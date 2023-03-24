Покажу древние здания скрытые современной застройкой
Покажу древние здания скрытые современной застройкой. Центр мусульманства Ташкента всегда завораживает туристов.
Побродим по заповедным улочкам старого города, включенных в список ЮНЕСКО. Архитектура Ташкента дореволюционного и современного периодов не останутся без внимания.
Побродим по заповедным улочкам старого города, включенных в список ЮНЕСКО. Архитектура Ташкента дореволюционного и современного периодов не останутся без внимания.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает 🤩
- Исторический центр города
- Базар Чорсу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Покажу древние здания скрытые современной застройкой. Центр мусульманства Ташкента всегда завораживает туристов. Побродим по заповедным улочкам старого города, включенных в список ЮНЕСКО.
Архитектура Ташкента дореволюционного и современного периодов не останутся без внимания.
Восточный город не мыслим без базара, а Ташкент без базара Чорсу.
Ташкент приятно удивит своими контрастами.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули 45
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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