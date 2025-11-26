Здравствуйте я Исломбек, гид-экскурсовод по столице солнечного и гостеприимного Узбекистана! Приглашаю вас познакомиться с достопримечательностями и историческими памятниками города, узнать его историю и культуру под мои увлекательные рассказы. Важная информация: Уважаемые экскурсанты по маршруту экскурсии при посещении религиозных мест таких как: мечети и мавзолеи, нас могут попросить соблюдать правила - • Дресс-кода для женщин: платок для головы, покрытые плечи, нижняя одежда закрывающая до колен.

Дресс-код для мужчин: вход в святые места в шортах запрещён.