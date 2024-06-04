1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июня 2024У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
- ППолина3 июня 2024Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
- ССтанислав28 мая 2024Очень энергичный и эмоциональный обзор основных точек города - есть о чем рассказать и что послушать - закладывайте от 3 часов иначе будет сложно все успеть
- ВВладимир27 мая 2024Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей души хотим поблагодарить этих
- ККарина24 мая 2024Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.
- ННаталья20 мая 2024Прекрасная идея познакомиться с Ташкентом, если у вас есть время между поездом и самолётом или между самолётами. Организовано было все превосходно,
- ММихаил15 мая 2024Отличная экскурсия, нам всё очень понравилось. Хорошо построенный маршрут, запоминающийся рассказ о достопримечательностях Ташкент.
- NNatalia14 мая 2024Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и отдают дань уважения прошлым
- ИИрина13 мая 2024Замечательная экскурсия, очень внимательная Оксана! Все было очень интересно, не было времени поскучать несмотря на продолжительность экскурсии) очень внимательно относились к нашим пожеланиям! Все было просто на самом высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Монумент «Мужество»»
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