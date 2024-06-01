1 чел.
По популярности
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
- ННикита31 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)
- ЕЕвгений30 мая 2024Отличная экскурсия! 6 часов погружения в историю прекрасного города. Большое спасибо Шерзоду!
- ВВладимир27 мая 2024Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей души хотим поблагодарить этих
- ННаталья27 мая 2024Прекрасный город Ташкент в компании с великолепным гидом! Все было просто замечательно!
- РРинат16 мая 2024Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым
- ААнатолий15 мая 2024Евгений, отличный гид и человек. Все подробно рассказал и показал. Всем рекомендую экскурсию с Евгением. Нам понравилось. Спасибо большое 😊 Ташкент красивый город, особенно вечером👍🏼🇺🇿
- ММихаил15 мая 2024Отличная экскурсия, нам всё очень понравилось. Хорошо построенный маршрут, запоминающийся рассказ о достопримечательностях Ташкент.
- ЕЕкатерина14 мая 2024Все очень понравилось.
- ФФедор1 мая 2024Комплекс Солнце внушает, еда вкусная, маршрут отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Центр плова»
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