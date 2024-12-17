Увлекательное путешествие по Ташкенту позволит погрузиться в его богатую историю и наследие.
Вы увидите Монумент Мужества, Ансамбль Хаст Имам, посетите колоритный базар Чорсу и исторический Караван-сарай.
Не упустите возможность насладиться узбекским пловом в центре «Беш Казан» и ощутить атмосферу роскоши в Доме Романовых.
Экскурсия завершается на Площади Независимости и в Magic City, где вас ждут панорамные виды и развлечения
Вы увидите Монумент Мужества, Ансамбль Хаст Имам, посетите колоритный базар Чорсу и исторический Караван-сарай.
Не упустите возможность насладиться узбекским пловом в центре «Беш Казан» и ощутить атмосферу роскоши в Доме Романовых.
Экскурсия завершается на Площади Независимости и в Magic City, где вас ждут панорамные виды и развлечения
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в историю Ташкента
- 🛍️ Посещение колоритного базара
- 🍛 Узбекский плов в центре «Беш Казан»
- 🏛️ Атмосфера роскоши в Доме Романовых
- 🎢 Развлечения в Magic City
Что можно увидеть
- Монумент Мужества
- Ансамбль Хаст Имам
- Базар Чорсу
- Караван-сарай
- Дом Романовых
- Площадь Независимости
- Центр плова «Беш Казан»
- Мемориальный комплекс и телевышка
- Magic City
Описание экскурсии
- Монумент Мужества — памятник, символизирующий дружбу и единство людей во время стихийных бедствий
- Ансамбль Хаст Имам — культурный центр с мечетью, библиотекой и медресе, где вы узнаете об истории ислама в Узбекистане и его важности для местного населения
- Базар Чорсу — колоритный рынок с разнообразными товарами
- Караван-сарай — историческая гостиница с керамическими мастерскими
- Дом Романовых — здание, связанное с великим князем Николаем Константиновичем Романовым, где вы окажетесь в атмосфере истинной роскоши
- Площадь Независимости — центральное место города с Вечным огнём и памятником Амиру Темуру, символизирующее независимость и культурное наследие страны
- Центр плова «Беш Казан» — место, где вы сможете насладиться традиционным узбекским блюдом и узнать секреты его приготовления
- Мемориальный комплекс и телевышка — место памяти жертв репрессий и панорамные виды на город
- Magic City — всесезонный парк развлечений с архитектурой мировых городов, музыкальным фонтаном, магазинами, кафе и ресторанами на любой вкус
Организационные детали
Экскурсию проведу я или один из опытных гидов нашей команды
Что включено в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автомобиле (Chevrolet, Hyundai H-1 Starex, Kia Carnival, Toyota Hiace) в зависимости от размера группы.
- Услуги профессионального гида и водителя.
Дополнительные расходы
- Входные билеты во все достопримечательности — примерно $5 с человека
- Обед в центре плова — $6 с человека
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баходир — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 202 туристов
Привет, путешественники! Я — Баходир, гид в солнечном Узбекистане. Родился и вырос тут, впитывая тайны каждого уголка. Экскурсии моей команды — это погружение в душу Узбекистана, где вы почувствуете тепло и аутентичность. Присоединяйтесь, чтобы по-настоящему ощутить восторг от Узбекистана. Мы создадим воспоминания, которые останутся с вами навсегда. До встречи в путешествии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Татьяна
17 дек 2024
Были на экскурсии у Баходира, очень понравилась экскурсия, много нового узнали про Узбекистан и Ташкент в частности.
Гид очень грамотный, интересный рассказчик, помимо интересной экскурсии старался чтобы всем было удобно и комфортно (с нами в группе был годовалый малыш), аккуратный водитель.
Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, если будем в Ташкенте ещё раз, постараемся посетить и другие экскурсии Баходира!
Гид очень грамотный, интересный рассказчик, помимо интересной экскурсии старался чтобы всем было удобно и комфортно (с нами в группе был годовалый малыш), аккуратный водитель.
Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, если будем в Ташкенте ещё раз, постараемся посетить и другие экскурсии Баходира!
