не просто делают свою работу, а отдают часть своей души. Два дня пролетели просто незаметно. Азиз - прекрасный рассказчик, приятный человек, сумел за короткий период рассказать нам многовековую историю так, что голова не пошла кругом. Отдельное спасибо за комфортную машину и то,что был нашим фотографом временами. Светлана знакомила нас с русской частью города, удивила своими глубоким историческими знаниями, теплотой повествования. Крайне рекомендуем этот тур и этих гидов. Спасибо!

    Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей
  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Древний и современный Ташкент
    Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Прекрасная идея познакомиться с Ташкентом, если у вас есть время между поездом и самолётом или между самолётами. Организовано было все превосходно,
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    встретили на вокзале, проводили в аэропорт и успели показать столько всего, что мы даже не представляли себе, что такое возможно. Оксана оказалась таким заботливым человеком,что уже уставшая от предыдущих экскурсионных дней наша компания вдруг заулыбалась, оживилась и с радостью смотрела на красоты Ташкента и слушала интересный рассказ. Прекрасно организованный обед и вечерняя прогулка на гондолах были особенными "изюминками" программы. Большое спасибо за познавательную и красивую прогулку с хорошим настроением и в очень комфортных условиях!!!

  • М
    Михаил
    15 мая 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Отличная экскурсия, нам всё очень понравилось. Хорошо построенный маршрут, запоминающийся рассказ о достопримечательностях Ташкент.
  • N
    Natalia
    14 мая 2024
    Древний и современный Ташкент
    Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и отдают дань уважения прошлым
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    событиям: Великая отечественная война, землетрясение 1967 (вроде) года, дела первого президента. Но и самобытность в городе есть: мечети и медресе, мавзолеи и махаля, рынок Чорсу (такого огромного лабиринта я давно не видела! Здесь можно провести целый день, продегустировать большинство национальных блюд, текстиль и керамика, чеканка и ювелирные украшения - без покупки вы отсюда точно не уйдете) и Центр Плова. Тамара грамотно построила экскурсию - из древности в современный уклад жизни города. Спасибо ей огромное!

    Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Замечательная экскурсия, очень внимательная Оксана! Все было очень интересно, не было времени поскучать несмотря на продолжительность экскурсии) очень внимательно относились к нашим пожеланиям! Все было просто на самом высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Монумент «Мужество»»

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  4. Ташкент - столица дружбы и тепла
  5. Гостеприимный и многоликий Ташкент
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Монумент «Мужество»" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 326 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Монумент «Мужество»», 326 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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