Заповедный Ташкент

Покажу древние здания скрытые современной застройкой

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Покажу древние здания скрытые современной застройкой. Центр мусульманства Ташкента всегда завораживает туристов.

Побродим по заповедным улочкам старого города, включенных в список ЮНЕСКО. Архитектура Ташкента дореволюционного и современного периодов не останутся без внимания.
Заповедный Ташкент
Заповедный Ташкент
Заповедный Ташкент
Заповедный Ташкент
Заповедный Ташкент
Заповедный Ташкент
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр города
  • Базар Чорсу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Покажу древние здания скрытые современной застройкой. Центр мусульманства Ташкента всегда завораживает туристов. Побродим по заповедным улочкам старого города, включенных в список ЮНЕСКО.
Архитектура Ташкента дореволюционного и современного периодов не останутся без внимания.
Восточный город не мыслим без базара, а Ташкент без базара Чорсу.
Ташкент приятно удивит своими контрастами.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули 45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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