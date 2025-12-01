Погрузитесь в атмосферу восточной сказки и откройте для себя великие города Шёлкового пути — Самарканд, Бухара и Ташкент.
За 5 дней вы увидите сияющие купола, древние улочки и почувствуете энергетику многовековой цивилизации. Каждый день наполнен открытиями, легендами и яркими впечатлениями.
Описание тура
Восточная сказка Ташкента Путешествие начинается с Ташкента — современной столицы и ворот в тысячу лет истории. Здесь вы увидите площадь Независимости, площадь Амира Темура, старый город с комплексом Хазрати Имам и знаменитым базаром Чорсу, погружаясь в атмосферу восточного гостеприимства. Древний Самарканд и таинственная Бухара Скоростной поезд доставит вас в Самарканд, где с первого взгляда поражает величие площади Регистан, мавзолея Гур-Эмир и мечети Биби-Ханым. Продолжая знакомство, вас ждут некрополь Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и рынки, полные эксклюзивных сувениров. В Бухаре вы прогуляетесь по древней крепости Арк, увидите ансамбль Ляби-Хауз, медресе и легендарные торговые купола. Наследие цивилизаций Путешествие завершится посещением мавзолеев Саманидов и Чашма-Аюб в Бухаре и возвращением в Ташкент. Экскурсия по Узбекистану подарит встречу с наследием древних цивилизаций, сказочные пейзажи и впечатления, которые останутся с вами навсегда. Важная информация:
Что взять с собой: удобную обувь для прогулок, головной убор от солнца, личные документы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Рынок Сиаб
- Некрополь Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Крепость Арк
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Медресе Кукельдаш
- Мавзолей Саманидов
- Минарет Калян
- Торговые купола
- Площадь Независимости
- Комплекс Хазрати Имам
- Старый город
- Восточный базар
Что включено
- Проживание в отелях (4 ночи)
- Завтраки в отелях
- Трансферы по маршруту
- Железнодорожные билеты (Ташкент - Самарканд, Самарканд - Бухара, Бухара - Ташкент)
- Экскурсионная программа по Самарканду и Бухаре
- Услуги профессионального русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Аэропорт или ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь для прогулок
- Головной убор от солнца
- Личные документы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