Е
Екатерина
16 дек 2024
Все было замечательно, встретили в аэропорту. Показали местные достопримечательности, старый город, базар, а так же заехали покушать вкусный плов. Все было прекрасно!!! Буду рекомендовать друзьям. Спасибо.
Елена
5 дек 2024
Прекрасная экскурсия. Баходир увлекательно рассказывает обо всех аспектах: исторических и современных города. Ни какой рекламы, ни какого "втюхивания". Он точно знает и любит Ташкент, его культуру, жителей и гостей. Разносторонний собеседник. День пролетел незаметно. Очень рекомендую.
Ю
Юлия
4 дек 2024
Случайно оказавшись в Ташкенте на 1 день, решила скоротать день на экскурсии. Выбрала "Ташкент: история и современность". Написала организатору утром непосредственно в день экскурсии, мне оперативно ответили, все организовали, информационно
Оксана
1 дек 2024
Благодарю за проведенную экскурсию и трансфер в аэропорт. Организаторы учли все наши пожелания! Гид и водитель встретили нас в лобби отеля, проехали по основным знаковым местам Ташкента. Между локациями передвигались на комфортабельном и чистом авто. Очень вкусно пообедали))) после экскурсии отвезли в аэропорт!
М
Мария
29 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась! Абдулла не просто профессиональный гид и увлекательный рассказчик, но и любящий свой город человек! 7 часов экскурсии пролетели незаметно! Масса впечатлений, увидела все основные локации Ташкента. Очень благодарна за такую великолепную экскурсию! Всем рекомендую! Не пожалеете!
Татьяна
28 ноя 2024
Я просто влюбилась в этот уникальный город! Гид Бахром провёл отличную экскурсию, ответил на множество моих вопросов,я узнала много нового и интересного, чего ни в одном путеводителе не прочитаешь. Я как будто увидела город глазами коренного жителя Ташкента. Жаль, что в ноябре так рано темнеет…
Н
Наталья
24 ноя 2024
Гид Бахром! Очень все понравилось! Начитанный и интеллигентный человек! Очень много рассказал и показал! Спасибо большое! Отдельное спасибо за быструю организацию, я написала в 11 вечера, и утром уже была на экскурсии! Спасибо вам!
V
Vankova
20 ноя 2024
Экскурсия супер👍 рекомендуем!
Д
Дмитрий
9 ноя 2024
Прекрасная экскурсия, все отлично организовано. Гид Баходир провел по самым интересным местам, рассказал занимательные факты из истории и современной жизни Узбекистана. Было очень комфортно и приятно ездить на минивэне.
Ермакова
7 ноя 2024
Мы были на экскурсии 2 ноября, нашим гидом был Баходир. Между точками мы передвигались на комфортабельном автомобиле. Баходир начал свой рассказ с первых минут встречи.
Человек, который влюбил нас в Ташкент!
Очень
Человек, который влюбил нас в Ташкент!
Очень
Татьяна
4 ноя 2024
Спасибо организатору за трепетное отношение к туристам. Заранее связались и обговорили детали встречи, после экскурсии узнали как все прошло, понравилось ли.
Ж
Жиряков
3 ноя 2024
31.10.2024 года экскурсию по Ташкенту нам провел Баходир. Прекрасный, тактичный, вежливый и очень знающий гид. До различных достопримечательностей перемещались на комфортабельном, невероятно чистом автомобиле KIA. По маршруту Баходир подробно рассказал
Г
Гульниса
28 окт 2024
Прекрасный гид Баходур - увлеченный историей и с большими познаниями. Очень интересно и быстро пролетает время!!
Ирина
20 окт 2024
Это отличная экскурсия! Очень понравилось! Гидом был Баходир, отличный рассказчик, много интересного узнала: и исторические факты и в целом о Ташкенте. Очень комфортная машина, по бутылочке воды питьевой, платок для
Похожие экскурсии из Ташкента
скидка
4%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборНе скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 06:00
Завтра в 01:30
116$111 за всё до 3 чел.
скидка
4%
6 часов
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
от 135$129 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия: Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ташкента, посетив квартал Хазрати Имам. Вас ждут удивительные открытия и встречи
Начало: У архитектурного комплекса Хазрати Имам
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
22 дек в 10:00
25 дек в 10:00
$22 за человека