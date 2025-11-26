Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ташкенту, где вы сможете исследовать его европейскую и азиатскую части, познакомиться с местными традициями.
Мы посетим ключевые достопримечательности, включая сквер Амира Темура, дворец великого князя Романова, площадь Независимости, старейший Базар, Соборную мечеть и медресе Барак-хана на главной религиозной площади Узбекистана.
Описание экскурсии
Здравствуйте я Исломбек, гид-экскурсовод по столице солнечного и гостеприимного Узбекистана! Приглашаю вас познакомиться с достопримечательностями и историческими памятниками города, узнать его историю и культуру под мои увлекательные рассказы. Важная информация: Уважаемые экскурсанты по маршруту экскурсии при посещении религиозных мест таких как: мечети и мавзолеи, нас могут попросить соблюдать правила - • Дресс-кода для женщин: платок для головы, покрытые плечи, нижняя одежда закрывающая до колен.
Дресс-код для мужчин: вход в святые места в шортах запрещён.
по субботам и воскресеньям в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер Амира Темура
- Музей истории Тимуридов
- Куранты
- Дворец форумов
- Гостиница Узбекистан
- Здание банка XIX века
- Здание бывшей муж. и жен. гимназии XIX в
- Театральная площадь
- Театр оперы и балета ИМ.А. Навои
- Дворец Романовых XIX века
- Площадь Независимости
- Базар Чорсу (который был известен еще в средние века, единственный базар в городе, где сохранился нац. колорит)
- Комплекс Хазрати-Имам
- Архитектурный комплекс зданий, мечетей, медресе
- Строительство которого датируется 16, 19, 21 вв
- Музей Коранов, бывшее здание медресе. Муйи Муборак, (XIXв.)
- Где хранится Коран, предположительно написанный в VIIв
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Узбекистан
Завершение: Ташкент, Карасарайская улица, комплекс Хазрати Имам
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и воскресеньям в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Уважаемые экскурсанты по маршруту экскурсии при посещении религиозных мест таких как: мечети и мавзолеи, нас могут попросить соблюдать правила
- Дресс-кода для женщин: платок для головы, покрытые плечи, нижняя одежда закрывающая до колен
- Дресс-код для мужчин: вход в святые места в шортах запрещён
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Ташкента
