Центр плова – экскурсии в Ташкенте

Найдено 6 экскурсий в категории «Центр плова» в Ташкенте на русском языке, цены от €103, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115110 за всё до 16 чел.
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
105 отзывов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
103 за всё до 3 чел.
Ташкент - витрина социализма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
150 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
119 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Центр плова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
  2. «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
  3. Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
  4. Ташкент - витрина социализма
  5. По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Центр плова" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 103 до 200 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 335 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Центр плова», 335 ⭐ отзывов, цены от €103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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