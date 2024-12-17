Татьяна Были на экскурсии у Баходира, очень понравилась экскурсия, много нового узнали про Узбекистан и Ташкент в частности.

Гид очень грамотный, интересный рассказчик, помимо интересной экскурсии старался чтобы всем было удобно и комфортно (с нами в группе был годовалый малыш), аккуратный водитель.

Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, если будем в Ташкенте ещё раз, постараемся посетить и другие экскурсии Баходира!

Е Екатерина Все было замечательно, встретили в аэропорту. Показали местные достопримечательности, старый город, базар, а так же заехали покушать вкусный плов. Все было прекрасно!!! Буду рекомендовать друзьям. Спасибо.

Елена Прекрасная экскурсия. Баходир увлекательно рассказывает обо всех аспектах: исторических и современных города. Ни какой рекламы, ни какого "втюхивания". Он точно знает и любит Ташкент, его культуру, жителей и гостей. Разносторонний собеседник. День пролетел незаметно. Очень рекомендую.

Ю Юлия читать дальше поддерживали весь день! Сама экскурсия была замечательна! В теплом автомобиле, с пешими прогулками, без суеты и спешки, в комфортном для всех темпе! Экскурсовод Бахром - очень интересный, знающий рассказчик, приятный и дружелюбный человек с хорошим чувством юмора, с невероятной любовью к своей стране и городу, которые передал и нам!)) Ташкент - чудесный город! Обязательно вернусь на более долгий срок. Огромное спасибо! Случайно оказавшись в Ташкенте на 1 день, решила скоротать день на экскурсии. Выбрала "Ташкент: история и современность". Написала организатору утром непосредственно в день экскурсии, мне оперативно ответили, все организовали, информационно

Оксана Благодарю за проведенную экскурсию и трансфер в аэропорт. Организаторы учли все наши пожелания! Гид и водитель встретили нас в лобби отеля, проехали по основным знаковым местам Ташкента. Между локациями передвигались на комфортабельном и чистом авто. Очень вкусно пообедали))) после экскурсии отвезли в аэропорт!

М Мария Экскурсия очень понравилась! Абдулла не просто профессиональный гид и увлекательный рассказчик, но и любящий свой город человек! 7 часов экскурсии пролетели незаметно! Масса впечатлений, увидела все основные локации Ташкента. Очень благодарна за такую великолепную экскурсию! Всем рекомендую! Не пожалеете!

Татьяна Я просто влюбилась в этот уникальный город! Гид Бахром провёл отличную экскурсию, ответил на множество моих вопросов,я узнала много нового и интересного, чего ни в одном путеводителе не прочитаешь. Я как будто увидела город глазами коренного жителя Ташкента. Жаль, что в ноябре так рано темнеет…

Н Наталья Гид Бахром! Очень все понравилось! Начитанный и интеллигентный человек! Очень много рассказал и показал! Спасибо большое! Отдельное спасибо за быструю организацию, я написала в 11 вечера, и утром уже была на экскурсии! Спасибо вам!

V Vankova Экскурсия супер👍 рекомендуем!

Д Дмитрий Прекрасная экскурсия, все отлично организовано. Гид Баходир провел по самым интересным местам, рассказал занимательные факты из истории и современной жизни Узбекистана. Было очень комфортно и приятно ездить на минивэне.

Ермакова

Человек, который влюбил нас в Ташкент!

Очень читать дальше интересный рассказчик, потрясающий человек, любящий свою страну и город, знающий историю и умеющий рассказать и передать свою любовь гостям.

Огромная благодарность этому человеку и за любовь к нашей общей когда-то Родине- поймут рождённые в СССР. Мы были на экскурсии 2 ноября, нашим гидом был Баходир. Между точками мы передвигались на комфортабельном автомобиле. Баходир начал свой рассказ с первых минут встречи.Человек, который влюбил нас в Ташкент!Очень

Татьяна Спасибо организатору за трепетное отношение к туристам. Заранее связались и обговорили детали встречи, после экскурсии узнали как все прошло, понравилось ли.

Ж Жиряков читать дальше нам историю города, показал старую часть и основные достопримечательности. На любой вопрос давал исчерпывающий ответ, много интересного поведал о жизни и быте коренного населения, о религиозных правилах и праздниках, о культурных ценностях и кухне Узбекистана. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо ему огромное! Однозначно рекомендую. 31.10.2024 года экскурсию по Ташкенту нам провел Баходир. Прекрасный, тактичный, вежливый и очень знающий гид. До различных достопримечательностей перемещались на комфортабельном, невероятно чистом автомобиле KIA. По маршруту Баходир подробно рассказал

Г Гульниса Прекрасный гид Баходур - увлеченный историей и с большими познаниями. Очень интересно и быстро пролетает время!!