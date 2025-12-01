Восточная сказка Ташкента Путешествие начинается с Ташкента — современной столицы и ворот в тысячу лет истории. Здесь вы увидите площадь Независимости, площадь Амира Темура, старый город с комплексом Хазрати Имам и знаменитым базаром Чорсу, погружаясь в атмосферу восточного гостеприимства. Древний Самарканд и таинственная Бухара Скоростной поезд доставит вас в Самарканд, где с первого взгляда поражает величие площади Регистан, мавзолея Гур-Эмир и мечети Биби-Ханым. Продолжая знакомство, вас ждут некрополь Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и рынки, полные эксклюзивных сувениров. В Бухаре вы прогуляетесь по древней крепости Арк, увидите ансамбль Ляби-Хауз, медресе и легендарные торговые купола. Наследие цивилизаций Путешествие завершится посещением мавзолеев Саманидов и Чашма-Аюб в Бухаре и возвращением в Ташкент. Экскурсия по Узбекистану подарит встречу с наследием древних цивилизаций, сказочные пейзажи и впечатления, которые останутся с вами навсегда. Важная информация:

Что взять с собой: удобную обувь для прогулок, головной убор от солнца, личные документы.