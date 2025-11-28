Проведите незабываемый зимний день в самом современном горнолыжном курорте Узбекистана – Amirsoy Mountain Resort! Вас ждут захватывающее катание на лыжах и сноуборде, веселые тюбинги, канатная дорога с головокружительными видами и настоящая зимняя атмосфера в сердце Тянь-Шаня.
Описание экскурсииЗимняя сказка в горах Наш однодневный тур на курорт Amirsoy — это не просто поездка, это настоящее приключение, где вы снова почувствуете себя живым, свободным и вдохновлённым. Представьте: снежные склоны, искрящийся воздух, величественные вершины и вы — на лыжах, сноуборде или тюбинге, смеётесь от души и ловите каждый момент счастья. Панорамный подъемник унесет вас к облакам, а горячий глинтвейн — согреет и душу, и руки. Про возможность вырваться из привычного круга, про фото на фоне белоснежных пейзажей, которые не нуждаются в фильтрах, про моменты, которые останутся в памяти надолго. В этой экскурсии Вас порадуют:
- Комфортабельный транспорт из Ташкента и обратно;
- Лыжи, сноуборд, тюбинги и зимние игры;
- Подъем по канатной дороге к смотровой площадке;
- Горячий обед с видом на горы (по желанию);
- Легкая прогулка;
- Множество фото, смеха и незабываемых эмоций.
Ежедневно в утренние часы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Прокат снаряжения
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в утренние часы.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
